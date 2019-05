Ilyen volt a Renault–Nissan bukott vezérének egyik extravagáns versailles-i partija – videó

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"feb2a3be-3287-4ba3-9753-be9bc78810e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A harmadik évad közeledtével a Lego is úgy érezte, ideje kézzel fogható formába önteni a Netflix Stranger Things című sorozatát. ","shortLead":"A harmadik évad közeledtével a Lego is úgy érezte, ideje kézzel fogható formába önteni a Netflix Stranger Things című...","id":"20190515_netflix_stranger_things_lego_keszlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feb2a3be-3287-4ba3-9753-be9bc78810e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0344e18b-2a2d-4bd9-8340-f81f1b6d4508","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_netflix_stranger_things_lego_keszlet","timestamp":"2019. május. 15. 20:33","title":"Nagyon menő Lego-készlet jön, a Netflix egyik legjobb sorozata ihlette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985611db-5554-4257-8386-31f18a148683","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Wales és Azerbajdzsán ellen olyan játékosok is lehetőséget kapnak a válogatottban, akik még soha. ","shortLead":"Wales és Azerbajdzsán ellen olyan játékosok is lehetőséget kapnak a válogatottban, akik még soha. ","id":"20190516_ujonc_Eb_Marco_rossi_labdarugo_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=985611db-5554-4257-8386-31f18a148683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7132652f-4e99-4583-ad8c-ccbce7a2d61b","keywords":null,"link":"/sport/20190516_ujonc_Eb_Marco_rossi_labdarugo_valogatott","timestamp":"2019. május. 16. 16:10","title":"Hat újonc került Marco Rossi keretébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b333e2f-5433-4ce2-bb44-fd8fe52632b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hírek szerint éppen az utastér infotainment egységén kell még tovább dolgozni.","shortLead":"A hírek szerint éppen az utastér infotainment egységén kell még tovább dolgozni.","id":"20190515_volkswagen_golf_8_premier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b333e2f-5433-4ce2-bb44-fd8fe52632b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749914b2-dfa0-4639-b4b3-070072f3d3bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_volkswagen_golf_8_premier","timestamp":"2019. május. 15. 10:20","title":"Ilyen lesz a 8-as VW Golf belseje, amelynek elhalasztották a bemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed4a11c-d4a2-46a2-a9b7-d1b8af44d34f","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Az északi országok többsége igényt tart a sarkvidék egyes körzeteire, de Oroszország valamennyi vetélytársánál aktívabban igyekszik érvényesíteni akaratát a klímaváltozás miatt egyre elérhetőbbé váló térségben.","shortLead":"Az északi országok többsége igényt tart a sarkvidék egyes körzeteire, de Oroszország valamennyi vetélytársánál...","id":"201920__oroszorszag_es_asarkvidek__harc_akincsekert__bazisok__gyorsan_es_biztosan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eed4a11c-d4a2-46a2-a9b7-d1b8af44d34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd56a64e-df73-4933-9e63-f2962eb0d64e","keywords":null,"link":"/gazdasag/201920__oroszorszag_es_asarkvidek__harc_akincsekert__bazisok__gyorsan_es_biztosan","timestamp":"2019. május. 15. 00:00","title":"Moszkva befészkelte magát a sarkvidékre és várja a felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34568424-843b-42f8-b497-4ada3a52169c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nyilvánvaló, hogy az amerikai cég döntésének politikai, ideológiai okai vannak.”","shortLead":"„Nyilvánvaló, hogy az amerikai cég döntésének politikai, ideológiai okai vannak.”","id":"20190515_Letiltotta_a_NERkozeli_Mediaworks_hirdetesi_fiokjait_a_Facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34568424-843b-42f8-b497-4ada3a52169c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03694685-974e-4515-ab65-5f2ac250ee07","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Letiltotta_a_NERkozeli_Mediaworks_hirdetesi_fiokjait_a_Facebook","timestamp":"2019. május. 15. 13:44","title":"Letiltotta a NER-közeli Mediaworks hirdetési fiókjait a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Hiába pereltek az adatokért, mire kiadták, már rég elavultak.","shortLead":"Hiába pereltek az adatokért, mire kiadták, már rég elavultak.","id":"20190515_Suttyomban_emeltek_meg_a_kozmedia_vezetojenek_a_fizeteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7ea0abd-7309-4141-9350-60a919a4683f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0218f39b-228b-4c89-b2ee-feae85520dd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_Suttyomban_emeltek_meg_a_kozmedia_vezetojenek_a_fizeteset","timestamp":"2019. május. 15. 15:55","title":"Suttyomban emelték meg a közmédia vezetőjének a fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még mindig számít, hova áll a Fidesz.","shortLead":"Még mindig számít, hova áll a Fidesz.","id":"20190515_Nagy_a_verseny_Europaban_de_kezdhetnek_aggodni_a_szocdemek_es_orulni_a_Neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903b35ab-7513-44a0-a598-708deaa9fa3c","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_Nagy_a_verseny_Europaban_de_kezdhetnek_aggodni_a_szocdemek_es_orulni_a_Neppart","timestamp":"2019. május. 15. 15:08","title":"Szoros a verseny Európában: kezdhetnek aggódni a szocdemek és a Néppárt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a604ca05-72c4-4043-8019-95433e9aafe3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Kamerunban született fiú ontja a gólokat az ifibajnokságban, Németországban: 76 találat 50 mérkőzésen. Ráadásul úgy, hogy játékostársainak többsége három évvel idősebb nála, Yousouffa Moukoko még alig múlt 14 éves. Az amerikai sportóriás, a Nike máris megtalálta egy 10 millió eurós szponzori szerződéssel.","shortLead":"A Kamerunban született fiú ontja a gólokat az ifibajnokságban, Németországban: 76 találat 50 mérkőzésen. Ráadásul úgy...","id":"20190516_10_millio_euros_szerzodest_kotott_a_Nike_a_nemet_foci_14_eves_kameruni_szuletesu_wunderkindjevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a604ca05-72c4-4043-8019-95433e9aafe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b834154-fc96-4a7b-b902-5b16ec737135","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_10_millio_euros_szerzodest_kotott_a_Nike_a_nemet_foci_14_eves_kameruni_szuletesu_wunderkindjevel","timestamp":"2019. május. 16. 15:59","title":"Álomszerződést kötött a Nike a német foci 14 éves, kameruni születésű wunderkindjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]