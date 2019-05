Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cf15362-2811-4289-a85e-8ff66381c4e4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Színesebbé vált az EU újjáalakuló parlamentje, a nagy frakciók mellett komolyabb szerepet kaphatnak a kisebb pártcsaládok és az euroszkeptikus, szélsőséges erők is. Ám ez legfeljebb a tárgyalási taktikát változtatja meg, az irányt aligha.","shortLead":"Színesebbé vált az EU újjáalakuló parlamentje, a nagy frakciók mellett komolyabb szerepet kaphatnak a kisebb...","id":"20190527_EUellenes_erok_az_EPben_tagadasban_es_vedekezesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cf15362-2811-4289-a85e-8ff66381c4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ff0506-26a0-4367-aa0f-d0a89f531554","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_EUellenes_erok_az_EPben_tagadasban_es_vedekezesben","timestamp":"2019. május. 27. 05:33","title":"Orbán, Salvini és a haverok: marad a tagadás és a védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f9b54e-23a9-4839-afb1-c03973de51c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meghatározó üzleti sajtótermékek (Wall Street Journal, Bloomberg) egybehangzó értesülései szerint hétfőn jelenthetik be, hogy együttműködésre lép a Fiat Chrysler és a Renault. Az amerikai-olasz autógyártó a későbbiekben a Renault-Nissan szövetség új tagja lehet, ami átrendezheti a nagy autógyárak élmezőnyét.","shortLead":"Meghatározó üzleti sajtótermékek (Wall Street Journal, Bloomberg) egybehangzó értesülései szerint hétfőn jelenthetik...","id":"20190526_Hetfo_nagy_nap_lehet_az_autoipar_torteneteben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59f9b54e-23a9-4839-afb1-c03973de51c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c1918e-bfb9-4239-a174-496bd5a32ee0","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Hetfo_nagy_nap_lehet_az_autoipar_torteneteben","timestamp":"2019. május. 26. 21:12","title":"Míg Európa választ, a hétfő nagy nap lehet az autóipar történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f51a4dc-f114-490c-b37c-3c66f7525283","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tiltakoznak az esztergomi Suzukinál.","shortLead":"Tiltakoznak az esztergomi Suzukinál.","id":"20190528_Vendegmunkasoktol_feltik_a_magyarok_munkajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f51a4dc-f114-490c-b37c-3c66f7525283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c50ecc-decc-49d8-b6b5-870a0b177520","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Vendegmunkasoktol_feltik_a_magyarok_munkajat","timestamp":"2019. május. 28. 14:35","title":"A külföldi vendégmunkásoktól féltik a magyarok munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b505eb-d151-4a7e-bc01-9254a9e699d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-választáson a korábbinál jobb eredményt elérő Momentum vezetői este háromnegyed 11-kor álltak ki a színpadra. ","shortLead":"Az EP-választáson a korábbinál jobb eredményt elérő Momentum vezetői este háromnegyed 11-kor álltak ki a színpadra. ","id":"20190526_FeketeGyor_97_szazalekot_szerzett_a_Momentum_ezzel_a_harmadik_erove_valt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7b505eb-d151-4a7e-bc01-9254a9e699d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe7fd62-8c21-4e96-878d-8f585e3486a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_FeketeGyor_97_szazalekot_szerzett_a_Momentum_ezzel_a_harmadik_erove_valt","timestamp":"2019. május. 26. 22:57","title":"Fekete-Győr szerint 9,7 százalékot szerzett a Momentum, de tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d934cbf-70e9-4bee-9b37-37ef7c2ffed0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Twitteren üzent a volt belga miniszterelnök, de nem csak Fekete-Győréknek. ","shortLead":"A Twitteren üzent a volt belga miniszterelnök, de nem csak Fekete-Győréknek. ","id":"20190527_Verhofstadt_nagyon_orul_a_Momentum_eredmenyeinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d934cbf-70e9-4bee-9b37-37ef7c2ffed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd77d38-5ac8-4cb4-a433-dd94105a30c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Verhofstadt_nagyon_orul_a_Momentum_eredmenyeinek","timestamp":"2019. május. 27. 07:02","title":"Verhofstadt nagyon örül a Momentum eredményeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd536ff-82f8-4d69-b7a6-800b6c917442","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább folytatódik az euróbankjegyek megújítása, a kisebb címletek után most a 100 és a 200 eurósból is újat vezetnek be.","shortLead":"Tovább folytatódik az euróbankjegyek megújítása, a kisebb címletek után most a 100 és a 200 eurósból is újat vezetnek...","id":"20190527_Uj_eurobankjegyeket_vezetnek_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cd536ff-82f8-4d69-b7a6-800b6c917442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11eb5301-cd3c-4b32-97c1-ee0242720d06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Uj_eurobankjegyeket_vezetnek_be","timestamp":"2019. május. 27. 16:22","title":"Új euróbankjegyeket vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A GKI tette közzé a májusi adatokat.","shortLead":"A GKI tette közzé a májusi adatokat.","id":"20190527_Elegedettek_penzugyi_helyzetukkel_a_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252d3fb0-95a4-4d7a-b1b9-e02045dcc449","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Elegedettek_penzugyi_helyzetukkel_a_magyarok","timestamp":"2019. május. 27. 09:45","title":"Elégedettek pénzügyi helyzetükkel a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem meglepő: a fiatal családok mellett a nyugdíjasok vannak a legrosszabb helyzetben.","shortLead":"Nem meglepő: a fiatal családok mellett a nyugdíjasok vannak a legrosszabb helyzetben.","id":"20190528_Az_orosz_csaladok_csaknem_felenek_csupan_elelemre_es_ruhara_futja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7dcd86-f43b-45b9-b9a0-fd3b9c68c36f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Az_orosz_csaladok_csaknem_felenek_csupan_elelemre_es_ruhara_futja","timestamp":"2019. május. 28. 11:08","title":"Az orosz családok csaknem felének csupán élelemre és ruhára futja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]