"A jelenleg zajló Computex szakkiállításon mutatta be az ASUS könnyen hordozható érintőképernyőjét, amely az androidos telefonok remek kiegészítése lehet." "Jól jöhet a telefonja mellé: hordozható érintőképernyőt jelentett be az ASUS" "A cseh kormányfő azt mondta, nincs olyan javaslat, hogy Maros Sefcovicot tegyék meg EB-elnöknek." "Cseh kormányfő: Nincs külön visegrádi jelölt az EB-elnöki posztra" "Hajnal háromkor egymás után futottak be a rendőrautók ahhoz a Margit híd közelében horgonyzó kirándulóhajóhoz, amely egyes hírek szerint összeütközhetett a Hableány nevű hajóval." ","shortLead":"A cseh kormányfő azt mondta, nincs olyan javaslat, hogy Maros Sefcovicot tegyék meg EB-elnöknek. "Megszállták a rendőrök a tragikus balesettel összefüggésbe hozott nagy méretű hajót" "A kutatók azt vizsgálták, hogyan reagálnak a veszélyhelyzetekre a cerkófmajmok, amik a drónokra végül külön hangjelzést fejlesztettek ki." "Külön hangjelzéssel jelzi a drónokat egy afrikai majomfaj" "A GKI Digital ötödik éve publikálja a legnagyobb forgalmú webáruházak rangsorát, melynek élén 4 év után változás történt: a magyar online vásárlók 2018-ban már nem az Extreme Digitalnál költötték a legtöbbet." "Letaszították a trónról az Extreme Digitalt, új királya van a magyar netes vásárlásnak" "Visszakerült a legnépszerűbb memóriakártyák technológiája felett őrködő SD Association tagjai közé a Huawei." "Jó hír jött a Huawei-használóknak: ismét engedélyt kapott a cég a microSD-kártyák használatára" "Matt Damon és Christian Bale lesznek a főszereplői a két márka nagy rivalizálásáról szóló filmnek, amelynek apropója a Le Mans 24 órás viadal volt." "Megjelentek az első képek a Ford vs. Ferrari filmről" "Arany rózsát visz magával." A balesetnek hét halálos áldozata van, huszonegy ember pedig eltűnt. ","shortLead":"Hajnal háromkor egymás után futottak be a rendőrautók ahhoz a Margit híd közelében horgonyzó kirándulóhajóhoz, amely...","id":"20190530_Megjelentek_a_rendorok_a_tragikus_balesettel_osszefuggesbe_hozott_hajon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da5eee8b-dd0f-44ac-bb64-9c898bf5d30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f427b5-b9a0-449c-bc99-fb2e262bd79f","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Megjelentek_a_rendorok_a_tragikus_balesettel_osszefuggesbe_hozott_hajon","timestamp":"2019. május. 30. 03:20","title":"Megszállták a rendőrök a tragikus balesettel összefüggésbe hozott nagy méretű hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f6c44e-6c45-47da-b849-046325270bb0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók azt vizsgálták, hogyan reagálnak a veszélyhelyzetekre a cerkófmajmok, amik a drónokra végül külön hangjelzést fejlesztettek ki. ","shortLead":"A kutatók azt vizsgálták, hogyan reagálnak a veszélyhelyzetekre a cerkófmajmok, amik a drónokra végül külön hangjelzést...","id":"20190528_Kulon_hangjelzessel_jelzi_a_dronokat_egy_afrikai_majomfaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38f6c44e-6c45-47da-b849-046325270bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5ce9eb-64f9-4136-ba92-806a4ebba164","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_Kulon_hangjelzessel_jelzi_a_dronokat_egy_afrikai_majomfaj","timestamp":"2019. május. 28. 21:03","title":"Külön hangjelzéssel jelzi a drónokat egy afrikai majomfaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GKI Digital ötödik éve publikálja a legnagyobb forgalmú webáruházak rangsorát, melynek élén 4 év után változás történt: a magyar online vásárlók 2018-ban már nem az Extreme Digitalnál költötték a legtöbbet.","shortLead":"A GKI Digital ötödik éve publikálja a legnagyobb forgalmú webáruházak rangsorát, melynek élén 4 év után változás...","id":"20190528_webaruhaz_internetes_vasarlas_gki_digital","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c3158b-37b6-4c4a-b942-e2c676de69c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_webaruhaz_internetes_vasarlas_gki_digital","timestamp":"2019. május. 28. 11:33","title":"Letaszították a trónról az Extreme Digitalt, új királya van a magyar netes vásárlásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeed15d1-6f8c-4c60-b054-602987b0be23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszakerült a legnépszerűbb memóriakártyák technológiája felett őrködő SD Association tagjai közé a Huawei.","shortLead":"Visszakerült a legnépszerűbb memóriakártyák technológiája felett őrködő SD Association tagjai közé a Huawei.","id":"20190529_huawei_telefonok_microsd_memoriakartyak_hasznalata_sd_association","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeed15d1-6f8c-4c60-b054-602987b0be23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96577b5a-8460-48bf-b6a0-6f64dec837a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_huawei_telefonok_microsd_memoriakartyak_hasznalata_sd_association","timestamp":"2019. május. 29. 16:33","title":"Jó hír jött a Huawei-használóknak: ismét engedélyt kapott a cég a microSD-kártyák használatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6956f83d-c4db-4fd8-b8b5-a86aef94934a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Matt Damon és Christian Bale lesznek a főszereplői a két márka nagy rivalizálásáról szóló filmnek, amelynek apropója a Le Mans 24 órás viadal volt.","shortLead":"Matt Damon és Christian Bale lesznek a főszereplői a két márka nagy rivalizálásáról szóló filmnek, amelynek apropója...","id":"20190529_ford_vs_ferrari_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6956f83d-c4db-4fd8-b8b5-a86aef94934a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713c25b6-fe72-486f-af56-bc806418fc6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_ford_vs_ferrari_film","timestamp":"2019. május. 29. 14:18","title":"Megjelentek az első képek a Ford vs. Ferrari filmről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Arany rózsát visz magával. "Orbán Viktor nem lesz ott, Semjén Zsolt igen." "Óriási székely kapun át érkezik Ferenc pápa Csíksomlyóra"