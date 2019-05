Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Orbán Viktor megérkezett Washingtonba
Végre találkozik a magyar miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel.
2019. május. 13. 16:33

Meghan Markle és Harry herceg fia megható ajándékot kapott a Disney-től
Archie Harrison Mountbatten-Windsor és Micimackó kapcsolata már most szorosnak tűnik.
2019. május. 14. 08:56 Mi történik velünk a halálunk után? Keanu Reeves tudja
A műsorvezetőt is teljesen lenyűgözte a válaszával.
2019. május. 14. 11:00

Ez nem a MÁV: 400 km/h-val repeszthet az új japán csúcsvonat
Japánban megkezdték az Alfa-X névre keresztelt vonat tesztelését, ami a tervek szerint 2030-tól közlekedne, és 360 km/h-val szállítana utasokat. "Üresen" viszont még ennél is gyorsabb lesz.
2019. május. 14. 12:03 Rejtélyes halálesetek Németországban: három embert számszeríjjal öltek meg
A hétvégén három embert találtak vérbe fagyva egy bajorországi panzióban: mindhármukkal nyílvessző végzett. A rendőrség most két újabb holttestre bukkant. 2019. május. 13. 19:05

Bekeményítenek a fagyosszentek: viharos szél és eső jön
Hűvösebb napokra készüljön.
2019. május. 12. 17:19 Hónapokig élt együtt a halott nagymamával egy Bács-Kiskun megyei család
Az idős asszony a rendőrség szerint nem bűncselekmény áldozata lett. Azt nem tudni, hogy a család miért nem jelentette a nő halálát. 2019. május. 13. 20:50

Matolcsy fiai pont azelőtt hagyták ott bankjukat, hogy az apjuk vezette MNB rászállt
A jegybankelnök mindkét fia remek ütemérzékkel döntött úgy, hogy elhagyja Szemerey Tamás NHB Bankját.
2019. május. 14. 08:58