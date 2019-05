Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47556d1d-935a-484b-a0fa-6b9495f86538","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autóban ülők egyike megsérült, másikuk életét vesztette.","shortLead":"Az autóban ülők egyike megsérült, másikuk életét vesztette.","id":"20190526_Halalos_baleset_tortent_az_M5os_autopalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47556d1d-935a-484b-a0fa-6b9495f86538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69ea8e5-a366-4e4b-b5c7-ee230a4fbd93","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_Halalos_baleset_tortent_az_M5os_autopalyan","timestamp":"2019. május. 26. 10:37","title":"Halálos baleset történt az M5-ös autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7394bd77-1f7c-4a87-8d07-ed9f0066b007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A trashmetal egyik meghatározó zenekara turnéval búcsúzik a rajongóktól. A budapesti koncertre videóban invitál mindenkit Kerry King.\r

\r

","shortLead":"A trashmetal egyik meghatározó zenekara turnéval búcsúzik a rajongóktól. A budapesti koncertre videóban invitál...","id":"20190525_Maga_a_szetvarrt_Slayerfrontember_uzent_a_magyar_rajongoknak_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7394bd77-1f7c-4a87-8d07-ed9f0066b007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2052fcd-626d-4d6b-bcce-b845fea27f44","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Maga_a_szetvarrt_Slayerfrontember_uzent_a_magyar_rajongoknak_video","timestamp":"2019. május. 25. 13:42","title":"Maga a szétvarrt Slayer-gitáros üzent a magyar rajongóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7bc1ad-df45-412e-aac9-abb662e3dfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebookon fakadt ki a politikus a csatorna ellen.","shortLead":"Facebookon fakadt ki a politikus a csatorna ellen.","id":"20190525_Duro_Dora_szerint_az_RTL_cenzurazza_a_partjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d7bc1ad-df45-412e-aac9-abb662e3dfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae1eee1-902a-4285-b174-7560175aaca0","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Duro_Dora_szerint_az_RTL_cenzurazza_a_partjat","timestamp":"2019. május. 25. 14:05","title":"Dúró Dóra szerint az RTL cenzúrázza a pártját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc4fc82-7ce8-474a-ba30-d47ac92764ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon reméli, hogy a mostani választási eredményre hosszú időn át hivatkozhatnak majd.","shortLead":"Nagyon reméli, hogy a mostani választási eredményre hosszú időn át hivatkozhatnak majd.","id":"20190526_orban_viktor_levai_aniko_ep_valasztas2019_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfc4fc82-7ce8-474a-ba30-d47ac92764ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dc4d69-98f6-4a04-a105-78592cf7db27","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_orban_viktor_levai_aniko_ep_valasztas2019_szavazas","timestamp":"2019. május. 26. 09:58","title":"Orbán leszavazott, és \"több mint bizakodó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01791ed0-9348-4d3d-bceb-35aca97318a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2,4 millió ember voksolt már.","shortLead":"2,4 millió ember voksolt már.","id":"20190526_ep_valasztas_2019_reszveteli_arany_15_ora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01791ed0-9348-4d3d-bceb-35aca97318a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a4c008-8ced-458c-b4a6-4e018d2d5ed2","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_ep_valasztas_2019_reszveteli_arany_15_ora","timestamp":"2019. május. 26. 15:37","title":"EP-választás: háromra 30 százalék fölé nőtt a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f64eb7d-d82a-4b2b-8301-f23ceecc4c18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zsófiának bemutatták a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságot gyereknap alkalmából, és tehetett egy kört a szirénázó rendőrautóval. De nem vették őrizetbe.","shortLead":"Zsófiának bemutatták a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságot gyereknap alkalmából, és tehetett egy kört a szirénázó...","id":"20190526_Szirenazo_autoba_ulhetett_a_rendorrajongo_6_eves_kislany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f64eb7d-d82a-4b2b-8301-f23ceecc4c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd65f705-64c7-4190-9b36-09959a5a96e6","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Szirenazo_autoba_ulhetett_a_rendorrajongo_6_eves_kislany","timestamp":"2019. május. 26. 12:50","title":"Szirénázó autóba ülhetett a rendőrrajongó 6 éves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cfe7b3-286b-427f-bcb2-1729449bf29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon megtolta az EP-kampány végét a Fidesz a közösségi médiában, a kormánypárt két nap alatt többet költött, mint az összes többi ellenzéki párt együttvéve. ","shortLead":"Nagyon megtolta az EP-kampány végét a Fidesz a közösségi médiában, a kormánypárt két nap alatt többet költött, mint...","id":"20190526_7_millio_forintot_kampanyolt_el_ket_nap_alatt_a_Facebookon_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67cfe7b3-286b-427f-bcb2-1729449bf29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69df0bdf-4d6b-4319-959c-5dd2418f312d","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_7_millio_forintot_kampanyolt_el_ket_nap_alatt_a_Facebookon_a_Fidesz","timestamp":"2019. május. 26. 17:10","title":"7 millió forintot kampányolt el két nap alatt a Facebookon a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ám itt is jön a DK és a Momentum.","shortLead":"Ám itt is jön a DK és a Momentum.","id":"20190526_Szegeden_is_nyer_a_Fidesz_a_szocialistak_itt_tartjak_a_masodik_helyuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31e777de-a48a-47ff-ad92-1caf330a5cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e2ca1a-4eed-49fe-8523-56b3f0a93d8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Szegeden_is_nyer_a_Fidesz_a_szocialistak_itt_tartjak_a_masodik_helyuket","timestamp":"2019. május. 26. 21:06","title":"Szegeden is nyer a Fidesz, a szocialisták itt tartják a második helyüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]