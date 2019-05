Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eeb345bb-9276-4f66-99d5-037394c5582b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A már-már megfizethetetlen lakbérekről alig esett szó a kampányban, pedig a lakhatás egyre több uniós polgárnak okoz fejtörést – írja a párizsi Le Figaro.","shortLead":"A már-már megfizethetetlen lakbérekről alig esett szó a kampányban, pedig a lakhatás egyre több uniós polgárnak okoz...","id":"20190527_Megoldasert_kialto_milliokat_erinto_tema_sikkadt_el_az_EPkampanyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeb345bb-9276-4f66-99d5-037394c5582b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8e32fd-7c46-45a1-aeae-3f3876a99579","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_Megoldasert_kialto_milliokat_erinto_tema_sikkadt_el_az_EPkampanyban","timestamp":"2019. május. 27. 11:06","title":"Megoldásért kiáltó, milliókat érintő téma sikkadt el az EP-kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c78d8d-1a61-424d-9679-690afd2129db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy dömösi kisállat- és madármentő a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egy anya nélkül maradt őzgidával jött haza a szavazásból.","shortLead":"Egy dömösi kisállat- és madármentő a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egy anya nélkül maradt őzgidával jött haza...","id":"20190526_Elment_szavazni_a_domosi_madarmento_majd_egy_ozgidaval_tert_haza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59c78d8d-1a61-424d-9679-690afd2129db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1536a7-3de5-46ca-b8d7-5773034ebeb3","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Elment_szavazni_a_domosi_madarmento_majd_egy_ozgidaval_tert_haza","timestamp":"2019. május. 26. 21:58","title":"Ilyen is csak egy állatmentővel fordulhat elő: elment szavazni, majd egy őzgidával tért haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50f56f8-11f6-4a09-8c30-b804c162fa95","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"Hangzatos retorikájukkal szemben nem erősítik, sokkal inkább veszélyt jelentenek a közvetlen demokráciára a ma különösen a jobboldalon egyre nagyobb teret nyerő populista politikusok.","shortLead":"Hangzatos retorikájukkal szemben nem erősítik, sokkal inkább veszélyt jelentenek a közvetlen demokráciára a ma...","id":"201921__populizmus__demokracia__elitellenesseg__nephasznalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c50f56f8-11f6-4a09-8c30-b804c162fa95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74af4e4e-6207-49f2-ade3-edfc77bc10b4","keywords":null,"link":"/itthon/201921__populizmus__demokracia__elitellenesseg__nephasznalat","timestamp":"2019. május. 25. 14:00","title":"Baj-e, ha Orbán Viktor populista? Jimmy Carter is annak nevezte magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190525_Megvannak_a_lottoszamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7a0f48-22fb-4c36-ab65-e17fb36853af","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Megvannak_a_lottoszamok","timestamp":"2019. május. 25. 19:22","title":"Megvannak a lottószámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afc3ef6-ddd0-4a37-9602-e1e597cb59b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fő ellenfelünk a Fidesz, a nagyobbik kormánypártot kell legyőzni, attól kell mandátumokat elvenni - jelentette ki Dobrev Klára.","shortLead":"Fő ellenfelünk a Fidesz, a nagyobbik kormánypártot kell legyőzni, attól kell mandátumokat elvenni - jelentette ki...","id":"20190525_Harom_mandatumra_szamitanak_Gyurcsanyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6afc3ef6-ddd0-4a37-9602-e1e597cb59b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3288b200-b03b-4af1-b1e1-a4e5b5cf5092","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Harom_mandatumra_szamitanak_Gyurcsanyek","timestamp":"2019. május. 25. 15:43","title":"Három mandátumra számítanak Gyurcsányék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mosonmagyaróváron már délelőtt iszogattak egy cég ünneplő foglalkoztatottjai, délután már ketten egymásnak estek, évekre börtönbe kerülhetnek.\r

\r

","shortLead":"Mosonmagyaróváron már délelőtt iszogattak egy cég ünneplő foglalkoztatottjai, délután már ketten egymásnak estek...","id":"20190527_Kicsit_elfajult_a_karacsonyi_buli_leharapta_az_orrat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ff41bf-6a86-474f-b028-cadb7e762e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Kicsit_elfajult_a_karacsonyi_buli_leharapta_az_orrat","timestamp":"2019. május. 27. 09:59","title":"Kicsit elfajult a karácsonyi buli: leharapta az orrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed636973-a08e-4dd0-bc58-b7cc980261e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A PS-Spolu nyerhette a szlovákiai európai parlamenti választást. A Denník N-hez eljutott adatok szerint a koalíció a szavazatok 20,1 százalékát szerezte meg.","shortLead":"A PS-Spolu nyerhette a szlovákiai európai parlamenti választást. A Denník N-hez eljutott adatok szerint a koalíció...","id":"20190526_szlovakia_ep_valasztas_2019_most_hid_mkp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed636973-a08e-4dd0-bc58-b7cc980261e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2dbe1dd-b826-4390-9a62-e0021c5b0544","keywords":null,"link":"/vilag/20190526_szlovakia_ep_valasztas_2019_most_hid_mkp","timestamp":"2019. május. 26. 12:33","title":"Szlovákia: bejutási küszöbön billeg az MKP, gyengén szerepelt a Most-Híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggel 9-ig a szavazásra jogosultak 7,78 százaléka voksolt.","shortLead":"Reggel 9-ig a szavazásra jogosultak 7,78 százaléka voksolt.","id":"20190526_ep_valasztas2019_9_orai_adat_nvi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10dac73-99be-4287-bfee-f5517258e4e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_ep_valasztas2019_9_orai_adat_nvi","timestamp":"2019. május. 26. 09:47","title":"Jóval többen szavaznak, mint öt éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]