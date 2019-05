Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1c9c7d7-e0da-41fd-bef6-42b7df583799","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy góllal, 25-24-re verte a Győri Audi ETO KC a Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének fináléjában, ezzel ötödik alkalommal ért a csúcsra a legrangosabb európai kupasorozatban.","shortLead":"Egy góllal, 25-24-re verte a Győri Audi ETO KC a Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének...","id":"20190512_gyori_eto_rosztov_don_kezilabda_bajnokok_ligaja_donto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1c9c7d7-e0da-41fd-bef6-42b7df583799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e735017-d989-494f-9ece-517425364042","keywords":null,"link":"/sport/20190512_gyori_eto_rosztov_don_kezilabda_bajnokok_ligaja_donto","timestamp":"2019. május. 12. 18:26","title":"Sorozatban harmadszor BL-győztes a Győr!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d3a4d4-d3f6-4799-a902-52becccdcbc2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kiki Bertens nyerte a női versenyt a madridi salakpályás tenisztornán.","shortLead":"Kiki Bertens nyerte a női versenyt a madridi salakpályás tenisztornán.","id":"20190511_Madridi_tenisztorna_Bertens_nyerte_a_noi_finalet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83d3a4d4-d3f6-4799-a902-52becccdcbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfd0c46-3de8-4776-8095-e128e6fe9879","keywords":null,"link":"/sport/20190511_Madridi_tenisztorna_Bertens_nyerte_a_noi_finalet","timestamp":"2019. május. 11. 21:15","title":"Madridi tenisztorna: Bertens nyerte a női finálét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dúró Dóra homoszexuális propagandának nevezte korábban az érzékenyítő programot, most ilyen bemutató órát szerveznek Szegedre aktivisták. Egy vonatkozó kutatásból egyébként nemrég kiderült: Szegeden az LMBTQ-személyek 37 százalékát már érte hátrányos megkülönböztetés.\r

\r

","shortLead":"Dúró Dóra homoszexuális propagandának nevezte korábban az érzékenyítő programot, most ilyen bemutató órát szerveznek...","id":"20190513_Duro_Dora_ott_lesz_Nyilvanos_LMBTQerzekenyito_program_lesz_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de09cff3-fb04-4a7f-a285-b44b78b0ef37","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Duro_Dora_ott_lesz_Nyilvanos_LMBTQerzekenyito_program_lesz_Szegeden","timestamp":"2019. május. 13. 15:04","title":"Nyilvános LMBTQ-érzékenyítő program lesz Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országban kereskedelmi minisztere rögtön az Egyesült Államokra hárította a felelősséget. ","shortLead":"Az országban kereskedelmi minisztere rögtön az Egyesült Államokra hárította a felelősséget. ","id":"20190512_Meg_kevesebb_csirket_es_szappant_vehetnek_a_kubaiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=106040d3-7e6c-453b-9307-0ba198cf3396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980d60c9-1c19-4891-979e-7a936b5e1125","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190512_Meg_kevesebb_csirket_es_szappant_vehetnek_a_kubaiak","timestamp":"2019. május. 12. 10:43","title":"Még kevesebb csirkét, babot és szappant vehetnek a kubaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98402dcd-78a7-40bf-b548-8966f2b3a34f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A bakteriális fertőzéseket kimutató gyorstesztet fejlesztettek ki amerikai kutatók. Az új eszköz segítségével az eddigi idő töredéke alatt kimutathatóak a mintában lévő kórokozó baktériumok, ez lehetővé teszi a minél előbbi reagálást, nem kell napokig várni a laboreredményekre.","shortLead":"A bakteriális fertőzéseket kimutató gyorstesztet fejlesztettek ki amerikai kutatók. Az új eszköz segítségével az eddigi...","id":"20190513_bakterialis_fertozeseket_kimutato_gyorsteszt_laboreredmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98402dcd-78a7-40bf-b548-8966f2b3a34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351d89a5-5a4b-4630-af0e-df92d4ee15dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_bakterialis_fertozeseket_kimutato_gyorsteszt_laboreredmeny","timestamp":"2019. május. 13. 00:03","title":"Napok helyett 1 órán belül meglehet a laboreredmény egy új gyorsteszttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A zuglói polgármester az atv.hu-nak azt mondta: jóhiszeműen, az árajánlat miatt támogatta az előterjesztést. ","shortLead":"A zuglói polgármester az atv.hu-nak azt mondta: jóhiszeműen, az árajánlat miatt támogatta az előterjesztést. ","id":"20190512_Karacsony_Gergely_is_a_paktanyirtas_vegzo_ceg_cserejere_szavazott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de17085c-cb63-40a4-b3ab-9ffa93343b9f","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Karacsony_Gergely_is_a_paktanyirtas_vegzo_ceg_cserejere_szavazott","timestamp":"2019. május. 12. 09:45","title":"Karácsony Gergely is megszavazta, hogy a tapasztalatlan cég végezze a patkányirtást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4a24ab-adfa-4d44-8048-07257523d58e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A virágládákat is feldöntötte a drégelypalánki vasútállomáson dühöngő fiatal. ","shortLead":"A virágládákat is feldöntötte a drégelypalánki vasútállomáson dühöngő fiatal. ","id":"20190512_Kiverte_az_ablakot_majd_okollel_utotte_a_MAValkalmazottat_egy_17_eves_fiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a4a24ab-adfa-4d44-8048-07257523d58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d610b0fd-04e6-4092-a97a-68f61893d05e","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Kiverte_az_ablakot_majd_okollel_utotte_a_MAValkalmazottat_egy_17_eves_fiu","timestamp":"2019. május. 12. 11:23","title":"Kiverte az ablakot, majd ököllel ütötte a MÁV-alkalmazottat egy 17 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366fccf3-ef6a-4f3e-a253-536c087944df","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Európának össze kell szednie magát, mert a vetélytársak a globális gazdaságban nem várnak - ezt hangsúlyozza Michel Barnier, aki a brüsszeli bizottság elnöki székére pályázik, még ha egyelőre nem is nyíltan.","shortLead":"Európának össze kell szednie magát, mert a vetélytársak a globális gazdaságban nem várnak - ezt hangsúlyozza Michel...","id":"20190512_Hasznos_szeretnek_lenni__mi_ez_ha_nem_kihivas_Manfred_Webernek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=366fccf3-ef6a-4f3e-a253-536c087944df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ae8320-061a-4560-ac1e-ff9687798cf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190512_Hasznos_szeretnek_lenni__mi_ez_ha_nem_kihivas_Manfred_Webernek","timestamp":"2019. május. 12. 10:59","title":"„Hasznos szeretnék lenni”: mi ez, ha nem kihívás Manfred Webernek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]