[{"available":true,"c_guid":"32d334ff-a852-40ba-9361-2661abe5f1e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Forog a Toxikoma. ","shortLead":"Forog a Toxikoma. ","id":"20190704_Film_Szabo_Gyozo_Csernus_Imre_Toxikoma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32d334ff-a852-40ba-9361-2661abe5f1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b14994a-66d0-4477-a5a4-0ae0319f3835","keywords":null,"link":"/kultura/20190704_Film_Szabo_Gyozo_Csernus_Imre_Toxikoma","timestamp":"2019. július. 04. 10:28","title":"Film készül Szabó Győzőről és Csernus Imréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333ca74d-7825-42d0-8fdc-737ee1f87920","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egymás lefogásával, lekötözésével szórakoztak a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola tizenéves diákjai, ez annyira elfajult egy éjszaka, hogy szexuális fajtalanságba torkollt – tudta meg a hvg.hu. Hogy mindez úgynevezett rendszabályozás volt-e a debreceni honvédiskola kollégiumában, az nem derülhetett ki, sőt a bántalmazásról egyáltalán nem értesítették a hatóságokat, csak amikor rákérdeztünk, hogyan tussolhatták el a bűncselekmény gyanúját felvető ügyet. Pedig a Benkő Tibor minisztériumára nézve kínos ügy még májusban, egy politikailag kényes időszakban történt, az érintett diákokat egy belső eljárásban gyorsan eltávolították az ország egyetlen honvéd középiskolájából. Most, hogy a megszerzett információk birtokában kérdőre vontuk az állami iskolát, maga a minisztérium kezdeményezte a rendőrségi nyomozást.","shortLead":"Egymás lefogásával, lekötözésével szórakoztak a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola tizenéves diákjai, ez annyira...","id":"20190704_szexualis_zaklatas_honvediskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=333ca74d-7825-42d0-8fdc-737ee1f87920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e56b87-db5f-46cf-8113-59e9b2e4b772","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_szexualis_zaklatas_honvediskola","timestamp":"2019. július. 04. 06:30","title":"Lekötözős „játékból” lett fajtalanság az Orbán-kormány honvédiskolájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a fővárosban viszont 45 perc alatt bármit el lehet intézni várakozással együtt. ","shortLead":"Az államtitkár szerint a fővárosban viszont 45 perc alatt bármit el lehet intézni várakozással együtt. ","id":"20190703_Budapesten_600_videken_4000_dolgozo_hianyzik_a_kormanyhivatalokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b1c37e-322c-4655-bd3c-bf8eaca3cd68","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Budapesten_600_videken_4000_dolgozo_hianyzik_a_kormanyhivatalokbol","timestamp":"2019. július. 03. 19:30","title":"Budapesten 600, vidéken 4000 dolgozó hiányzik a kormányhivatalokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8593fcdd-911e-4323-aa25-d83f9232010a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A böhöm nagy gyíkok nem veszélyesek az emberre, de járataikkal rongálják az infrastruktúrát, és ürülékük fertőzéseket terjeszthetnek.","shortLead":"A böhöm nagy gyíkok nem veszélyesek az emberre, de járataikkal rongálják az infrastruktúrát, és ürülékük fertőzéseket...","id":"20190704_Szo_szerint_kiadtak_a_kilovesi_engedelyt_a_floridai_leguanokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8593fcdd-911e-4323-aa25-d83f9232010a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a456a31c-4166-486a-a122-d81a748d4e7e","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_Szo_szerint_kiadtak_a_kilovesi_engedelyt_a_floridai_leguanokra","timestamp":"2019. július. 04. 12:32","title":"Szó szerint kiadták a kilövési engedélyt a floridai leguánokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önkormányzati képviselőnek jelölteti magát. ","shortLead":"Önkormányzati képviselőnek jelölteti magát. ","id":"20190703_Rekasi_Karoly_elindul_az_oszi_onkormanyzati_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25f7bb4-0bc8-46b3-818f-3b7c5196d96d","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Rekasi_Karoly_elindul_az_oszi_onkormanyzati_valasztason","timestamp":"2019. július. 03. 16:16","title":"Rékasi Károly elindul az őszi önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyzet mindazonáltal javult a tavalyihoz képest, amely a mélypontnak tekinthető szakmai szervezetek szerint, a vállalkozók kénytelenek többet fizetni.","shortLead":"A helyzet mindazonáltal javult a tavalyihoz képest, amely a mélypontnak tekinthető szakmai szervezetek szerint...","id":"20190704_Tovabbra_is_tizezrek_hianyoznak_a_munkaeropiacrol_a_nyaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ce0588-a8c8-4093-ad29-5717b065a3de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Tovabbra_is_tizezrek_hianyoznak_a_munkaeropiacrol_a_nyaron","timestamp":"2019. július. 04. 05:53","title":"Továbbra is tízezrek hiányoznak a munkaerőpiacról a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016b6ed8-74de-41aa-ac25-5db939a3521b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem tudni semmit arról, mikor jön és milyen lesz a Google új operációs rendszere, amit nemcsak mobilokra és táblagépekre, de számítógépekre is fel lehet majd tenni.","shortLead":"Továbbra sem tudni semmit arról, mikor jön és milyen lesz a Google új operációs rendszere, amit nemcsak mobilokra és...","id":"20190703_google_fuchsia_os_operacios_rendszer_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=016b6ed8-74de-41aa-ac25-5db939a3521b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6045066e-22f8-49fe-8572-579637ee144d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_google_fuchsia_os_operacios_rendszer_android","timestamp":"2019. július. 03. 17:03","title":"Végre látni valami konkrét fejleményt a Google új operációs rendszeréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta nem működik a klímaberendezés a Kútvölgyi kórházban, a hőség miatt operáció közben lett rosszul a napokban az egyik alkalmazott.","shortLead":"Évek óta nem működik a klímaberendezés a Kútvölgyi kórházban, a hőség miatt operáció közben lett rosszul a napokban...","id":"20190703_Nincs_klima_rosszul_lett_egy_mutos_a_Kutvolgyi_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a92622-583d-4a58-8eb4-f8e458b3fca2","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Nincs_klima_rosszul_lett_egy_mutos_a_Kutvolgyi_korhazban","timestamp":"2019. július. 03. 10:43","title":"Akkora a hőség, hogy rosszul lett egy műtős a Kútvölgyi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]