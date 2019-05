Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Könnyen kezelhető, átlátható, egyszerű és gyors megoldást jelent a vállalkozások számára a hatóságokkal való kapcsolattartásban a Cégkapu, bár vannak hiányosságai a rendszernek – így értékeli a Deloitte a Cégkaput az eddigi öt hónap tapasztalatai alapján.","shortLead":"Könnyen kezelhető, átlátható, egyszerű és gyors megoldást jelent a vállalkozások számára a hatóságokkal való...","id":"20190530_Aprosagokra_kell_figyelni_hogy_ne_bukjon_a_vallalat_nagyot_a_Cegkapuval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ddfddd-099c-49aa-8266-ad743f882588","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190530_Aprosagokra_kell_figyelni_hogy_ne_bukjon_a_vallalat_nagyot_a_Cegkapuval","timestamp":"2019. május. 30. 14:53","title":"Apróságokra kell figyelni, hogy ne bukjon a vállalat nagyot a Cégkapuval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd589e4-6a27-4556-9c50-7c1ac6dcf2a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmincöt fő, köztük 33 dél-koreai turista utazott azon a hajón, amely szerda este szenvedett balesetet Budapesten. A mentők hét halálos áldozatról számoltak be, hét embert kórházba szállítottak, sokakat még keresnek – hangzott el a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.","shortLead":"Harmincöt fő, köztük 33 dél-koreai turista utazott azon a hajón, amely szerda este szenvedett balesetet Budapesten...","id":"20190530_Video_Het_halalos_aldozatrol_tudnak_a_hatosagok_a_hajobaleset_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd589e4-6a27-4556-9c50-7c1ac6dcf2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe481eee-016a-4925-9045-60e3f0f1bb1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Video_Het_halalos_aldozatrol_tudnak_a_hatosagok_a_hajobaleset_utan","timestamp":"2019. május. 30. 00:44","title":"Dél-koreaiak utaztak a Dunán elsüllyedt hajón, hét halálos áldozatról tudnak a hatóságok – videó a sajtótájékoztatóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c6e0b2-e771-414a-bba2-4b7d9dcb6528","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A határidőt és az anyagi keretet tekintve is irreális elvárásnak tűnik jelenleg, hogy a NASA 2024-ben újra embert tudjon küldeni a Holdra. De azért megpróbálják.","shortLead":"A határidőt és az anyagi keretet tekintve is irreális elvárásnak tűnik jelenleg, hogy a NASA 2024-ben újra embert...","id":"20190529_nasa_lunar_gateway_hold_misszio_holdraszallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8c6e0b2-e771-414a-bba2-4b7d9dcb6528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a102b7f-f610-4432-98e4-431b073753dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_nasa_lunar_gateway_hold_misszio_holdraszallas","timestamp":"2019. május. 29. 14:33","title":"Különleges videót tett közzé a NASA, hogy sikerüljön visszatérni a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c46c59-5321-4c22-9b78-3aa47aad71fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2010 óta 43 százalékkal csökkent az üdítők kalóriatartalma átlagosan Magyarországon, közölte a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség.



","shortLead":"2010 óta 43 százalékkal csökkent az üdítők kalóriatartalma átlagosan Magyarországon, közölte a Magyar Ásványvíz...","id":"20190530_Egyre_egeszsegesebb_kevesbe_hizlalo_uditoket_iszunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62c46c59-5321-4c22-9b78-3aa47aad71fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7a4662-5df9-4252-8166-81f4b416e7b4","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Egyre_egeszsegesebb_kevesbe_hizlalo_uditoket_iszunk","timestamp":"2019. május. 30. 11:14","title":"Egyre egészségesebb, kevésbé hizlaló üdítőket iszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban még arról volt szó, vegyesvállalat lesz, most a cég megveheti a Dunakeszi Járműjavító Kft.-t és ingatlanjait.\r

\r

","shortLead":"Korábban még arról volt szó, vegyesvállalat lesz, most a cég megveheti a Dunakeszi Járműjavító Kft.-t és...","id":"20190529_Verseny_nelkul_az_oroszoke_lett_a_dunakeszi_jarmujavito_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5a48f7-f043-4846-ba94-85ac98f9b323","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Verseny_nelkul_az_oroszoke_lett_a_dunakeszi_jarmujavito_ceg","timestamp":"2019. május. 29. 07:02","title":"Verseny nélkül az oroszoké lett a dunakeszi járműjavító cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az erdélyi születésű, idén 52 éves Barabási Albert-László, az egyik legismertebb magyar kutató, az MTA külső tagja vehette át szerda este a Bolyai János Alkotói Díjat.","shortLead":"Az erdélyi születésű, idén 52 éves Barabási Albert-László, az egyik legismertebb magyar kutató, az MTA külső tagja...","id":"20190529_Egy_CEUn_is_tanito_MTAtag_kapta_iden_a_Bolyaidijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f22bc8-f4d5-43e0-81bb-fa61ec4f4611","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_Egy_CEUn_is_tanito_MTAtag_kapta_iden_a_Bolyaidijat","timestamp":"2019. május. 29. 20:12","title":"Barabási Albert-László kapta a Bolyai-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec38503-6102-4a38-bc81-e90bf5133b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritka második világháborús eszközre, az Enigma utódjának szánt Schlüsselgerät 41-re tehet szert az, aki sikerrel licitál egy németországi aukción. ","shortLead":"Ritka második világháborús eszközre, az Enigma utódjának szánt Schlüsselgerät 41-re tehet szert az, aki sikerrel...","id":"20190529_sg_41_nemet_kodfejtogep_enigma_masodik_vilaghaboru_aukcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eec38503-6102-4a38-bc81-e90bf5133b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdb9f3b-ef6c-4e96-9858-5a1001d1e336","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_sg_41_nemet_kodfejtogep_enigma_masodik_vilaghaboru_aukcio","timestamp":"2019. május. 29. 11:03","title":"Elárverezik a nácik rejtélyes kódológépét, bárki licitálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539397ce-2b50-49fe-92cb-14d49afb32ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kis összegnek számít 35 euró. Aki siet, annak nem kell kifizetnie az árat, miközben az árucikket, a hangulatos RiME című játékot megkapja.","shortLead":"Nem kis összegnek számít 35 euró. Aki siet, annak nem kell kifizetnie az árat, miközben az árucikket, a hangulatos RiME...","id":"20190528_rime_jatek_letoltes_igyen_epic_game_store","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539397ce-2b50-49fe-92cb-14d49afb32ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159f03b6-2910-458c-9d84-079bc30af742","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_rime_jatek_letoltes_igyen_epic_game_store","timestamp":"2019. május. 28. 20:03","title":"11 500 forintba kerül, de most ingyen letöltheti számítógépére a csodaszép RiME játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]