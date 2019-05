Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9221d880-5372-48aa-a430-721562eb62c4","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A gazdasági világválság óta 2018 volt a második év, amikor csökkent a dollármilliárdosok száma és összvagyona. A legtöbb szupergazdag az USA-ban él, a városok közül New Yorkban, bár a népsűrűséget nézve, San Franciscóban a legnagyobb az arányuk. Már ha nem számoljuk Felcsútot, ahol Mészáros Lőrincen kívül alig kétezren élnek. ","shortLead":"A gazdasági világválság óta 2018 volt a második év, amikor csökkent a dollármilliárdosok száma és összvagyona...","id":"201905223_Felcsut_vilagvero_az_egy_fore_eso_dollarmilliardosok_szamaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9221d880-5372-48aa-a430-721562eb62c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4097f1-5878-43a3-a41a-3337c519366a","keywords":null,"link":"/kkv/201905223_Felcsut_vilagvero_az_egy_fore_eso_dollarmilliardosok_szamaban","timestamp":"2019. május. 23. 17:30","title":"Csányi és Mészáros két átlagos dollármilliárdos: középkorú férfi, aki szereti a focit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Frans Timmermans pedig arról beszélt, miért kellett ablak nélküli irodában találkoznia szakszervezeti vezetőkkel Budapesten. ","shortLead":"Frans Timmermans pedig arról beszélt, miért kellett ablak nélküli irodában találkoznia szakszervezeti vezetőkkel...","id":"20190522_Weber_elarulta_miert_nem_zartak_ki_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47db9a35-062b-444b-88c7-a1e80f89c852","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Weber_elarulta_miert_nem_zartak_ki_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2019. május. 22. 17:41","title":"Weber elárulta, miért nem zárták ki a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók azt kérik a köztársasági elnöktől, hogy konzultáljon a civil szervezetekkel és az érintettekkel, ahogy azt az ENSZ normái meghatározzák.","shortLead":"Az aláírók azt kérik a köztársasági elnöktől, hogy konzultáljon a civil szervezetekkel és az érintettekkel, ahogy azt...","id":"20190523_Adert_keri_a_Helsinki_hogy_modositsa_az_ombudsmanvalasztast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ad2806-a159-45f3-aa46-076aad56ddfd","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Adert_keri_a_Helsinki_hogy_modositsa_az_ombudsmanvalasztast","timestamp":"2019. május. 23. 13:32","title":"Ádert kéri a Helsinki Bizottság, hogy tegye demokratikusabbá az ombudsmanválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255cb15e-01d9-4207-a814-be77c21afa59","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kapus 43 évesen döntött úgy, hogy befejezi pályafutását.","shortLead":"A kapus 43 évesen döntött úgy, hogy befejezi pályafutását.","id":"20190522_kiraly_gabor_kapus_haladas_foci_visszavonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=255cb15e-01d9-4207-a814-be77c21afa59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ced708b-dee3-43a0-ad49-22528a9849e0","keywords":null,"link":"/sport/20190522_kiraly_gabor_kapus_haladas_foci_visszavonulas","timestamp":"2019. május. 22. 17:17","title":"Király Gábor szögre akasztotta a mackót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e514b62f-dfe1-426e-8b65-e033cabdc089","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Soha nem látott áron, ötmillió jenért (13,3 millió forint) adtak el egy pár prémium minőségű sárgadinnyét a szezon első aukcióján Japánban, Hokkaido szigetén.","shortLead":"Soha nem látott áron, ötmillió jenért (13,3 millió forint) adtak el egy pár prémium minőségű sárgadinnyét a szezon első...","id":"20190524_Mindent_a_hirnevert_13_millio_forintert_vett_ket_darab_dinnyet_a_magat_unneplo_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e514b62f-dfe1-426e-8b65-e033cabdc089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecff1aea-0542-4ca3-ace1-303f730f32ee","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190524_Mindent_a_hirnevert_13_millio_forintert_vett_ket_darab_dinnyet_a_magat_unneplo_ceg","timestamp":"2019. május. 24. 14:22","title":"Mindent a hírnévért: 13 millió forintért vett két darab dinnyét a magát ünneplő cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d03e2c-c1b3-4aa2-9583-0b5a1d0876be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2014-hez képest kétezerrel kevesebb szavazatszámlálót küldtek a pártok a bizottságokba, hogy a választások tisztaságát ellenőrizzék, pedig akkor sem voltak sokan a lehetőségekhez képest. A legsikeresebb párt a Fidesz ezen a téren is. De két embert a Munkáspárt is delegált. \r

\r

","shortLead":"2014-hez képest kétezerrel kevesebb szavazatszámlálót küldtek a pártok a bizottságokba, hogy a választások tisztaságát...","id":"20190523_EPvalasztas_Egyre_nehezebb_szavazatszamlalo_tagokat_keriteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93d03e2c-c1b3-4aa2-9583-0b5a1d0876be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9866744e-0934-4e2a-88d7-7c43bd4b491d","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_EPvalasztas_Egyre_nehezebb_szavazatszamlalo_tagokat_keriteni","timestamp":"2019. május. 23. 12:19","title":"EP-választás: Egyre nehezebb szavazatszámláló tagokat keríteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"MTI","category":"enesacegem","description":"Be nem tartott ígéreteit is számonkérte az adóhivatalon a könyvelők egyesülete.","shortLead":"Be nem tartott ígéreteit is számonkérte az adóhivatalon a könyvelők egyesülete.","id":"20190523_Konyvelok_a_NAVnak_eleg_volt_a_levelszemet_szintu_tajekoztatasbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd67f6a4-e5c4-4371-8cf2-85324ca7d01e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_Konyvelok_a_NAVnak_eleg_volt_a_levelszemet_szintu_tajekoztatasbol","timestamp":"2019. május. 23. 15:02","title":"Könyvelők a NAV-nak: Elég volt a levélszemét szintű tájékoztatásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b303fa9-69fc-4952-900f-b7caa0b263df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Idővel változik a Jupiter belső mágneses mezeje. Először figyeltek meg a Földön kívül ilyen jelenséget az amerikai űrügynökség, a NASA közlése szerint. ","shortLead":"Idővel változik a Jupiter belső mágneses mezeje. Először figyeltek meg a Földön kívül ilyen jelenséget az amerikai...","id":"20190524_jupiter_magneses_mezo_valtozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b303fa9-69fc-4952-900f-b7caa0b263df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67090e75-37ab-448a-91ec-7d758b9d3bf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_jupiter_magneses_mezo_valtozas","timestamp":"2019. május. 24. 15:03","title":"A NASA kiszúrt valami furcsa változást a Jupiter mágneses mezejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]