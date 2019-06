Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steven Spielberg After Dark című horrorsorozatát nem lehet majd \"védett\" módon nézni, azaz nappal, a műsor ugyanis csak éjfél után válik elérhetővé – de csak addig, míg a nap fel nem kel. ","shortLead":"Steven Spielberg After Dark című horrorsorozatát nem lehet majd \"védett\" módon nézni, azaz nappal, a műsor ugyanis csak...","id":"20190611_quibi_steven_spielberg_after_dark_sorozat_mobiltelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b936aedc-b37e-4fa8-b693-2874781d66f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_quibi_steven_spielberg_after_dark_sorozat_mobiltelefon","timestamp":"2019. június. 11. 12:03","title":"Különleges sorozaton dolgozik Steven Spielberg, csak éjszaka lehet majd megnézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"1290 hektár lett az övé. ","shortLead":"1290 hektár lett az övé. ","id":"20190611_meszaros_lorinc_romania_foldvasarlas_talentis_agro_zrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354f2a13-8a08-401c-b8ec-19b491fb8751","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_meszaros_lorinc_romania_foldvasarlas_talentis_agro_zrt","timestamp":"2019. június. 11. 11:40","title":"Mészáros most Romániában vett földeket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95192a00-2087-4320-b619-d34033edce60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy texasi eset jól mutatja, mennyire sokféle arcát tudja mutatni a természet, még akkor is, ha \"csak\" villámlásról van szó. ","shortLead":"Egy texasi eset jól mutatja, mennyire sokféle arcát tudja mutatni a természet, még akkor is, ha \"csak\" villámlásról van...","id":"20190611_villamcsapas_texas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95192a00-2087-4320-b619-d34033edce60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c2ccad-feff-4cd1-9563-e4a3139c6fe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_villamcsapas_texas_video","timestamp":"2019. június. 11. 18:33","title":"Erre mondják a viharvadászok, hogy \"hű\": csodaszép villámparádé volt Texasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee31e1e-1d4d-40de-a5de-2be2a0b89318","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajnalban kezdődött a május 29-én elsüllyedt sétahajó kiemelése a Dunából. A művelet több mint hat órán át tartott. ","shortLead":"Hajnalban kezdődött a május 29-én elsüllyedt sétahajó kiemelése a Dunából. A művelet több mint hat órán át tartott. ","id":"20190611_Hableany_kiemeles_TEK_Duna_Hableanybaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aee31e1e-1d4d-40de-a5de-2be2a0b89318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f482cdb9-a302-497c-8373-ebc136daa9e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Hableany_kiemeles_TEK_Duna_Hableanybaleset","timestamp":"2019. június. 11. 06:10","title":"Kiemelték a Hableányt, négy holttestet találtak, a roncsot Csepelre szállították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha Hszi Csin-ping kínai elnök nem vesz részt a G20-as országcsoport június végi oszakai csúcsértekezletén, akkor Washington azonnali hatállyal további védővámokat léptet életbe a kínai árukra - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn a CNBC televíziónak adott telefonos interjújában.","shortLead":"Ha Hszi Csin-ping kínai elnök nem vesz részt a G20-as országcsoport június végi oszakai csúcsértekezletén, akkor...","id":"20190610_Trump_nagyon_magabiztos_ujra_megfenyegette_Kinat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce4016e-2229-4fc9-8724-6cc345619520","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190610_Trump_nagyon_magabiztos_ujra_megfenyegette_Kinat","timestamp":"2019. június. 10. 18:47","title":"Trump nagyon magabiztos: újra megfenyegette Kínát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99a3ea2-edd6-4494-9859-bdbaab3f99c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Doktor House-on kívül is volt néhány izgalmas húzása a színésznek, zenésznek, humoristának, ezekből válogattunk a születésnapi kvízünkhöz. ","shortLead":"A Doktor House-on kívül is volt néhány izgalmas húzása a színésznek, zenésznek, humoristának, ezekből válogattunk...","id":"20190611_Mennyire_ismeri_a_ma_60_eves_Hugh_Lauriet_Tesztelje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e99a3ea2-edd6-4494-9859-bdbaab3f99c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68057941-c288-444c-8f72-50bcbf70ce10","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Mennyire_ismeri_a_ma_60_eves_Hugh_Lauriet_Tesztelje","timestamp":"2019. június. 11. 16:10","title":"Mennyire ismeri a ma 60 éves Hugh Laurie-t? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c16908-3d29-433e-8825-1830c228a994","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött egy friss top 10-es lista a britek kedvenceiről.","shortLead":"Kijött egy friss top 10-es lista a britek kedvenceiről.","id":"20190610_Ed_Sheerannak_meg_albumot_sem_kell_kiadnia_hogy_o_legyen_a_legjatszottabb_zenesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08c16908-3d29-433e-8825-1830c228a994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea00494-f341-460d-b1ca-7fe32fc131ec","keywords":null,"link":"/kultura/20190610_Ed_Sheerannak_meg_albumot_sem_kell_kiadnia_hogy_o_legyen_a_legjatszottabb_zenesz","timestamp":"2019. június. 10. 17:58","title":"Ed Sheerannek még albumot sem kell kiadnia, hogy ő legyen a legjátszottabb zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajó egyelőre Visegrádon van.","shortLead":"A hajó egyelőre Visegrádon van.","id":"20190610_Elhagyta_Esztergomot_Budapest_fele_tart_a_Viking_Sigyn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1eba2f7-61df-4d47-94a7-f3c07aef60cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Elhagyta_Esztergomot_Budapest_fele_tart_a_Viking_Sigyn","timestamp":"2019. június. 10. 08:23","title":"Elhagyta Esztergomot, Budapest fele tart a Viking Sigyn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]