Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 17 és egy 80 éves férfi kapott hőgutát.","shortLead":"Egy 17 és egy 80 éves férfi kapott hőgutát.","id":"20190628_Ket_ember_meghalt_a_spanyol_kanikulaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ef5eb4-d768-4f6e-b451-fcf055163f30","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_Ket_ember_meghalt_a_spanyol_kanikulaban","timestamp":"2019. június. 28. 15:38","title":"Két ember meghalt a spanyol kánikulában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolgáltató a felhalmozott közüzemi tartozások miatt döntött így. A területen sok gyerek is él, közkútból viszont csak kettő van.","shortLead":"A szolgáltató a felhalmozott közüzemi tartozások miatt döntött így. A területen sok gyerek is él, közkútból viszont...","id":"20190628_48_csaladnal_kapcsoltak_le_a_vizszolgaltatast_a_kanikula_idejen_Nyiregyhazan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f154e2ec-8b95-46fe-8b1f-2654cfeb4971","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_48_csaladnal_kapcsoltak_le_a_vizszolgaltatast_a_kanikula_idejen_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. június. 28. 05:20","title":"48 családnál kapcsolták le a vízszolgáltatást a kánikula idején Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem lesz felhőtlen a budapesti tömegközlekedés.","shortLead":"Nem lesz felhőtlen a budapesti tömegközlekedés.","id":"20190629_Potlobusz_jar_az_1es_villamos_egy_szakaszan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1659198e-2bf1-4b58-a5cb-e0725b609a12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35d8f77-971f-4be9-b3ee-49f34e268d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Potlobusz_jar_az_1es_villamos_egy_szakaszan","timestamp":"2019. június. 29. 08:03","title":"Pótlóbusz jár az 1-es villamos egy szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit és amerikai kutatók 56 eddig ismeretlen tóra bukkantak a grönlandi jégtakaró alatt, ahol eddig csak négy ilyen állóvízről tudtak. A jégmező és az alatta található vizek fontos szerepet játszanak a tengerszint emelkedésében, amely mostanában egyre több problémát okoz.","shortLead":"Brit és amerikai kutatók 56 eddig ismeretlen tóra bukkantak a grönlandi jégtakaró alatt, ahol eddig csak négy ilyen...","id":"20190627_gronlandi_jegmezo_tavak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c01e810-0c21-42da-bb15-dc74622581d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_gronlandi_jegmezo_tavak","timestamp":"2019. június. 27. 13:03","title":"56 rejtett tóra bukkantak a grönlandi jégmező alatt, és ez fontosabb, mint elsőre gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egészségügyi ellátórendszer és finanszírozása működik, azonban a jelenlegi formájában nem fenntartható. A fenntartható működést a hatékony ellátási struktúra, a valós költségeken alapuló finanszírozás, valamint az átlátható és hatékony gazdálkodás segítheti elő.","shortLead":"Az egészségügyi ellátórendszer és finanszírozása működik, azonban a jelenlegi formájában nem fenntartható...","id":"20190628_Az_ASZ_megvizsgalta_mire_jutott_a_Fidesz_az_egeszsegugyben_es_a_verdikt_nem_hizelgo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea19558-fbb4-4260-abfc-44ce95ec9265","keywords":null,"link":"/kkv/20190628_Az_ASZ_megvizsgalta_mire_jutott_a_Fidesz_az_egeszsegugyben_es_a_verdikt_nem_hizelgo","timestamp":"2019. június. 28. 14:24","title":"Az ÁSZ megvizsgálta, mire jutott a Fidesz az egészségügyben, és a verdikt nem hízelgő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"G. Fodor Gábor kiborult azon, ahogy Peer Krisztián egy interjúban a feleségéről beszélt. Megtette a megfelelő jogi intézkedéseket.","shortLead":"G. Fodor Gábor kiborult azon, ahogy Peer Krisztián egy interjúban a feleségéről beszélt. Megtette a megfelelő jogi...","id":"20190627_G_Fodor_Gabor_Peer_Krisztian_egy_gyava_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0475ee-03a7-41fc-a037-4efd9ac4ef83","keywords":null,"link":"/kultura/20190627_G_Fodor_Gabor_Peer_Krisztian_egy_gyava_ember","timestamp":"2019. június. 27. 12:37","title":"G. Fodor Gábor: Peer Krisztián egy gyáva ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal is enyhítenének a létszámhiányon, hogy vidékről irányítanának dolgozókat Budapestre.","shortLead":"Azzal is enyhítenének a létszámhiányon, hogy vidékről irányítanának dolgozókat Budapestre.","id":"20190628_Roviditi_a_fovarosi_kormanyablakok_nyitvatartasat_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e78a9d7-80d9-4fc2-b76a-ae907fb3b234","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Roviditi_a_fovarosi_kormanyablakok_nyitvatartasat_a_kormany","timestamp":"2019. június. 28. 19:31","title":"Rövidíti a fővárosi kormányablakok nyitvatartását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe879c73-e530-45cd-a8d8-f1256ce45ff1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A diákmunka bérezésére és az egyes foglalkoztatási formákra vonatkozó szabályokat gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"A diákmunka bérezésére és az egyes foglalkoztatási formákra vonatkozó szabályokat gyűjtötte össze az Adózóna.","id":"20190628_Nem_mindegy_milyen_szerzodessel_foglalkoztatjak_a_diakmunkasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe879c73-e530-45cd-a8d8-f1256ce45ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee55da7-e373-49f2-9537-f9675d59b286","keywords":null,"link":"/kkv/20190628_Nem_mindegy_milyen_szerzodessel_foglalkoztatjak_a_diakmunkasokat","timestamp":"2019. június. 28. 14:31","title":"Nem mindegy, milyen szerződéssel foglalkoztatják a diákmunkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]