Hazánkba érkezett a leggyorsabb villanyautó-töltő

Ahogy arról korábban többször is írtunk, a BMW, a Ford, a Daimler és a Volkswagen-csoport 2017 végén jelentette be, hogy közös összefogással nagyteljesítményű villanyautó-töltőket helyeznek üzembe Európa-szerte – ez a minden országban Messiásként várt Ionity projekt. 2019 végéig 400 Ionity töltőállomás építését tervezik a kontinensen, helyszínenként átlagosan 6 CCS-szabványú töltőponttal, vagyis a hálózaton egyszerre 2400 töltést lehet majd végezni.

Az elsősorban autópályák mentén elhelyezett töltők üzemeltetésében többek közt az OMV és a Shell is részt vesz, és az előbbi vállalat ma hivatalosan is bejelentette első magyarországi Ionity töltőpontját, ami az OMV bábolnai töltőállomásán, az M1-es autópálya mellett található.

© OMV

Használat

A jelenleg tesztüzemben működő négy különálló bábolnai töltőn angol és magyar használati útmutató található, illetve a töltőállomás dolgozói is segítséget tudnak nyújtani a villanyautósoknak. Az úton lévők a töltőkön feltüntetett telefonszámon az ügyfélszolgálati központot is hívhatják, ahol angolul, németül és franciául állnak rendelkezésre. A tervek szerint a szolgáltatási kör a későbbiekben kiegészül a magyar nyelvvel is.

A villámtöltőket jelenleg érkezési sorrendben lehet igénybe venni, a töltők használata bruttó 8 eurónak megfelelő forintba kerül. Ez független attól, hogy mennyi ideig használják azokat, és mekkora töltést vesz fel a rákapcsolt gépjármű. A rendszer a számlaadást is lebonyolítja, amelyet a felhasználó e-mailen kap meg.



A fizetési folyamatot a lehető legegyszerűbben alakították ki, így lehetőség van az Ionityvel szerződött szolgáltatók RFID plasztikjait használni. Ekkor azt az oszlophoz érintve a rendszer levonja a megfelelő összeget. A bankkártyás fizetés az Ionity okostelefonos alkalmazásán vagy weboldalán keresztül bonyolítható, az internetes vásárlásokkal megegyező módon.

© OMV

Sebesség

A publikus normál, illetve villámtöltők esetében hazánkban a közelmúltig a 22-50 kW jelentette a plafont, a MOL pedig nemrégiben adta át első 75 kW-os töltőjét. A Tesla Superchargerek jelenleg 120 kW-tal képesek tölteni, de már megkezdték a teljesítmény 250 kW-ra történő emelését. Ehhez képest az Ionity töltők nem kevesebb, mint 350 kW-ra képesek.

És, hogy milyen töltési időkkel lehet számolni? Nos, az általunk nemrégiben alaposan letesztelt Mercedes EQC maximum 110 kW-tal tölthető, és a 330-360 kilométeres reális hatótávolságot biztosító 80 kWh-s akkumulátor ilyen esetben 40 perc alatt tölthető fel 10-ről 80 százalékosra.

A hasonló kategóriás és idén az Év Autójának megválasztott Jaguar I-Pace 100 kW-tal, az Audi e-tron pedig legfeljebb 150 kW-tal tölthető. És hamarosan érkezik a Porsche Taycan, mely 800 V-os feszültség mellett 350 kW teljesítményt képes felvenni.

Az Ionitynél jelenleg csak egyetlen gyorsabb töltő létezik, a Siemens 450 kW-os, folyadékhűtéses kábeleket felvonultató kísérleti rendszere azonban egyelőre még nem érett meg a kereskedelmi forgalomban történő bevezetésre.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.