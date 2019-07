Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fe800ca-3af3-4b20-b132-3b9533010eac","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Bár csak 152 cm magasra nőtt, Pininfarina óriásként emelkedik ki az olasz autótervezés alakjai közül. A Pinin, azaz „Picúr” becenévre hallgató Battista Farina tervezőbirodalma egyszerre a minőség és a géniusz csarnoka, illetve jelentős gyártóbázis volt — torinói üzeme kapuján sok klasszikus Fiat, Lancia és Alfa Romeo sportkocsi gördült ki.","shortLead":"Bár csak 152 cm magasra nőtt, Pininfarina óriásként emelkedik ki az olasz autótervezés alakjai közül. A Pinin, azaz...","id":"20190702_pininfarina_tervezo_portre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fe800ca-3af3-4b20-b132-3b9533010eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70400af2-0fbc-4760-bed8-f3900acc6f00","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190702_pininfarina_tervezo_portre","timestamp":"2019. július. 02. 14:15","title":"Egy Picúr, akinek a birodalma egyszerre volt a minőség és a géniusz csarnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utazási iroda továbbítani fogja a kárigényeket a légitársaságnak. ","shortLead":"Az utazási iroda továbbítani fogja a kárigényeket a légitársaságnak. ","id":"20190701_26_oras_kesessel_ert_haza_a_masodik_csoport_Tuneziabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2bb422-427e-4e60-b09e-d73fef9dd77c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_26_oras_kesessel_ert_haza_a_masodik_csoport_Tuneziabol","timestamp":"2019. július. 01. 11:24","title":"26 órás késéssel ért haza a második csoport Tunéziából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"90 nap elzárásból így lesz másfél év börtön.","shortLead":"90 nap elzárásból így lesz másfél év börtön.","id":"20190701_Nem_volt_jo_otlet_a_birosagi_folyoson_a_csaladjuk_kiirtasaval_fenyegetni_a_tanukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f773d5a-73a6-4843-8718-860e19ec3cf7","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Nem_volt_jo_otlet_a_birosagi_folyoson_a_csaladjuk_kiirtasaval_fenyegetni_a_tanukat","timestamp":"2019. július. 01. 07:11","title":"Nem volt jó ötlet a bírósági folyosón a családjuk kiirtásával fenyegetni a tanúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint nincs ok a sietségre, a klímavédelem várhat. Néhány most publikált adat szerint ez így nem teljesen pontos.","shortLead":"Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint nincs ok a sietségre, a klímavédelem várhat. Néhány most publikált adat...","id":"20190702_gulyas_gergely_klimavedelem_klmacel_atlaghomerseklet_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7212deed-59e6-437b-90aa-0728f8c4bc90","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_gulyas_gergely_klimavedelem_klmacel_atlaghomerseklet_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 02. 13:33","title":"Kiszámolták, hogyan hat a klímaváltozás Budapestre, Miskolcra, Pécsre, Szegedre és Szombathelyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamiért kikapcsolták a radar hangjelzését, így az sem figyelmeztette a kapitányt a tragédiára. ","shortLead":"Valamiért kikapcsolták a radar hangjelzését, így az sem figyelmeztette a kapitányt a tragédiára. ","id":"20190702_Hableanykatasztrofa_nem_jelzett_a_Viking_radarjanak_veszjelzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2148b099-908b-4b02-9ffd-935bd5a43b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Hableanykatasztrofa_nem_jelzett_a_Viking_radarjanak_veszjelzoje","timestamp":"2019. július. 02. 06:55","title":"Hableány-katasztrófa: nem jelzett a Viking radarjának vészjelzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16dc6757-4c44-4d50-9570-f6b7b6f16992","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szentendrei rendőrök a lakosság segítségét kérik egy budakalászi strandon elkövetett garázdaság ügyében.","shortLead":"A szentendrei rendőrök a lakosság segítségét kérik egy budakalászi strandon elkövetett garázdaság ügyében.","id":"20190702_lupa_to_strand_verekedes_garazdasag_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16dc6757-4c44-4d50-9570-f6b7b6f16992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d831f107-8989-417d-a83a-b3b96f5133ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_lupa_to_strand_verekedes_garazdasag_nyomozas","timestamp":"2019. július. 02. 20:24","title":"Verekedtek a Lupa-tónál, keresik őket a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rejtélyes tárgy mibenlétére most egy elég prózai magyarázatot adtak. ","shortLead":"A rejtélyes tárgy mibenlétére most egy elég prózai magyarázatot adtak. ","id":"20190702_Most_tanulmanyban_cafoltak_hogy_idegen_lenyek_jottek_volna_a_bizarr_aszteroidaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2043ccc-b6c8-47eb-84a5-518b17bf994c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_Most_tanulmanyban_cafoltak_hogy_idegen_lenyek_jottek_volna_a_bizarr_aszteroidaval","timestamp":"2019. július. 02. 12:33","title":"Most tanulmányban cáfolták, hogy idegen lények jöttek volna a bizarr aszteroidával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Októberre összevonják a Volán-társaságokat, a lépéssel az egyik legnagyobb állami cég jön létre.","shortLead":"Októberre összevonják a Volán-társaságokat, a lépéssel az egyik legnagyobb állami cég jön létre.","id":"20190702_Jon_az_ujabb_nagy_atszervezes_a_busztarsasagoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f77170-1d92-4616-91c3-be16720c437d","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Jon_az_ujabb_nagy_atszervezes_a_busztarsasagoknal","timestamp":"2019. július. 02. 11:53","title":"Jön az újabb nagy átszervezés a busztársaságoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]