Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8a02eac-6898-42bc-8260-bbdd7e2613a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csontváry Kosztka Tivadar, \"a Napút festője\" 1919. június 20-án halt meg.\r

\r

","shortLead":"Csontváry Kosztka Tivadar, \"a Napút festője\" 1919. június 20-án halt meg.\r

\r

","id":"20190620_Szaz_eve_halt_meg_a_Picasso_altal_is_irigyelt_magyar_zseni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8a02eac-6898-42bc-8260-bbdd7e2613a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c293b38f-495f-4c03-ad57-0330f01324ce","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Szaz_eve_halt_meg_a_Picasso_altal_is_irigyelt_magyar_zseni","timestamp":"2019. június. 20. 14:09","title":"Száz éve halt meg a Picasso által is irigyelt magyar zseni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e85fb9-a26d-46d2-a6e0-a24a244c07de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dries van Langenhove tavaly Orbán Viktorral pózolt, és előadást tartott a tusványosi szabadegyetemen.","shortLead":"Dries van Langenhove tavaly Orbán Viktorral pózolt, és előadást tartott a tusványosi szabadegyetemen.","id":"20190620_Rasszizmussal_gyanusitjak_Orban_belga_raongojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9e85fb9-a26d-46d2-a6e0-a24a244c07de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1638c54-87c5-4290-9729-26e852ee01c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_Rasszizmussal_gyanusitjak_Orban_belga_raongojat","timestamp":"2019. június. 20. 20:03","title":"Rasszizmussal gyanúsítják Orbán belga rajongóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszú távon kevesebb lesz a trafik.","shortLead":"Hosszú távon kevesebb lesz a trafik.","id":"20190621_Lazar_szigoritana_a_dohanytorvenyt_lesz_zsepi_a_trafikban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d245b2a-e907-452e-ae07-75d9620f4b9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Lazar_szigoritana_a_dohanytorvenyt_lesz_zsepi_a_trafikban","timestamp":"2019. június. 21. 11:29","title":"Lázár szigorítaná a dohánytörvényt, lesz zsepi a trafikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff32655-ef7c-4f69-bc97-8ebb39d4f9a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zivatarok szerda éjszakára mérséklődnek, de teljesen legfeljebb csak rövid időre szűnnek meg. Csütörtök reggel, délelőtt még csak néhol, ezt követően azonban ismét sok helyen kell számítani zivatarokra, főként az ország keleti felében – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

\r

","shortLead":"A zivatarok szerda éjszakára mérséklődnek, de teljesen legfeljebb csak rövid időre szűnnek meg. Csütörtök reggel...","id":"20190619_figyelmeztetes_zivatar_felhoszakadas_idojaras_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ff32655-ef7c-4f69-bc97-8ebb39d4f9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf505884-1fd1-48af-8d5c-6f08b6dddd89","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_figyelmeztetes_zivatar_felhoszakadas_idojaras_meteorologia","timestamp":"2019. június. 19. 19:55","title":"Itt a figyelmeztetés: viharos lesz a csütörtök is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78975b93-7736-4e97-bfd2-17a1a3a27b74","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az uniós kormányfők - köztük Orbán Viktor - egyhangúlag döntöttek az intézkedés meghosszabbítása mellett.\r

","shortLead":"Az uniós kormányfők - köztük Orbán Viktor - egyhangúlag döntöttek az intézkedés meghosszabbítása mellett.\r

","id":"20190620_Az_EU_meghosszabbitotta_az_Oroszorszag_elleni_gazdasagi_szankciokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78975b93-7736-4e97-bfd2-17a1a3a27b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8288a7b3-7a9a-40d5-a563-00e93b7741ed","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_Az_EU_meghosszabbitotta_az_Oroszorszag_elleni_gazdasagi_szankciokat","timestamp":"2019. június. 20. 21:14","title":"Az EU meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d58c35-5343-4fc7-84d6-899d66580651","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könnyű nyári buli a metrón.","shortLead":"Könnyű nyári buli a metrón.","id":"20190620_Egy_egesz_New_Yorki_metroszerelveny_utasait_megenekeltette_a_Backstreet_Boys","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3d58c35-5343-4fc7-84d6-899d66580651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a35bf6d-afc6-4451-a6ec-7fdd7d964bdf","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Egy_egesz_New_Yorki_metroszerelveny_utasait_megenekeltette_a_Backstreet_Boys","timestamp":"2019. június. 20. 11:25","title":"Egy egész metrószerelvény utasait megénekeltette a Backstreet Boys","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01cb2310-c912-442f-aa48-33d4705fefbe","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tavaly december óta több mint 400 élelmiszer-kiskereskedelemmel foglalkozó cég is megszűnt. ","shortLead":"Tavaly december óta több mint 400 élelmiszer-kiskereskedelemmel foglalkozó cég is megszűnt. ","id":"20190621_Fel_ev_alatt_eltunt_4000_dolgozo_az_elelmiszerboltokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01cb2310-c912-442f-aa48-33d4705fefbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae6990d-9704-4fa2-95e9-107000d3c124","keywords":null,"link":"/kkv/20190621_Fel_ev_alatt_eltunt_4000_dolgozo_az_elelmiszerboltokbol","timestamp":"2019. június. 21. 05:46","title":"Fél év alatt eltűnt 4000 dolgozó az élelmiszerboltokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a63d802-abfa-4bf0-8695-1d3c0e5f8fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem tragédiába fulladt a pedagógusok szakmai programja, a mentőszolgálat embereinek instrukcióit követve kollégái mentették meg a tanár életét.

","shortLead":"Majdnem tragédiába fulladt a pedagógusok szakmai programja, a mentőszolgálat embereinek instrukcióit követve kollégái...","id":"20190621_Kollegainak_kellett_ujraeleszteniuk_egy_tanart_a_tovabbkepzesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a63d802-abfa-4bf0-8695-1d3c0e5f8fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df604bbb-7850-491b-a53a-8073e810e1c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Kollegainak_kellett_ujraeleszteniuk_egy_tanart_a_tovabbkepzesen","timestamp":"2019. június. 21. 16:42","title":"Kollégáinak kellett újraéleszteniük egy tanárt a továbbképzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]