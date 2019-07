Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Lázár János benyújtott egy törvényjavaslatot, hogy Magyarország füstmentes legyen. A kormány támogatja az egykori miniszter előterjesztését. Lázár az e-ciginek is nekiment.","shortLead":"Lázár János benyújtott egy törvényjavaslatot, hogy Magyarország füstmentes legyen. A kormány támogatja az egykori...","id":"20190702_Lazar_Ki_kell_vezetni_a_hagyomanyos_dohanytermekeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4178a484-a29a-4c0f-8378-8463c9793b95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Lazar_Ki_kell_vezetni_a_hagyomanyos_dohanytermekeket","timestamp":"2019. július. 02. 13:02","title":"Lázár: Ki kell vezetni a hagyományos dohánytermékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717234fe-ea38-4a95-9870-463ba48b1212","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Július elsejétől gyalogosbaráttá kell tenni az EU-ban újonnan forgalomba hozott e-autókat.","shortLead":"Július elsejétől gyalogosbaráttá kell tenni az EU-ban újonnan forgalomba hozott e-autókat.","id":"20190701_Matol_az_elektromos_autoknak_is_berregniuk_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=717234fe-ea38-4a95-9870-463ba48b1212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603468a5-a170-45ca-a32a-69110dfb468c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_Matol_az_elektromos_autoknak_is_berregniuk_kell","timestamp":"2019. július. 01. 16:10","title":"Mától az elektromos autóknak is berregniük kell az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00cb9678-06cd-49b1-87ed-f6343147d928","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megérkezett Homlok Zsolt.","shortLead":"Megérkezett Homlok Zsolt.","id":"20190701_Meszaros_Lorinc_veje_atveszi_a_Haladast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00cb9678-06cd-49b1-87ed-f6343147d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401da083-3e62-49ec-846f-4cf700fb0935","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Meszaros_Lorinc_veje_atveszi_a_Haladast","timestamp":"2019. július. 01. 12:15","title":"Mészáros Lőrinc veje átveszi a Haladást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217172c7-bbc2-4c59-9b18-0d11db329022","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyanútlan szörfösök nem vettek észre, hogy a ragadozó feléjük közelít.","shortLead":"A gyanútlan szörfösök nem vettek észre, hogy a ragadozó feléjük közelít.","id":"20190702_Hatalmas_feher_capa_uszott_a_szorfosok_fele_amikor_egy_dronpilota_kiszurta_a_levegobol__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=217172c7-bbc2-4c59-9b18-0d11db329022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebb36e7-d7df-4178-825b-4261e712da82","keywords":null,"link":"/elet/20190702_Hatalmas_feher_capa_uszott_a_szorfosok_fele_amikor_egy_dronpilota_kiszurta_a_levegobol__video","timestamp":"2019. július. 02. 11:51","title":"Hatalmas fehér cápa úszott a szörfösök felé, amikor egy drónpilóta kiszúrta a levegőből - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9c65b1-e901-4bd4-816e-d68b633cfa06","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Manfred Weber nincs a jelöltek között, a jelek szerint a Néppárt frakcióvezetőjeként folytatja. ","shortLead":"Manfred Weber nincs a jelöltek között, a jelek szerint a Néppárt frakcióvezetőjeként folytatja. ","id":"20190702_Kiteritette_lapjait_az_Europai_Parlament_megvan_az_elnokjeloltek_listaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b9c65b1-e901-4bd4-816e-d68b633cfa06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793a2159-79ef-4b19-90b5-9b72d626e16b","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_Kiteritette_lapjait_az_Europai_Parlament_megvan_az_elnokjeloltek_listaja","timestamp":"2019. július. 02. 23:17","title":"Kiterítette lapjait az Európai Parlament, megvan az elnökjelöltek listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"47 milliárd font forrása bizonytalan, és az egész program életképessége is.","shortLead":"47 milliárd font forrása bizonytalan, és az egész program életképessége is.","id":"20190701_brexit_farage","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d138f455-2102-47bb-8e32-9f882afc01cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_brexit_farage","timestamp":"2019. július. 01. 16:42","title":"Légvár Nigel Farage Brexit-mesterterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514c8d52-ad25-4123-b3ca-8ba0a1fb3cae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felfrissített külsőt és modernizált belsőt kapott cseh zászlóshajó már hazánkban is rendelhetővé vált.","shortLead":"A felfrissített külsőt és modernizált belsőt kapott cseh zászlóshajó már hazánkban is rendelhetővé vált.","id":"20190703_113_milliotol_startol_itthon_az_uj_skoda_superb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=514c8d52-ad25-4123-b3ca-8ba0a1fb3cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39fd83e-67ee-4f4b-be55-9cc06d3aa8a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_113_milliotol_startol_itthon_az_uj_skoda_superb","timestamp":"2019. július. 03. 11:21","title":"11,3 milliótól startol itthon az új Skoda Superb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot néztek a OnePlus új mobiljának a tulajdonosai, amikor a készülékeiken kínai írásjelek tűntek föl. A gyártó szerint egyszerű bakiról, nem pedig biztonsági problémáról van szó.","shortLead":"Nagyot néztek a OnePlus új mobiljának a tulajdonosai, amikor a készülékeiken kínai írásjelek tűntek föl. A gyártó...","id":"20190701_oneplus_7_pro_uzenet_kinai_irasjelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8774d75e-aa5f-47ae-8051-a68053761d2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_oneplus_7_pro_uzenet_kinai_irasjelek","timestamp":"2019. július. 01. 19:03","title":"A szívbajt hozta a OnePlus a felhasználókra egy tömegesen kiküldött üzenet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]