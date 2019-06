Lezárásokra kell számítani a Hősök tere környékén a Szabadságkoncert miatt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ártatlannak vallja magát, és szeretne túl lenni az ügyön.","shortLead":"Ártatlannak vallja magát, és szeretne túl lenni az ügyön.","id":"20190614_Neymar_tagadja_az_eroszak_vadjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7b9785-09c2-4f2c-9baf-22676cce592a","keywords":null,"link":"/sport/20190614_Neymar_tagadja_az_eroszak_vadjat","timestamp":"2019. június. 14. 09:59","title":"Három órán át faggatták a nemi erőszakkal megvádolt Neymart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b108bb5-97af-48c9-9f71-8ba0dd380e34","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti több előadását is díjazták Pécsett.","shortLead":"A Nemzeti több előadását is díjazták Pécsett.","id":"20190615_Megvannak_a_POSZT_nyertesei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b108bb5-97af-48c9-9f71-8ba0dd380e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e88a4f6-5d5d-407b-8f85-d1c1baf7f269","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Megvannak_a_POSZT_nyertesei","timestamp":"2019. június. 15. 21:06","title":"Megvannak a POSZT nyertesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"378b9b7d-8eee-417a-972a-1ef089f714c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amekkora kegyetlenség ezt tenni egy M3-assal, annyira egyedi is. ","shortLead":"Amekkora kegyetlenség ezt tenni egy M3-assal, annyira egyedi is. ","id":"20190615_tesla_motor_bmw_m3_e36","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=378b9b7d-8eee-417a-972a-1ef089f714c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a56b9ae-e852-486e-a8f7-f3f1d2275c5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_tesla_motor_bmw_m3_e36","timestamp":"2019. június. 15. 10:22","title":"Megcsinálták a Tesla-motoros BMW M3-ast, ami 800 lóerős – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"A legújabb technológiákkal egyre könnyebb felidézni egy nem létező tér hangzásvilágát. Ez segíthet a leégett Notre-Dame eredeti akusztikájának helyreállításában is.","shortLead":"A legújabb technológiákkal egyre könnyebb felidézni egy nem létező tér hangzásvilágát. Ez segíthet a leégett Notre-Dame...","id":"201924__a_notredame_akusztikaja__hangterregeszet__kisertetzenekar__hangutanzok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d732d2-da98-422e-92dd-8304ef60175f","keywords":null,"link":"/tudomany/201924__a_notredame_akusztikaja__hangterregeszet__kisertetzenekar__hangutanzok","timestamp":"2019. június. 15. 20:00","title":"Komolyra fordul a játék: kísértetzenekar segít a Notre-Dame újjáépítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21be353b-1fbc-4e84-9b12-b127d5bf0ffd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190614_Migransdallal_jelentkezett_Manu_Chao","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21be353b-1fbc-4e84-9b12-b127d5bf0ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c77d93-d9ee-4b16-be9f-da6b9704e140","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Migransdallal_jelentkezett_Manu_Chao","timestamp":"2019. június. 14. 15:59","title":"Migránsdallal jelentkezett Manu Chao","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megunta a Csecsenföldet és a csecsen népet bíráló online kommenteket Ramzan Kadirov, az Oroszországhoz tartozó kaukázusi köztársaság elnöke, s példás, bár a korszellemnek aligha megfelelő büntetést helyezett kilátásba.","shortLead":"Megunta a Csecsenföldet és a csecsen népet bíráló online kommenteket Ramzan Kadirov, az Oroszországhoz tartozó...","id":"20190614_Csecsenfoldon_nyelvkitepes_es_ujjtores_jar_a_nem_tetszo_kommentekert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8810f7bd-0058-4897-b690-1b8ffa0e0d5b","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Csecsenfoldon_nyelvkitepes_es_ujjtores_jar_a_nem_tetszo_kommentekert","timestamp":"2019. június. 14. 11:32","title":"Csecsenföldön nyelvkitépés és ujjtörés jár a nem tetsző kommentekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2cdd82-d93a-4b15-958c-989dcf31f1f2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nem, ez kivételesen nem egy kétkerekű Vespa, hanem egy parányi olasz személyautó. ","shortLead":"Nem, ez kivételesen nem egy kétkerekű Vespa, hanem egy parányi olasz személyautó. ","id":"20190616_szinte_mar_nagyito_kell_hozza_korbefotoztuk_a_vespa_cuki_mikroautojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e2cdd82-d93a-4b15-958c-989dcf31f1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83885a4a-0b57-48f5-9118-b8d5bbc27a65","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_szinte_mar_nagyito_kell_hozza_korbefotoztuk_a_vespa_cuki_mikroautojat","timestamp":"2019. június. 16. 06:41","title":"Szinte már nagyító kell hozzá: körbefotóztuk a Vespa cuki mikroautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a7199-65b0-40dc-9deb-a0448c22329c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Emelkedik pontosabban, de olcsóbban viszik a törékeny csomagot.","shortLead":"Emelkedik pontosabban, de olcsóbban viszik a törékeny csomagot.","id":"20190614_Valtozik_a_postai_csomagok_dijszabasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13a7199-65b0-40dc-9deb-a0448c22329c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803ffe4f-ea77-4674-931f-b173d0aed394","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_Valtozik_a_postai_csomagok_dijszabasa","timestamp":"2019. június. 14. 10:14","title":"Változik a postai csomagok díjszabása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]