[{"available":true,"c_guid":"0f7b978f-b52a-4092-886f-7faf991ccd58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Bulgáriába utazhat a Ferencváros a BL első selejtezőkörében.","shortLead":"Bulgáriába utazhat a Ferencváros a BL első selejtezőkörében.","id":"20190618_A_Ludogorecet_kapta_a_Ferencvaros_a_BLselejtezoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f7b978f-b52a-4092-886f-7faf991ccd58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5859e6-ca25-48bb-bfcd-2768a6a53833","keywords":null,"link":"/sport/20190618_A_Ludogorecet_kapta_a_Ferencvaros_a_BLselejtezoben","timestamp":"2019. június. 18. 14:55","title":"A Ludogorecet kapta a Ferencváros a BL-selejtezőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem önként jelentkeztek a feladatra, hanem végrehajtották az utasítást. ","shortLead":"Nem önként jelentkeztek a feladatra, hanem végrehajtották az utasítást. ","id":"20190619_Csernobil_atomkatasztrofa_sorozat_buvarok_viztarozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34edad1-cbb5-4089-a5e3-f9a330aad539","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_Csernobil_atomkatasztrofa_sorozat_buvarok_viztarozo","timestamp":"2019. június. 19. 10:44","title":"A három csernobili hős búvár valójában nem halt meg az akció után, az egyik most adott interjút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190619_Negyes_karambol_tortent_az_M7esen_a_Balaton_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f959a768-3ac8-4096-bf5f-e3a8d221022a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_Negyes_karambol_tortent_az_M7esen_a_Balaton_fele","timestamp":"2019. június. 19. 10:13","title":"Négyes karambol történt az M7-esen a Balaton felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72270449-010f-4411-9fbe-fde7afcfe46d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Droggal tették agresszívvá a foglyul ejtett állatot, de visszaengedik a természetbe.","shortLead":"Droggal tették agresszívvá a foglyul ejtett állatot, de visszaengedik a természetbe.","id":"20190619_Metamfetaminnal_nevelt_vermokust_az_amerikai_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72270449-010f-4411-9fbe-fde7afcfe46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b490e0-0678-4409-ab17-c37c0a48bbea","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Metamfetaminnal_nevelt_vermokust_az_amerikai_ferfi","timestamp":"2019. június. 19. 14:12","title":"Metamfetaminnal nevelt vérmókust egy amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos sebezhetőséget talált a Firefox kódjában a Mozilla, ezért egy soron kívüli javítást adtak ki hozzá. Ha még nem töltötte le, jobb, ha azonnal megteszi.","shortLead":"Súlyos sebezhetőséget talált a Firefox kódjában a Mozilla, ezért egy soron kívüli javítást adtak ki hozzá. Ha még nem...","id":"20190619_mozilla_firefox_frissites_hibajavitas_biztonsagi_res","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43769601-cde4-4158-857b-c1cf36182353","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_mozilla_firefox_frissites_hibajavitas_biztonsagi_res","timestamp":"2019. június. 19. 09:03","title":"Ha Firefox van a számítógépén, most azonnal frissítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9189443-9079-44a2-9b9b-01a485241174","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi egy három méter mély munkagödörben dolgozott egy bevásárlóközpont közelében, amikor a baleset történt. ","shortLead":"A férfi egy három méter mély munkagödörben dolgozott egy bevásárlóközpont közelében, amikor a baleset történt. ","id":"20190619_Szornyethalt_egy_munkas_akire_betonlap_esett_egy_epitkezesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9189443-9079-44a2-9b9b-01a485241174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71fc859-495f-48a2-91aa-9d7f43fa2c23","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Szornyethalt_egy_munkas_akire_betonlap_esett_egy_epitkezesen","timestamp":"2019. június. 19. 15:45","title":"Szörnyethalt egy munkás, akire betonlap esett egy építkezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258368f8-b201-414c-9b7e-045f02df9830","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Nyílt levél jelent meg június elején a Financial Times brit gazdasági napilapban, amely az acélipar nehéz helyzetére hívja fel a figyelmet. A hirdetésnek két magyar aláírója is volt, megkerestük őket.","shortLead":"Nyílt levél jelent meg június elején a Financial Times brit gazdasági napilapban, amely az acélipar nehéz helyzetére...","id":"20190618_acelipar_ft_vedovam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=258368f8-b201-414c-9b7e-045f02df9830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4d7169-6be1-435e-a37d-c870a87e858e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_acelipar_ft_vedovam","timestamp":"2019. június. 18. 16:30","title":"„Krízis van” – magyar aláírással jelent meg figyelmeztetés a Financial Timesban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66a5bb8-6dc9-4b40-b7ce-cfc4ac40e10e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több mint 160 ezer euróért kelt el egy szerdai párizsi árverésen az a Lefaucheux márkájú pisztoly, amellyel Vincent van Gogh 1890-ben, 37 évesen öngyilkosságot követett el. ","shortLead":"Több mint 160 ezer euróért kelt el egy szerdai párizsi árverésen az a Lefaucheux márkájú pisztoly, amellyel Vincent van...","id":"20190619_vincent_van_gogh_pisztoly_ongyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a66a5bb8-6dc9-4b40-b7ce-cfc4ac40e10e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65084460-a73e-4d12-ac26-cf2e7a806320","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_vincent_van_gogh_pisztoly_ongyilkossag","timestamp":"2019. június. 19. 20:43","title":"Elárverezték a művészettörténet leghíresebb fegyverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]