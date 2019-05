Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hét üres helyre lehet pályázni. ","shortLead":"Hét üres helyre lehet pályázni. ","id":"20190521_Szlovenia_nyilvanos_palyazat_utjan_keres_titkosugynokoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363a45ca-02bd-424c-8719-ae9977109065","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Szlovenia_nyilvanos_palyazat_utjan_keres_titkosugynokoket","timestamp":"2019. május. 21. 13:14","title":"Szlovénia nyilvános pályázat útján keres titkosügynököket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször is csúszik a szemétszállítás Nógrád és Pest megyében. ","shortLead":"Többször is csúszik a szemétszállítás Nógrád és Pest megyében. ","id":"20190522_Akadozik_a_szemetszallitas_a_Zold_Hid_altal_ellatott_teruleteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa0368d-72a8-4309-ab1c-2f485bcf40a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Akadozik_a_szemetszallitas_a_Zold_Hid_altal_ellatott_teruleteken","timestamp":"2019. május. 22. 10:52","title":"Akadozik a szemétszállítás a Zöld Híd által ellátott területeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c56eabf-a333-4be7-8215-494de09e6af3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy román állampolgár tegnap este akarta az országból kivinni ezt a Mercedest Ártándnál.","shortLead":"Egy román állampolgár tegnap este akarta az országból kivinni ezt a Mercedest Ártándnál.","id":"20190522_lopott_mercedes_artand","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c56eabf-a333-4be7-8215-494de09e6af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b96ae1-ca96-4ac2-83e1-5145f5df34e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_lopott_mercedes_artand","timestamp":"2019. május. 22. 14:19","title":"Nem jutott át a határon ez a lopott, fekete Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101d56e1-e4f6-476b-a8a7-fd1b7096fd47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közvetlenül azután, hogy beiktatták az új elnököt, aki feloszlatta a parlamentet.","shortLead":"Közvetlenül azután, hogy beiktatták az új elnököt, aki feloszlatta a parlamentet.","id":"20190520_lemondott_ukran_miniszterelnok_volodimir_hrojszman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=101d56e1-e4f6-476b-a8a7-fd1b7096fd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df893676-fe9f-4ba9-b67a-aaea039bf66a","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_lemondott_ukran_miniszterelnok_volodimir_hrojszman","timestamp":"2019. május. 20. 21:37","title":"Lemondott az ukrán kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100dce23-18d6-4c87-baff-9b55826e8f81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Belebotlott egy plakátba, és kicsit felhúzta magát rajta. ","shortLead":"Belebotlott egy plakátba, és kicsit felhúzta magát rajta. ","id":"20190521_josh_brolin_george_clooney_budapest_andrassy_ut_dune_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=100dce23-18d6-4c87-baff-9b55826e8f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0cfebf-79fc-4963-8eab-64dd8c587139","keywords":null,"link":"/elet/20190521_josh_brolin_george_clooney_budapest_andrassy_ut_dune_film","timestamp":"2019. május. 21. 07:59","title":"Josh Brolin az Andrássyról üzente meg, hogy George Clooney mindenhol ott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d51369b-f134-4178-8bee-f245bb09da45","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190522_Marabu_FekNyuz_Tessek_valasztani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d51369b-f134-4178-8bee-f245bb09da45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbeb66e0-1f98-43b7-b625-2695f70dd874","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Marabu_FekNyuz_Tessek_valasztani","timestamp":"2019. május. 22. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Tessék választani!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3477686-3c55-4656-9fe7-7cd8a053b6cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ománi írónő kapta meg az elismerést. ","shortLead":"Egy ománi írónő kapta meg az elismerést. ","id":"20190522_man_booker_dij_jokha_al_harthi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3477686-3c55-4656-9fe7-7cd8a053b6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0d3187-dca7-494e-8d4f-18335ad3544e","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_man_booker_dij_jokha_al_harthi","timestamp":"2019. május. 22. 05:50","title":"Először nyert arab nyelvű könyv Man Booker-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd62159-a081-450c-8e8a-0972390ae90a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre sem a kétoldalú tárgyalásról, sem pedig annak napirendjéről nem született végleges megállapodás.","shortLead":"Egyelőre sem a kétoldalú tárgyalásról, sem pedig annak napirendjéről nem született végleges megállapodás.","id":"20190521_Kreml_Putyin_es_Trump_az_energiabiztonsagrol_is_targyalhat_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cd62159-a081-450c-8e8a-0972390ae90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6192115-c766-4896-b4f5-5825a206f774","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Kreml_Putyin_es_Trump_az_energiabiztonsagrol_is_targyalhat_Japanban","timestamp":"2019. május. 21. 16:20","title":"Kreml: Putyin és Trump az energiabiztonságról is tárgyalhat Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]