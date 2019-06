Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21be353b-1fbc-4e84-9b12-b127d5bf0ffd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190614_Migransdallal_jelentkezett_Manu_Chao","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21be353b-1fbc-4e84-9b12-b127d5bf0ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c77d93-d9ee-4b16-be9f-da6b9704e140","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Migransdallal_jelentkezett_Manu_Chao","timestamp":"2019. június. 14. 15:59","title":"Migránsdallal jelentkezett Manu Chao","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442a659d-95df-4d51-bc96-44d67d7ee77a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig egyetlen hangszalagról sem tudtunk, amely Frida Kahlo hangját őrizte volna. Most előkerült egy. ","shortLead":"Eddig egyetlen hangszalagról sem tudtunk, amely Frida Kahlo hangját őrizte volna. Most előkerült egy. ","id":"20190614_Vegre_hangja_is_lesz_az_arcnak_elokerulhetett_egy_hangfelvetel_Frida_Kahlotol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=442a659d-95df-4d51-bc96-44d67d7ee77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b88228b-0ea7-4ca2-a494-f1439a043114","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Vegre_hangja_is_lesz_az_arcnak_elokerulhetett_egy_hangfelvetel_Frida_Kahlotol","timestamp":"2019. június. 14. 16:14","title":"Eddig rejtély volt, most kiderülhet, hogy milyen volt Frida Kahlo hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Feltételesen bocsátják szabadságra Ifj. H. D-t. ","shortLead":"Feltételesen bocsátják szabadságra Ifj. H. D-t. ","id":"20190614_Julius_kozepen_kijohet_a_bortonbol_az_olaszliszkai_lincselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2037519-3456-4ffa-847e-0a38337e50b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Julius_kozepen_kijohet_a_bortonbol_az_olaszliszkai_lincselo","timestamp":"2019. június. 14. 14:54","title":"Július közepén kijöhet a börtönből az olaszliszkai lincselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0001fa54-c449-4075-a093-d2c75dcb2d6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 12 ezer üveg bor valódiságát ellenőrzik kormányzati megbízásból.","shortLead":"Több mint 12 ezer üveg bor valódiságát ellenőrzik kormányzati megbízásból.","id":"20190613_Palackonkent_31_ezer_forintert_vizsgaljak_be_a_nemzeti_bormuzeum_keszletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0001fa54-c449-4075-a093-d2c75dcb2d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"641b57cb-6e31-4e1e-96fa-c73b3820b7a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Palackonkent_31_ezer_forintert_vizsgaljak_be_a_nemzeti_bormuzeum_keszletet","timestamp":"2019. június. 13. 10:53","title":"Palackonként 31 ezer forintért vizsgálják be a nemzeti bormúzeum készletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50711ecf-b52f-4d69-bcf4-2dd48cfc7f36","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatalmasat fejlődőtt a kémia tudománya az elmúlt 200 évben: a 18. század vége óta több mint 20 millió anyaggal zajló 42 millió különböző reakciót dokumentáltak. ","shortLead":"Hatalmasat fejlődőtt a kémia tudománya az elmúlt 200 évben: a 18. század vége óta több mint 20 millió anyaggal zajló 42...","id":"20190614_kemia_felfedezesek_kemiai_reakciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50711ecf-b52f-4d69-bcf4-2dd48cfc7f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3486ec34-211a-49c7-be7a-9b1bd2eab61b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_kemia_felfedezesek_kemiai_reakciok","timestamp":"2019. június. 14. 15:03","title":"Kémia magasfokon: 20 millió anyaggal 42 millió reakciót figyeltek meg 200 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac044b16-6989-496e-bc28-1f1796e84a87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google idei Pixel-csúcstelefonja, a Pixel 4 várhatóan októberben fog megjelenni, azonban a gyártó elérkezettnek látta az időt, hogy villantson egy képet róla.","shortLead":"A Google idei Pixel-csúcstelefonja, a Pixel 4 várhatóan októberben fog megjelenni, azonban a gyártó elérkezettnek látta...","id":"20190613_google_pixel_4_kameraja_kiszivarogtatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac044b16-6989-496e-bc28-1f1796e84a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee33b75-9937-46bc-948a-36cb94588a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_google_pixel_4_kameraja_kiszivarogtatas","timestamp":"2019. június. 13. 10:03","title":"Megunta a kiszivárogtatásokat a Google, ezért inkább megmutatta következő telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7d2383-73da-4af1-a577-4cfc095ac674","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Tara Westover nem kapott védőoltásokat, nem látta orvos, és iskolába járni is csak 17 évesen kezdett el – miközben a végítéletre készülő családja hevesen ellenezte azt. Önerőből jutott a roncstelepről a Harvardig, küzdelmes útját pedig A tanult lány című életrajzi dokuregényében örökítette meg. Kitörésének története pontos és megrendítő látlelete annak, hogy hogyan működnek a bántalmazó rendszerek, és miért olyan nehéz kilépni belőlük.","shortLead":"Tara Westover nem kapott védőoltásokat, nem látta orvos, és iskolába járni is csak 17 évesen kezdett el – miközben...","id":"20190614_Az_egesz_eletunket_megmergezi_amikor_a_szuleink_elarulnak_minket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e7d2383-73da-4af1-a577-4cfc095ac674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950024a2-645d-40ca-bfd5-f5a913a62823","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Az_egesz_eletunket_megmergezi_amikor_a_szuleink_elarulnak_minket","timestamp":"2019. június. 14. 20:00","title":"Az egész életünket megmérgezi, amikor a szüleink elárulnak minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c465b9e4-0978-4a04-b876-427d74227ba0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség rangsorát továbbra is Belgium vezeti, a magyar válogatott a 42.","shortLead":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség rangsorát továbbra is Belgium vezeti, a magyar válogatott a 42.","id":"20190614_magyar_valogatott_fifa_vilagraglista_helyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c465b9e4-0978-4a04-b876-427d74227ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d55a9dd-15da-4fb3-8b38-18e564672ab3","keywords":null,"link":"/sport/20190614_magyar_valogatott_fifa_vilagraglista_helyezes","timestamp":"2019. június. 14. 13:53","title":"Dzsudzsákék nagyot ugrottak a FIFA-ranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]