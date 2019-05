Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap ül le újra beszélni az elnök és a kancellár, hogy a következő lépésekről tárgyaljanak.","shortLead":"Vasárnap ül le újra beszélni az elnök és a kancellár, hogy a következő lépésekről tárgyaljanak.","id":"20190518_Megszolalt_az_osztrak_elnok_is_csak_az_elorehozott_valasztassal_allithato_vissza_a_bizalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52ba35b-155b-468c-a2a5-fe4fdaddb3fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Megszolalt_az_osztrak_elnok_is_csak_az_elorehozott_valasztassal_allithato_vissza_a_bizalom","timestamp":"2019. május. 18. 21:25","title":"Megszólalt az osztrák elnök is: csak az előrehozott választással állítható vissza a bizalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869ebefd-fff2-42fd-b38b-92cde2f2b99f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Csang'o-4 kínai űrszonda mérései a Hold köpenyéből származó anyag jelenlétét jelezték a Nature című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint.","shortLead":"A Csang'o-4 kínai űrszonda mérései a Hold köpenyéből származó anyag jelenlétét jelezték a Nature című tudományos...","id":"20190519_hold_tavoli_oldala_kopenyanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=869ebefd-fff2-42fd-b38b-92cde2f2b99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555d4cd2-cc4d-4a20-a9b1-5769738c1c20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_hold_tavoli_oldala_kopenyanyag","timestamp":"2019. május. 19. 11:03","title":"Érdekes bizonyítékot találtak a Hold túloldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség korábban kétszer is betiltotta a felvonulást, végül a belvárosban lehet demonstrálni.","shortLead":"A rendőrség korábban kétszer is betiltotta a felvonulást, végül a belvárosban lehet demonstrálni.","id":"20190519_Felnek_a_torokszentmiklosi_romak_Toroczkaiek_tuntetesetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4650157-c16d-4f51-a65c-ea1b7ba4b80f","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Felnek_a_torokszentmiklosi_romak_Toroczkaiek_tuntetesetol","timestamp":"2019. május. 19. 11:15","title":"Félnek a törökszentmiklósi romák Toroczkaiék tüntetésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha elkészülne a fővárost mintegy 100 kilométeres távolságban elkerülő félgyűrű, jelentősen könnyebb lenne a Budapest környéki közlekedés. Bónusz, hogy akkor az M1-est sem kéne feltétlen háromsávossá építeni.","shortLead":"Ha elkészülne a fővárost mintegy 100 kilométeres távolságban elkerülő félgyűrű, jelentősen könnyebb lenne a Budapest...","id":"20190520_korgyuru_kamion_tranzit_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b02648-78da-4331-a843-a2b4e2bb5522","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_korgyuru_kamion_tranzit_autopalya","timestamp":"2019. május. 20. 09:44","title":"Egy új \"M0-s\" félgyűrű épülne távol a fővárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány vicces stábfotót is megosztott a rajongókkal. ","shortLead":"Néhány vicces stábfotót is megosztott a rajongókkal. ","id":"20190519_Emilia_Clarke_Tronok_harca_sorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d84c6fc-da17-4a06-9b10-0fe3bd54024a","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Emilia_Clarke_Tronok_harca_sorozat","timestamp":"2019. május. 19. 21:43","title":"Megható posztban búcsúzik Emilia Clarke a Trónok harcától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig ne készüljenek a strandra.","shortLead":"Még mindig ne készüljenek a strandra.","id":"20190519_Idojaras_elorejelzes_eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60755ce1-0e72-4ebc-9a52-2884e20cf2aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Idojaras_elorejelzes_eso","timestamp":"2019. május. 19. 17:03","title":"Hétfőn is szükség lehet az esernyőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734c4de5-46e9-49cf-9a94-9ca9d19f57b8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A zalaegerszegi járműipari tesztpálya átadásán jutott eszébe a hasonlat. ","shortLead":"A zalaegerszegi járműipari tesztpálya átadásán jutott eszébe a hasonlat. ","id":"20190520_Orban_Viktor_nem_akarmit_reagalt_a_Strachebotranyra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=734c4de5-46e9-49cf-9a94-9ca9d19f57b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b0431b-0a42-486d-80e7-19347f4f8438","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Orban_Viktor_nem_akarmit_reagalt_a_Strachebotranyra","timestamp":"2019. május. 20. 12:40","title":"Orbán Viktor a Strache-botrányról: vadászidény van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először szólalt meg a Huawei azóta, hogy kiderült: a Google gyakorlatilag kihúzza a lábuk alól a talajt. Igyekeztek megnyugtatni a felhasználókat.","shortLead":"Először szólalt meg a Huawei azóta, hogy kiderült: a Google gyakorlatilag kihúzza a lábuk alól a talajt. Igyekeztek...","id":"20190520_huawei_hoohle_bojkott_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d8fa36-3faf-48e4-8eac-b6ede209fedd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_huawei_hoohle_bojkott_android","timestamp":"2019. május. 20. 10:54","title":"Üzent a felhasználóinak a Huawei ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]