[{"available":true,"c_guid":"1d1958ce-e68c-4d4f-8fae-d532ffdf37d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria kétszer is azt mondta, jogellenesen jártak el a Fidesz aláírásgyűjtői, az Alkotmánybíróság kétszer is visszadobta nekik, mondván, hogy minden rendben volt. Most harmadszor is a Kúrának kell valamit döntenie.","shortLead":"A Kúria kétszer is azt mondta, jogellenesen jártak el a Fidesz aláírásgyűjtői, az Alkotmánybíróság kétszer is...","id":"20190603_Harmadszor_is_a_Kuria_ele_kerult_a_fideszes_alairasgyujtok_ugye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d1958ce-e68c-4d4f-8fae-d532ffdf37d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f6e32e-9838-41bf-81d7-fb6b4a8065b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Harmadszor_is_a_Kuria_ele_kerult_a_fideszes_alairasgyujtok_ugye","timestamp":"2019. június. 03. 14:34","title":"Harmadszor is a Kúria elé került a fideszes aláírásgyűjtők ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostanában több ilyennel találkoztak a rendőrök. Egy-egy hamis okirat néhány százezer forintba is belekerülhet. ","shortLead":"Mostanában több ilyennel találkoztak a rendőrök. Egy-egy hamis okirat néhány százezer forintba is belekerülhet. ","id":"20190603_jogositvany_angol_hamis_renorseg_jogsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511bfd42-1737-40fd-a9ea-0642c62e0bc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_jogositvany_angol_hamis_renorseg_jogsi","timestamp":"2019. június. 03. 12:45","title":"Neten rendelt, hamis jogsival bukott le egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8454b56-1ce2-4342-aebf-7a05b8673deb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje már pletykálják, hogy az Apple nyugdíjazná az iTunes-t. Eddig csak szóbeszéd volt, most viszont már egyre több jel mutat erre.","shortLead":"Egy ideje már pletykálják, hogy az Apple nyugdíjazná az iTunes-t. Eddig csak szóbeszéd volt, most viszont már egyre...","id":"20190603_facebook_instagram_apple_itunes_wwdc_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8454b56-1ce2-4342-aebf-7a05b8673deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb1a85f-3194-405b-b7ca-02afcabf1cba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_facebook_instagram_apple_itunes_wwdc_2019","timestamp":"2019. június. 03. 10:36","title":"Mire készül az Apple? Eltűntek a bejegyzések az iTunes Facebook- és Instagram-oldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190602_huawei_android_helyett_ark_os_google_terkep_traffipax_duna_hableany_elsullyedt_hajo_roncsa_video_digimobil_dijcsomag_kina_amerika_ritka_foldfemek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d597cea8-735e-4be1-9bf1-4dd89197afcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f12f8a2-90be-44f5-b63f-7450f50e1ecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_huawei_android_helyett_ark_os_google_terkep_traffipax_duna_hableany_elsullyedt_hajo_roncsa_video_digimobil_dijcsomag_kina_amerika_ritka_foldfemek","timestamp":"2019. június. 02. 12:03","title":"Ez történt: Magyarországon is bekapcsolták Google Maps funkcióját, ami előre jelzi a traffipaxokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86f66eb2-b6e3-4f09-b2e2-f64ef57b1ada","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hétvégén a várost beterítő, a politikus aláírásával ellátott szórólapokon arra biztatják a mezőhegyesieket, hogy egy nagy helyi cég vezetőjét válasszák meg polgármesternek, aki társadalmi megbízatásban végzi majd a munkáját. ","shortLead":"A hétvégén a várost beterítő, a politikus aláírásával ellátott szórólapokon arra biztatják a mezőhegyesieket...","id":"20190603_Lazar_Janos_roplapokkal_szorta_meg_Mezohegyest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86f66eb2-b6e3-4f09-b2e2-f64ef57b1ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c63d15-197d-49d7-a992-07ea82ef7b5f","keywords":null,"link":"/kkv/20190603_Lazar_Janos_roplapokkal_szorta_meg_Mezohegyest","timestamp":"2019. június. 03. 11:07","title":"Lázár János aláírásával és fotójával \"ékesített\" röplapokkal szórták meg Mezőhegyest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szetthátrányból nyert a Babos-Mladenovic női páros a tenisz Grand Slam verseny nyolcaddöntőjében.\r

\r

","shortLead":"Szetthátrányból nyert a Babos-Mladenovic női páros a tenisz Grand Slam verseny nyolcaddöntőjében.\r

\r

","id":"20190602_Gyoztek_Babosek_mar_a_Roland_Garros_negyeddontojeben_vannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6268eefb-b6e1-4ad8-b99f-35a0dab721ea","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Gyoztek_Babosek_mar_a_Roland_Garros_negyeddontojeben_vannak","timestamp":"2019. június. 02. 15:17","title":"Győztek, Babosék már a Roland Garros negyeddöntőjében vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce19f1ff-def0-431d-aa2c-650c6aa6bc2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 50-60 év közötti férfi testét találhatták meg.","shortLead":"Egy 50-60 év közötti férfi testét találhatták meg.","id":"20190603_hableany_dunai_hajobaleset_harta_duna_holttest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce19f1ff-def0-431d-aa2c-650c6aa6bc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6389ef-04df-41d5-a4dd-cfb4a20c07dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_hableany_dunai_hajobaleset_harta_duna_holttest","timestamp":"2019. június. 03. 16:16","title":"Koreai férfié lehet a Hartánál megtalált holttest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szennyvíz és az esővíz ugyanis egy helyre kerül a dél-pesti tisztítóban, és annak kapacitása nem elég a megnövekedett mennyiség megtisztítására. Így a szennyvíz és az esővíz többlete együtt a Dunába ömlik.","shortLead":"A szennyvíz és az esővíz ugyanis egy helyre kerül a dél-pesti tisztítóban, és annak kapacitása nem elég a megnövekedett...","id":"20190603_Ha_nagy_eso_zudul_Budapestre_a_szennyviz_egy_reszevel_egyutt_tisztitatlanul_omlik_a_Dunaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0addeb2-6ed6-4c83-8f3d-230e864097d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Ha_nagy_eso_zudul_Budapestre_a_szennyviz_egy_reszevel_egyutt_tisztitatlanul_omlik_a_Dunaba","timestamp":"2019. június. 03. 08:08","title":"Ha nagy eső zúdul Budapestre, a szennyvíz egy része tisztítatlanul ömlik a Dunába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]