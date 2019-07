Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c33f9f11-3c4f-404c-b28a-7eb9b7b9c46a","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"A győri püspök tavaly és idén is indoklás nélkül távolította el egy-egy győri katolikus iskola vezetőjét, ráadásul mindkét iskola élére egy teljesen ismeretlen igazgatót hozott jóval kisebb településekről. A szülők és a diákok most nem hagyják annyiban a dolgot, és több fronton tiltakoznak a döntés ellen. Kérdés, hogy mi lesz az erőfitogtatás vége, a törvény ugyanis a püspöki gyakorlatot védi akkor is, ha az méltatlan. Update: nyílt levélben válaszolt Veres püspök.","shortLead":"A győri püspök tavaly és idén is indoklás nélkül távolította el egy-egy győri katolikus iskola vezetőjét, ráadásul...","id":"20190708_Tamadas_az_iskola_ellen_megalazo_modon_tavolitotta_el_veres_andras_puspok_egy_gyori_iskola_igazgatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c33f9f11-3c4f-404c-b28a-7eb9b7b9c46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5076fdb3-d651-4ee2-9edd-e14878f5818f","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Tamadas_az_iskola_ellen_megalazo_modon_tavolitotta_el_veres_andras_puspok_egy_gyori_iskola_igazgatojat","timestamp":"2019. július. 08. 14:20","title":"“Támadás az iskola ellen” - a püspök nem először távolított el egy iskolaigazgatót megalázó módon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435b64e6-96e3-4d79-a95f-89b6908e34db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újabb kísérlet bizonyítja, hogy a tehenek valamiért nagyon lelkesednek a lassú, de hangulatos dallamokért. ","shortLead":"Egy újabb kísérlet bizonyítja, hogy a tehenek valamiért nagyon lelkesednek a lassú, de hangulatos dallamokért. ","id":"20190708_tehenek_szaxofon_dzsessz_zene_szerenad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=435b64e6-96e3-4d79-a95f-89b6908e34db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70b175b-9a98-4b0a-945d-f2a33b968f97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_tehenek_szaxofon_dzsessz_zene_szerenad","timestamp":"2019. július. 08. 14:33","title":"Tehenek előtt adott szerenádot egy férfi, és valami nagyon meglepő dolog történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Próbálnak kommunikálni az utasokkal, de minden feladatot nem lehet megoldani, így nagyobb rugalmasságra van szükség a fogyasztók részéről is - magyarázta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója, aki elismerte, hogy a megfelelő utastájékoztatás az ő felelősségük, és könnyebben elérhető ügyfélszolgálati telefonvonalat és mobilon küldött utastájékoztatást ígért.","shortLead":"Próbálnak kommunikálni az utasokkal, de minden feladatot nem lehet megoldani, így nagyobb rugalmasságra van szükség...","id":"20190708_Wizz_Air_Varadi_Jozsef_repules_repulo_utazas_fogyasztovedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7c0fd8-05f5-4ae6-b17f-97db95edcd25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Wizz_Air_Varadi_Jozsef_repules_repulo_utazas_fogyasztovedelem","timestamp":"2019. július. 08. 16:30","title":"Wizz Air-vezér: Eljön a pont, amikor fizikailag lehetetlenné válik a fogyasztók védelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lionel Messi, az argentin labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a Chile elleni győztes bronzmérkőzés után nem jelent meg az éremátadó ünnepségen, és Copa Americát rendező brazilokkal kapcsolatban korrupciót emlegetett, valamint a játékvezetőket szidta.","shortLead":"Lionel Messi, az argentin labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a Chile elleni győztes bronzmérkőzés után nem jelent meg...","id":"20190707_Messi_szerint_korrupt_biro_allitotta_ki_ot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af17b04-cfa1-4dc0-a1c7-14d4e2dece8e","keywords":null,"link":"/sport/20190707_Messi_szerint_korrupt_biro_allitotta_ki_ot","timestamp":"2019. július. 07. 14:41","title":"Messi szerint korrupt bíró állította ki őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi médiára fókuszál az a konferencia, amit a Trump-kormányzat tervez tető alá hozni, ám friss sajtóhírek szerint a rendezvényre pont azok nem kaptak meghívást, akiknek ott lenne a helyük.","shortLead":"A közösségi médiára fókuszál az a konferencia, amit a Trump-kormányzat tervez tető alá hozni, ám friss sajtóhírek...","id":"20190708_feher_haz_donald_trump_kozossegi_media_konferencia_facebook_twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8f7860-175b-4fa2-be69-3c0e36e0e58e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_feher_haz_donald_trump_kozossegi_media_konferencia_facebook_twitter","timestamp":"2019. július. 08. 16:33","title":"Úgy rendeznek közösségimédia-konferenciát Trumpék, hogy a Facebook és a Twitter se kapott rá meghívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76353b40-6974-404c-8954-5ac5fa6a98ed","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Végre egy divatterepjáró, ami nem szürkül bele a SUV-ok mindent elárasztó tengerébe. Ráadásul nem felesleges keménykedéssel, sokkal inkább kényelemre hangolva próbál meg pénztárcanyitogatásra csábítani. ","shortLead":"Végre egy divatterepjáró, ami nem szürkül bele a SUV-ok mindent elárasztó tengerébe. Ráadásul nem felesleges...","id":"20190707_citroen_c5_aircross_teszt_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76353b40-6974-404c-8954-5ac5fa6a98ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b529e3f9-c109-4493-a684-0b8a55eb3b0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_citroen_c5_aircross_teszt_menetproba","timestamp":"2019. július. 07. 13:00","title":"Színes francia varázsszőnyeg: teszten a Citroën C5 Aircross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A levegőben szálló ólompor miatt továbbra is lezárva tartják a Notre-Dame székesegyház előtti teret a párizsi hatóságok.","shortLead":"A levegőben szálló ólompor miatt továbbra is lezárva tartják a Notre-Dame székesegyház előtti teret a párizsi hatóságok.","id":"20190707_NotreDame_olompor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327e8c92-7d4c-434e-ac23-55c0e30f2160","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_NotreDame_olompor","timestamp":"2019. július. 07. 16:57","title":"Még mindig mérgező a levegő a Notre-Dame körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Pest megyei településen teljesen bevették a meséjét. ","shortLead":"Egy Pest megyei településen teljesen bevették a meséjét. ","id":"20190708_Magyarul_levelezett_a_Vilagbank_elnokevel_az_allitolagos_alelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63348db-8ddd-492f-8fbe-0e9997f49d74","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Magyarul_levelezett_a_Vilagbank_elnokevel_az_allitolagos_alelnok","timestamp":"2019. július. 08. 06:57","title":"Magyarul \"levelezett\" a Világbank elnökével az állítólagos alelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]