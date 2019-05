Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cc40c93-4e82-4bf8-baf1-45f26267163c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez történt most egy szabálytalankodó autóssal Mezőkövesdnél.","shortLead":"Ez történt most egy szabálytalankodó autóssal Mezőkövesdnél.","id":"20190527_zarovonal_elozes_jogositvany_kresz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cc40c93-4e82-4bf8-baf1-45f26267163c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb449cb-25ac-421c-8fa9-aa52ae8c6f8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_zarovonal_elozes_jogositvany_kresz","timestamp":"2019. május. 27. 14:22","title":"Hónapokra ugrik a jogosítvány záróvonalon előzésért is, ha épp ott a rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor és a Fidesz nyert, de nem nyert brutálisan, Budapesten rosszabbul szerepeltek, mint öt éve. Az ország legszegényebb településein azonban óriásit győztek.","shortLead":"Orbán Viktor és a Fidesz nyert, de nem nyert brutálisan, Budapesten rosszabbul szerepeltek, mint öt éve. Az ország...","id":"20190527_A_legszegenyebb_telepuleseken_90_szazalek_folott_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b156620-3336-44ee-8bea-edc80be725d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_A_legszegenyebb_telepuleseken_90_szazalek_folott_a_Fidesz","timestamp":"2019. május. 27. 09:12","title":"A legszegényebb településeken 90 százalék fölött a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ba6c28-7bb8-41ae-af15-8e443da860ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt levonja a tanulságokat abból, hogy kevés szavazatot kapott. ","shortLead":"A párt levonja a tanulságokat abból, hogy kevés szavazatot kapott. ","id":"20190526_Jobbik_Az_onmagaban_gyozelem_hogy_a_part_meg_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9ba6c28-7bb8-41ae-af15-8e443da860ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e815ce-cfc4-4bbd-a6ac-dd0aeb3d5414","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Jobbik_Az_onmagaban_gyozelem_hogy_a_part_meg_el","timestamp":"2019. május. 26. 23:49","title":"Jobbik: Az önmagában győzelem, hogy a párt még él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c50752d-45d4-4752-a2dc-9311d7800d84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétvégén befejeződik a kéthetes karbantartás a Keletiben, így május 27-én, hétfőn hajnalban újraindulhat a menetrend szerinti vonatközlekedés.","shortLead":"Hétvégén befejeződik a kéthetes karbantartás a Keletiben, így május 27-én, hétfőn hajnalban újraindulhat a menetrend...","id":"20190526_Hetfon_nyit_a_rendbe_tett_Keleti_palyaudvar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c50752d-45d4-4752-a2dc-9311d7800d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c60c9cf-25e7-4d14-b4dc-0d2014b0358d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_Hetfon_nyit_a_rendbe_tett_Keleti_palyaudvar","timestamp":"2019. május. 26. 15:26","title":"Hétfőn nyit a rendbe tett Keleti pályaudvar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf362f7-b0ad-4672-85ec-d401091b5b1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig kétméteres kötéllel hozta egy ukrán kisbusz egy másikat az M3-ason. ","shortLead":"Alig kétméteres kötéllel hozta egy ukrán kisbusz egy másikat az M3-ason. ","id":"20190528_kisbusz_vontatas_ukran_gelej","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bf362f7-b0ad-4672-85ec-d401091b5b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746dc3bd-53ac-48e4-bb60-b8fa708efe5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_kisbusz_vontatas_ukran_gelej","timestamp":"2019. május. 28. 08:55","title":"40-es táblánál 116-tal vontattak egy kisbuszt úgy, hogy a két autóban 18-an ültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4788a96d-c970-4e24-9b8e-a212fe44310c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 20. héten a hazai zöldborsó 900 forint/kilogramm, a zöldbab 1600 forint/kilogramm áron jelent meg a kínálatban. Mindkét hüvelyes ára magasabb volt, mint egy éve: 29, illetve 7 százalékkal.","shortLead":"A 20. héten a hazai zöldborsó 900 forint/kilogramm, a zöldbab 1600 forint/kilogramm áron jelent meg a kínálatban...","id":"20190526_Huledezeik_a_friss_zoldborso_aran_Nagyot_ugrott_tavalyhoz_kepest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4788a96d-c970-4e24-9b8e-a212fe44310c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373ef1f5-e7a0-485e-899b-f08f16e6ed65","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Huledezeik_a_friss_zoldborso_aran_Nagyot_ugrott_tavalyhoz_kepest","timestamp":"2019. május. 26. 17:39","title":"Hüledezik a friss zöldborsó árán? Nagyot ugrott tavalyhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d165358b-136d-467d-9115-091ff99fb962","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Az oktatás és az egészségügy területén is egyre fontosabb a digitalizáció. Többek között egy betegelégedettséggel kapcsolatos weboldal létrehozására és egy társadalomismereti társasjáték applikációs verziójának fejlesztésére is nyertek nemrég díjakat és pénzt a civil szervezetek. ","shortLead":"Az oktatás és az egészségügy területén is egyre fontosabb a digitalizáció. Többek között egy betegelégedettséggel...","id":"invitech_20190522_Uj_otletekbol_nincs_hiany__Civil_szervezetek_az_egeszsegugyert_es_az_oktatasert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d165358b-136d-467d-9115-091ff99fb962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748c9ee7-0e02-47d7-ad4b-30813bdb1042","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20190522_Uj_otletekbol_nincs_hiany__Civil_szervezetek_az_egeszsegugyert_es_az_oktatasert","timestamp":"2019. május. 28. 07:30","title":"Új ötletekből nincs hiány - Civil szervezetek az egészségügyért és az oktatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"39dffd5e-605b-4ab7-aea4-cfcbf2d51d61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti La Voiture Noire elvileg 5 milliárd forintos értéket képvisel, de továbbra is a kerekével együtt forog a féknyerge.","shortLead":"A Bugatti La Voiture Noire elvileg 5 milliárd forintos értéket képvisel, de továbbra is a kerekével együtt forog...","id":"20190527_meg_mindig_nagyon_kiabrandito_a_vilag_legdragabb_uj_autoja_bugatti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39dffd5e-605b-4ab7-aea4-cfcbf2d51d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407806bc-ee31-47ed-a1b6-a192aa81d98c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_meg_mindig_nagyon_kiabrandito_a_vilag_legdragabb_uj_autoja_bugatti","timestamp":"2019. május. 27. 11:21","title":"Még mindig nagyon kiábrándító a világ legdrágább új autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]