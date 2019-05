Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9ce8700-2f0e-43ad-a0f8-5edb8c0495db","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ilyen hullámvasutat sem látott még senki: egy vita miatt egy hétvége alatt két és fél millió feliratkozót veszített a Youtube-sztár, majd kitört a béke, és egymillió új feliratkozója lett. Tízmillió forintok múlnak ezen. ","shortLead":"Ilyen hullámvasutat sem látott még senki: egy vita miatt egy hétvége alatt két és fél millió feliratkozót veszített...","id":"20190521_james_charles_tati_westbrook_youtube_vlogger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9ce8700-2f0e-43ad-a0f8-5edb8c0495db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361dd068-611c-42e2-b0e1-1fb5c6f71821","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190521_james_charles_tati_westbrook_youtube_vlogger","timestamp":"2019. május. 21. 11:05","title":"Megnyugodhat az ember, akinél nagyobbat senki sem bukott a Youtube-on ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b576950c-4b22-4f44-83c1-2f56a76e53a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük 1 év 4 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott.\r

\r

","shortLead":"Egyikük 1 év 4 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott.\r

\r

","id":"20190520_Tizennyolc_Fradiszurkolot_itelt_el_a_birosag_a_Bonyha_elleni_tamadas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b576950c-4b22-4f44-83c1-2f56a76e53a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cadebda-b9c2-4f1e-be79-4616dffe0792","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Tizennyolc_Fradiszurkolot_itelt_el_a_birosag_a_Bonyha_elleni_tamadas_miatt","timestamp":"2019. május. 20. 09:36","title":"Tizennyolc Fradi-szurkolót ítélt el a bíróság a Bonyha elleni támadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c25d11e-b4e4-41a5-b248-d71b403d9273","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Karbantartás lesz.","shortLead":"Karbantartás lesz.","id":"20190521_Tobb_posta_is_hamarabb_zar_jovo_szombaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c25d11e-b4e4-41a5-b248-d71b403d9273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ef9b09-b708-4623-87a4-b7d9a2c93236","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Tobb_posta_is_hamarabb_zar_jovo_szombaton","timestamp":"2019. május. 21. 15:20","title":"Több posta is hamarabb zár jövő szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csuklyás fegyveresek tizenegy embert lőttek agyon, leszámolás állhat a háttérben. ","shortLead":"Csuklyás fegyveresek tizenegy embert lőttek agyon, leszámolás állhat a háttérben. ","id":"20190520_Meszarlast_rendeztek_egy_brazil_barban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1dccff-0ffc-4505-bb62-f9404de00d6b","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Meszarlast_rendeztek_egy_brazil_barban","timestamp":"2019. május. 20. 07:16","title":"Mészárlást rendeztek egy brazil bárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06f8f87-867f-4f67-b1ac-c37e6935648a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tetszett Habony Árpádnak, hogy szerepelt az „Ők lopnak” kampányban, de a Kúrián is elvesztette a pert.","shortLead":"Nem tetszett Habony Árpádnak, hogy szerepelt az „Ők lopnak” kampányban, de a Kúrián is elvesztette a pert.","id":"20190521_A_Kuria_is_kimondta_Habony_Arpad_kozszereplo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b06f8f87-867f-4f67-b1ac-c37e6935648a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962519ff-4e87-4e29-80c0-d3ea6491c979","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_A_Kuria_is_kimondta_Habony_Arpad_kozszereplo","timestamp":"2019. május. 21. 10:44","title":"A Kúria is kimondta, Habony Árpád közszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei 74 éves alapítója, Zsen Cseng-fej szerint hiába próbálja őket korlátozni Amerika, így sem lesz senki, aki fel tudná velük venni a versenyt az 5G-s hálózatok fejlesztése terén. ","shortLead":"A Huawei 74 éves alapítója, Zsen Cseng-fej szerint hiába próbálja őket korlátozni Amerika, így sem lesz senki, aki fel...","id":"20190521_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_google_android_amerikai_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03cf2527-4074-4047-9a79-ac5abdccaa2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_google_android_amerikai_egyesult_allamok","timestamp":"2019. május. 21. 13:03","title":"A Huawei alapítója szerint Amerika alábecsüli az erejüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34568424-843b-42f8-b497-4ada3a52169c","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A Mediaworks a múlt héten arra panaszkodott, hogy a Facebook megtiltotta a kiadó oldalainak reklámozását. A HVG megkérdezte az amerikai céget, hogy a kiadóvállalat oldalai valóban zárolásra kerültek-e, és mi volt ennek az oka. Mint a válaszból kiderült: a Mediaworks megsértette a reklámszabályzatot, és ennek köze sincsen politikához. A magyar kiadó szerint minden korlátozást feloldottak velük szemben, az egész okát pedig nehezen értik.","shortLead":"A Mediaworks a múlt héten arra panaszkodott, hogy a Facebook megtiltotta a kiadó oldalainak reklámozását. A HVG...","id":"20190521_Facebook_fenntartjuk_a_MediaWorks_egyik_hirdetesi_fiokjanak_zarolasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34568424-843b-42f8-b497-4ada3a52169c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70acdace-067a-4932-a6a5-ed0a930a0ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Facebook_fenntartjuk_a_MediaWorks_egyik_hirdetesi_fiokjanak_zarolasat","timestamp":"2019. május. 21. 10:43","title":"Facebook: A Mediaworks megszegte a szabályzatot, zárolva marad hirdetési fiókja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4745c95f-6221-4379-9b29-797c8683435f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk két hónappal ezelőtt szinte \"észrevétlenül\" tartott megbeszélést Donald Trump és a Google-vezér Sundar Pichai, ami után a Twitterre írt bejegyzést az Egyesült Államok elnöke.","shortLead":"Szűk két hónappal ezelőtt szinte \"észrevétlenül\" tartott megbeszélést Donald Trump és a Google-vezér Sundar Pichai, ami...","id":"20190520_huawei_google_bojkott_android_egyesult_allamok_kina_amerika_sundar_pichai_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4745c95f-6221-4379-9b29-797c8683435f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bcd614-face-4dc2-b6af-1536cbe673ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_huawei_google_bojkott_android_egyesult_allamok_kina_amerika_sundar_pichai_donald_trump","timestamp":"2019. május. 20. 09:45","title":"Huawei-bojkott: rejtélyes bejegyzést tett közzé Trump még márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]