[{"available":true,"c_guid":"c4829810-914c-4891-99b3-c9cb5dd67fa5","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"itthon","description":"2004. május 1-je fontos dátum Magyarországon és a térségben, 15 éve csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Frans Timmermans azt mondja, bízik abban, hogy az uniós széthúzás múló jelenség, Jean-Claude Juncker szerint megy az egymásnak feszülés rendesen, Balázs Péter szerint pedig Magyarországot ma már nem vennék fel az EU-ba. A hvg.hu emlékezik, múltat idéz és a jövőbe tekint az évfordulón.","shortLead":"2004. május 1-je fontos dátum Magyarországon és a térségben, 15 éve csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Frans Timmermans...","id":"20190501_15_eve_az_EUban_Minden_tagallam_meghulyult_a_belepes_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4829810-914c-4891-99b3-c9cb5dd67fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d051917c-6c30-40d5-83e3-5145cc85f0b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_15_eve_az_EUban_Minden_tagallam_meghulyult_a_belepes_utan","timestamp":"2019. május. 01. 07:00","title":"15 éve az EU-ban: „Minden tagállam meghülyült a belépés után”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa8300-604d-450b-9330-31698075a2b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legközelebb kétszer is meggondolják, mit posztolnak a közösségi oldalukra. ","shortLead":"Legközelebb kétszer is meggondolják, mit posztolnak a közösségi oldalukra. ","id":"20190430_Az_egesz_Twitter_az_indiai_honvedsegen_rohog_egy_jetilabnyom_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81fa8300-604d-450b-9330-31698075a2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4060ed-51dd-4876-a38b-7267ea9feaca","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Az_egesz_Twitter_az_indiai_honvedsegen_rohog_egy_jetilabnyom_miatt","timestamp":"2019. április. 30. 17:41","title":"Az egész Twitter az indiai honvédségen röhög egy jetilábnyom miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66888f51-7ec5-4cbe-90d6-0063ef8030c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dolgozók csak három óra múlva jöttek rá, hol lehet. ","shortLead":"A dolgozók csak három óra múlva jöttek rá, hol lehet. ","id":"20190430_Evett_egy_csokimousset_majd_beszorult_a_raktarba_a_szegedi_tolvaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66888f51-7ec5-4cbe-90d6-0063ef8030c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23aed4ff-8ec6-4989-a4ad-f2516e35bcf0","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Evett_egy_csokimousset_majd_beszorult_a_raktarba_a_szegedi_tolvaj","timestamp":"2019. április. 30. 20:39","title":"Evett egy csokimousse-t, majd beszorult a raktárba az év betörője Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb00436-837c-4852-a0d9-fed60713e8d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy éven belül kezdik a sejtkísérletet. ","shortLead":"Egy éven belül kezdik a sejtkísérletet. ","id":"20190430_tokioi_egyetem_kutatas_sertes_hasnyalmirigy_orvoslas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deb00436-837c-4852-a0d9-fed60713e8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d759d4-163a-4520-b529-f47bef7751e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_tokioi_egyetem_kutatas_sertes_hasnyalmirigy_orvoslas","timestamp":"2019. április. 30. 19:03","title":"Sertésekben akarnak emberi hasnyálmirigyet növeszteni japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46330db-5b42-4d3b-a3e5-02adf2374ca4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Red Bull holland versenyzője megint Budapestre látogatott egy kis városi autózásra. A Nagy Futam előtt beszélgettünk vele.","shortLead":"A Red Bull holland versenyzője megint Budapestre látogatott egy kis városi autózásra. A Nagy Futam előtt beszélgettünk...","id":"20190501_Max_Verstappen_Karomkodas_nelkul_nincs_Forma1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f46330db-5b42-4d3b-a3e5-02adf2374ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d0c3c6-7560-4d47-a5b5-76dc3b57dcda","keywords":null,"link":"/elet/20190501_Max_Verstappen_Karomkodas_nelkul_nincs_Forma1","timestamp":"2019. május. 01. 15:30","title":"Max Verstappen: Káromkodás nélkül nincs Forma–1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c3159-6059-4b0e-be20-1ddf4e919387","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul egy év alatt megötszöröződött a cégük vagyona. ","shortLead":"Ráadásul egy év alatt megötszöröződött a cégük vagyona. ","id":"20190430_Meszaros_gyerekeinek_cegehez_kerult_az_Alcsutdobozra_tervezett_szallodas_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c3159-6059-4b0e-be20-1ddf4e919387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5adf5c-4860-4080-b564-f4d2d2802846","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Meszaros_gyerekeinek_cegehez_kerult_az_Alcsutdobozra_tervezett_szallodas_ceg","timestamp":"2019. április. 30. 17:37","title":"Mészáros gyerekeinek cégéhez került az Alcsútdobozra tervezett szállodás cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97da6e5f-c113-4c44-a9b4-559782812247","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jay Kay a jazz funk zenekar Jamiroquai énekese, az egyik legnagyobb petrolhead a zeneiparban, és nem csak pózolásból. Komoly, drága és ritka autói vannak.","shortLead":"Jay Kay a jazz funk zenekar Jamiroquai énekese, az egyik legnagyobb petrolhead a zeneiparban, és nem csak pózolásból...","id":"20190430_jay_kay_laferrari_jamiroquai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97da6e5f-c113-4c44-a9b4-559782812247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91064d55-1a00-4727-a449-ee1685213077","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_jay_kay_laferrari_jamiroquai","timestamp":"2019. április. 30. 17:40","title":"1,6 milliárdért meg lehet most csípni Jay Kay levelibéka színű LaFerrariját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jelenlegi ismereteink szerint mindössze két olyan portré maradt fenn a reneszánsz mesterről, amelyek még Da Vinci életében készültek. ","shortLead":"Jelenlegi ismereteink szerint mindössze két olyan portré maradt fenn a reneszánsz mesterről, amelyek még Da Vinci...","id":"20190502_Elokerult_Leonardo_da_Vinci_eddig_ismeretlen_portreja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa1c4345-e673-4feb-89c5-b3c79668f966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959fb7e8-f17c-4b93-8c1c-153e4f63501c","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_Elokerult_Leonardo_da_Vinci_eddig_ismeretlen_portreja","timestamp":"2019. május. 02. 10:52","title":"Előkerült a haldokló Leonardo da Vinci eddig ismeretlen portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]