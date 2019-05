Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59218f2e-28cf-41ee-a652-0e4b53f9ead5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"4-1-re nyerte az Európa Liga döntőjét a Chelsea az Arsenal ellen, Hazard két gólt és egy gólpasszt adott, majd lényegében elköszönt a csapattól. Petr Cech, az Arsenal kapusának pedig a vesztes meccs volt az utolsó profi meccse.\r

\r

","shortLead":"4-1-re nyerte az Európa Liga döntőjét a Chelsea az Arsenal ellen, Hazard két gólt és egy gólpasszt adott, majd...","id":"20190530_Eden_Hazard_lenyegeben_elkoszont_a_Chelseatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59218f2e-28cf-41ee-a652-0e4b53f9ead5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996e18bf-e782-418a-beea-53bfa8937f58","keywords":null,"link":"/sport/20190530_Eden_Hazard_lenyegeben_elkoszont_a_Chelseatol","timestamp":"2019. május. 30. 10:38","title":"Eden Hazard lényegében elköszönt a Chelsea-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b80af-fcca-4640-8251-5f70d750e4cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kivétel nélkül minden fontosabb hírügynökség beszámolt a dunai balesetről.","shortLead":"Kivétel nélkül minden fontosabb hírügynökség beszámolt a dunai balesetről.","id":"20190530_Uralja_a_nemzetkozi_mediat_a_budapesti_hajobaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=340b80af-fcca-4640-8251-5f70d750e4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9380bf09-4fa6-4657-b75c-f1b7ce91f9d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Uralja_a_nemzetkozi_mediat_a_budapesti_hajobaleset","timestamp":"2019. május. 30. 09:20","title":"Uralja a nemzetközi médiát a budapesti hajóbaleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8a877c-d172-4e09-ae47-df0eece1b224","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Inárcs körül mindkét irányba torlódásra kell számítani.","shortLead":"Inárcs körül mindkét irányba torlódásra kell számítani.","id":"20190529_Baleset_miatt_komoly_dugok_az_M5oson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec8a877c-d172-4e09-ae47-df0eece1b224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3cbfee-53d4-42b7-b225-ecd3f2712dc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Baleset_miatt_komoly_dugok_az_M5oson","timestamp":"2019. május. 29. 14:56","title":"Baleset miatt komoly dugók az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a11566-2aff-4da6-9d89-790596053e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz elszámolta magát az európai parlamenti választásokon. ","shortLead":"A Fidesz elszámolta magát az európai parlamenti választásokon. ","id":"20190530_Political_Capital_a_kozigazgatasi_birosagokrol_Orban_kuzd_hogy_a_Neppart_tagja_maradhasson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a11566-2aff-4da6-9d89-790596053e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9170db-74cb-4310-ad5a-c7a413807f2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Political_Capital_a_kozigazgatasi_birosagokrol_Orban_kuzd_hogy_a_Neppart_tagja_maradhasson","timestamp":"2019. május. 30. 15:54","title":"Political Capital a közigazgatási bíróságokról: Orbán küzd, hogy a Néppárt tagja maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét szakaszon vannak gondok. ","shortLead":"Hét szakaszon vannak gondok. ","id":"20190530_A_sok_eso_miatt_belvizvedelmi_keszultseget_kellett_elrendelni_a_DelAlfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51f3fb7-d0d4-4201-8185-b4c03116c4aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_A_sok_eso_miatt_belvizvedelmi_keszultseget_kellett_elrendelni_a_DelAlfoldon","timestamp":"2019. május. 30. 16:38","title":"A sok eső miatt belvízvédelmi készültséget kellett elrendelni a Dél-Alföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2250c41-6d17-419c-911c-6b8afbe7bcd4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kiszivárgott előzetes után befutott a jó minőségű verzió is. ","shortLead":"A kiszivárgott előzetes után befutott a jó minőségű verzió is. ","id":"20190530_Itt_az_uj_Rambo_trailere_Stallone_kemenyebb_mint_valaha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2250c41-6d17-419c-911c-6b8afbe7bcd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8814e3-df3d-4961-a6f0-d855ed1323fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Itt_az_uj_Rambo_trailere_Stallone_kemenyebb_mint_valaha","timestamp":"2019. május. 30. 17:22","title":"Itt az új Rambo trailere: Stallone keményebb, mint valaha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eddigi korlátozás ma már túl kevés autót érint, ezért kell bevonni, az Euro-5 besorolású autókat is a tiltó szabály alá.\r

\r

","shortLead":"Az eddigi korlátozás ma már túl kevés autót érint, ezért kell bevonni, az Euro-5 besorolású autókat is a tiltó szabály...","id":"20190529_Fovaros_szigorubb_autokorlatozas_johet_szmog_idejen_ma_dontenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b77678-48cd-471a-b461-5822a632a1ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Fovaros_szigorubb_autokorlatozas_johet_szmog_idejen_ma_dontenek","timestamp":"2019. május. 29. 05:17","title":"Főváros: szigorúbb autókorlátozás jöhet szmog idején, ma döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel nyolcmilliárd forintot kell kifizetni a stadion környezetének rendezéséért.","shortLead":"Közel nyolcmilliárd forintot kell kifizetni a stadion környezetének rendezéséért.","id":"20190529_Mar_megint_dragult_a_Puskas_stadion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c41dc6c-214f-4a0f-ba27-bcac40e23b2e","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Mar_megint_dragult_a_Puskas_stadion","timestamp":"2019. május. 29. 21:58","title":"Már megint drágult a Puskás stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]