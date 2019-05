Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szánthó Miklós szerint a közösségi oldal politikai szereplővé lép elő, de ígérte: a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány \"minden eszközzel fel fog lépni a Facebook véleménydiktatúrája ellen\". ","shortLead":"Szánthó Miklós szerint a közösségi oldal politikai szereplővé lép elő, de ígérte: a Közép-európai Sajtó és Média...","id":"20190516_kesma_szantho_miklos_facebook_hirdetes_tiltas_mediaworks","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d398d761-326c-43ad-95bd-a52111842fd5","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_kesma_szantho_miklos_facebook_hirdetes_tiltas_mediaworks","timestamp":"2019. május. 16. 07:17","title":"Félelmetes – mondta a Fidesz-közeli médiaalapítvány vezetője a Facebook Mediaworks-tiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcf65b3-33f6-45bb-95bc-867ea125ddd5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, legalább nem ő ült a volánnál.","shortLead":"Igaz, legalább nem ő ült a volánnál.","id":"20190516_tanulovezeto_autos_iskola_jogositvany_reszeg_autos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fcf65b3-33f6-45bb-95bc-867ea125ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03d5831-000b-4045-aecb-c76655472b24","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_tanulovezeto_autos_iskola_jogositvany_reszeg_autos","timestamp":"2019. május. 16. 09:40","title":"Ittasan oktatott egy autósiskola tanára Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4df71c0-02d1-4400-b97a-8ff457f2c409","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél hét múlva dönthetünk arról, mely pártok képviselőit szeretnénk bejuttatni az új Európai Parlamentbe. Ilyen nagy még sosem volt a választás tétje, annál is inkább, mivel a magyar kormányfő főszereplésével komoly politikai meccsé vált a kampány. Ön mit gondol erről? Hogyan viszonyul a voksoláshoz? Kérjük, ossza meg velünk válaszát!","shortLead":"Másfél hét múlva dönthetünk arról, mely pártok képviselőit szeretnénk bejuttatni az új Európai Parlamentbe. Ilyen nagy...","id":"20190515_EP_kutatas_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4df71c0-02d1-4400-b97a-8ff457f2c409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cda898-bc2b-4268-899a-d91f140d1d0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_EP_kutatas_2","timestamp":"2019. május. 15. 13:06","title":"Elmegy szavazni a jövő héten? Miért teszi? Most elmondhatja a véleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság megrendelt egy klímaváltozás-tanulmányt, amelyben azt modellezték, milyen hatással lenne, ha a most adómentes kerozinra adót vetne ki az EU.\r

