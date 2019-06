Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46970caa-19f7-4da0-b985-4e2d42f0b646","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ősszel érkezik a népszerű rajzfilm folytatása.","shortLead":"Ősszel érkezik a népszerű rajzfilm folytatása.","id":"20190611_Indulhat_az_Elsamania_elozetes_erkezett_a_Jegvarazs_masodik_reszehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46970caa-19f7-4da0-b985-4e2d42f0b646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159824e9-226d-4e17-983a-3551af7207df","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Indulhat_az_Elsamania_elozetes_erkezett_a_Jegvarazs_masodik_reszehez","timestamp":"2019. június. 11. 15:52","title":"Indulhat az Elza-mánia, előzetes érkezett a Jégvarázs második részéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc1bc50-caa2-47d4-ad6a-2ce688293d94","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Nem könnyű a befektetőknek, mert sorra szigorodnak az adórendszerek Európában: korábban többek között Gibraltár, Írország és az Egyesült Királyság nyújtotta a legjobb feltételeket, de a szabályok egyre szigorodnak.","shortLead":"Nem könnyű a befektetőknek, mert sorra szigorodnak az adórendszerek Európában: korábban többek között Gibraltár...","id":"crystalgroup_20190612_Szigorodo_adorendszerek_mit_tegyen_a_befekteto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdc1bc50-caa2-47d4-ad6a-2ce688293d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786f9de8-e1d5-4e54-8420-5b4aeda07497","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190612_Szigorodo_adorendszerek_mit_tegyen_a_befekteto","timestamp":"2019. június. 12. 11:30","title":"Szigorodó adórendszerek: mit tegyen a befektető?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"81a42fe6-27b9-4eca-ad27-4f7358f6005d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Salto nevű kis robot nem képes tárgyakat megemelni vagy nehéz dolgokat elhúzni, az ugrálásban viszont nem nagyon akad párja. ","shortLead":"A Salto nevű kis robot nem képes tárgyakat megemelni vagy nehéz dolgokat elhúzni, az ugrálásban viszont nem nagyon akad...","id":"20190612_salto_ugralo_robot_kaliforniai_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81a42fe6-27b9-4eca-ad27-4f7358f6005d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50498539-f014-4d34-8624-c016acb7df18","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_salto_ugralo_robot_kaliforniai_egyetem","timestamp":"2019. június. 12. 15:03","title":"Videón a kis robot, ami ügyesebben ugrál, mint egy kenguru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd03b6d7-7d99-4b2d-ae56-1af16a2d0620","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ubisoft Watch Dogs sorozatának új része azt boncolgatja, mi lenne, ha a Brexit kicsit más irányba vinné az Egyesült Királyságot.","shortLead":"A Ubisoft Watch Dogs sorozatának új része azt boncolgatja, mi lenne, ha a Brexit kicsit más irányba vinné az Egyesült...","id":"20190611_brexit_ubisoft_watch_dogs_legion_trailer_gameplay_megjelenes_e3_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd03b6d7-7d99-4b2d-ae56-1af16a2d0620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141f3c50-870b-4f9c-b08b-35fa7fe59c20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_brexit_ubisoft_watch_dogs_legion_trailer_gameplay_megjelenes_e3_2019","timestamp":"2019. június. 11. 16:03","title":"Milyen lenne egy Brexit utáni, disztópikus London? Ez a játék erről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ddf980-60d2-4fdc-a159-41f5e5d53779","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Harminc év múltán először követhetjük végig, miként kerültek elő a föld alól az 1956-os forradalom titokban és brutális kegyeletsértéssel eltemetett mártír vezetői a rendszerváltás tavaszán. Június 14-én a Nyílt Társadalom Archívum három helyiségében reggeltől estig összesen 21 órányi filmet vetítenek le. Ebből 13 óra Nagy Imre és társai exhumálásának hat napjáról szól. Arról, ahogy megtalálták őket, ahogy a rokonok és harcostársak, a szakértők és hivatalnokok, valamint a sírásók átélték és kommentálták ezt a megrendítő folyamatot.","shortLead":"Harminc év múltán először követhetjük végig, miként kerültek elő a föld alól az 1956-os forradalom titokban és brutális...","id":"20190611_Eloszor_lathato_teljesen_az_56os_martirok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15ddf980-60d2-4fdc-a159-41f5e5d53779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ee12c9-5580-418d-a6d8-232fc08c101d","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Eloszor_lathato_teljesen_az_56os_martirok","timestamp":"2019. június. 11. 18:11","title":"Először látható teljesen az '56-os mártírok exhumálásáról készült film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilszolgáltatóktól, számítógépszervizektől, de még a munkáltatónktól is kérhetjük annak igazolását, hogy a részére átadott adathordozóról megfelelően törölte személyes adatainkat, és ezt a jogunkat széles körben tudjuk érvényesíteni – hívja fel a figyelmet a minősített adattörléssel foglalkozó Blancco hazai képviselete. A cég az adatvédelmi hatóság véleményét is kikérte.","shortLead":"A mobilszolgáltatóktól, számítógépszervizektől, de még a munkáltatónktól is kérhetjük annak igazolását, hogy a részére...","id":"20190612_adattorles_gdpr_szerviz_hasznalt_mobil_ceges_laptop_szemelyes_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35e6344-d640-4bda-b54d-43f7e2f8c3ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_adattorles_gdpr_szerviz_hasznalt_mobil_ceges_laptop_szemelyes_adatok","timestamp":"2019. június. 12. 10:03","title":"Tudjon róla: joga van hozzá, hogy \"fertőtleníttesse\" telefonját, még a munkahelyén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszerekre, az alkoholra, a dohánytermékekre és a háziállatokra kell figyelni.","shortLead":"A gyógyszerekre, az alkoholra, a dohánytermékekre és a háziállatokra kell figyelni.","id":"20190611_Figyelmeztetest_adott_ki_a_NAV_igy_lehet_meguszni_a_kulfoldi_nyaralast_buntetes_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea1760d-9a50-464b-b67d-8a85ecb39ba9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190611_Figyelmeztetest_adott_ki_a_NAV_igy_lehet_meguszni_a_kulfoldi_nyaralast_buntetes_nelkul","timestamp":"2019. június. 11. 14:20","title":"Figyelmeztetést adott ki a NAV: így lehet megúszni a külföldi nyaralást büntetés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594a37ee-d2d1-4c8f-94ac-ed46a691ae9d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Till Lindemann egy hotelvendéggel keveredett vitába, amiért a férfi sértegette az együttes társaságában lévő nőt. ","shortLead":"Till Lindemann egy hotelvendéggel keveredett vitába, amiért a férfi sértegette az együttes társaságában lévő nőt. ","id":"20190612_Leutott_egy_ferfit_most_testi_sertessel_vadoljak_a_Rammstein_elso_emberet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=594a37ee-d2d1-4c8f-94ac-ed46a691ae9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2594659e-eb33-45db-a163-9b90426b94ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190612_Leutott_egy_ferfit_most_testi_sertessel_vadoljak_a_Rammstein_elso_emberet","timestamp":"2019. június. 12. 17:29","title":"Leütött egy férfit, most testi sértéssel vádolják a Rammstein első emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]