[{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton késő este a horvát illetékesek bevitték annak a BMW-nek a sofőrjét, aki három napja súlyos balesetet okozott az A4-es autópályán a Varasd közelében lévő fizetőkapunál, a balesetben magyarok is megsérültek - írta a Jutarnji List című horvát napilap a zágrábi rendőrség közleményére hivatkozva.","shortLead":"Szombaton késő este a horvát illetékesek bevitték annak a BMW-nek a sofőrjét, aki három napja súlyos balesetet okozott...","id":"20190714_Megis_letartoztatta_a_horvat_rendorseg_a_sulyos_balesetet_okozo_BMW_soforjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadc6cd3-1221-4811-a81c-78034a6ca845","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Megis_letartoztatta_a_horvat_rendorseg_a_sulyos_balesetet_okozo_BMW_soforjet","timestamp":"2019. július. 14. 08:42","title":"Mégis letartóztatta a horvát rendőrség a súlyos balesetet okozó BMW sofőrjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081748c4-1dae-4f88-991c-4ff0c9453964","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készülő új Mortal Kombat-film nem csak látványos, de véres is lesz. Új hírek szerint a játékbéli kivégzéseket sem nélkülözi majd.","shortLead":"A készülő új Mortal Kombat-film nem csak látványos, de véres is lesz. Új hírek szerint a játékbéli kivégzéseket sem...","id":"20190715_mortal_kombat_11_mozifilm_fatality_kivegzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=081748c4-1dae-4f88-991c-4ff0c9453964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fdedb9-6053-4b28-9994-34da23d504f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_mortal_kombat_11_mozifilm_fatality_kivegzes","timestamp":"2019. július. 15. 13:03","title":"Bekerül az új Mortal Kombat-moziba a videojátékok legdurvább része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szakértők szerint az oroszlánt direkt arra nevelték, hogy turisták levadászhassák.","shortLead":"Szakértők szerint az oroszlánt direkt arra nevelték, hogy turisták levadászhassák.","id":"20190715_Lenyugozo_himoroszlan_teteme_felett_csokolozott_egy_buszke_vadasz_paros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76c19f9e-6da2-48cc-a97e-9cee303fc2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c198ce5-b990-417c-8bca-c77c92118405","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Lenyugozo_himoroszlan_teteme_felett_csokolozott_egy_buszke_vadasz_paros","timestamp":"2019. július. 15. 11:33","title":"Lenyűgöző hímoroszlán teteme felett csókolózott egy büszke vadászpáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcf03a9-5f1f-4ff9-b263-2139a8498811","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kalapácsvető épp most térne vissza a doppingvétség miatti eltiltása után. ","shortLead":"A kalapácsvető épp most térne vissza a doppingvétség miatti eltiltása után. ","id":"20190715_Muteni_kell_Pars_Krisztian_terdet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbcf03a9-5f1f-4ff9-b263-2139a8498811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7480851c-e23e-4c1e-88d3-344c21976dd7","keywords":null,"link":"/sport/20190715_Muteni_kell_Pars_Krisztian_terdet","timestamp":"2019. július. 15. 11:56","title":"Műteni kell Pars Krisztián térdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Távozik Andacs Botond az Index vezérigazgatói posztjáról július 15-i hatállyal, helyét Pusztay András veszi át, aki korábban évekig vezette már a lapot – írja a Kreatív.hu. Ziegler Gábor pedig igazgatósági tag lesz az Indexnél.","shortLead":"Távozik Andacs Botond az Index vezérigazgatói posztjáról július 15-i hatállyal, helyét Pusztay András veszi át, aki...","id":"20190715_Lecserelik_az_Indexhu_vezerigazgatojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72f093e-3bcc-4cea-b2f4-96d4697e45ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Lecserelik_az_Indexhu_vezerigazgatojat","timestamp":"2019. július. 15. 15:33","title":"Lecserélik az Index vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eac42fa-a93a-4cd0-82c2-9691541500ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Létezik ennél abszurdabb verseny?","shortLead":"Létezik ennél abszurdabb verseny?","id":"20190715_Finnorszag_metal_zene_kotes_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eac42fa-a93a-4cd0-82c2-9691541500ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00289f61-29f9-408f-9e3c-854c9dc04730","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Finnorszag_metal_zene_kotes_bajnoksag","timestamp":"2019. július. 15. 14:35","title":"Lezajlott Finnországban az első metálzenére kötő bajnokság – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy uniós költségvetési javaslat 1,8 milliárd eurót adna a jogérvényesülésre és az alapértékek védelmére, méghozzá a tagállamok feje fölött. Még meg sem szavazták, de a magyar miniszterelnök már most elkezdte fúrni a tervezetet.","shortLead":"Egy uniós költségvetési javaslat 1,8 milliárd eurót adna a jogérvényesülésre és az alapértékek védelmére, méghozzá...","id":"20190716_orban_kormany_ngo_civil_szervezet_unios_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af03ccb6-a296-40bb-b21b-2acdb7656598","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_orban_kormany_ngo_civil_szervezet_unios_tamogatas","timestamp":"2019. július. 16. 06:30","title":"Orbán Viktor több száz milliárd forintos harcot indít a civilek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Kedden is gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, az ország döntő részén csapadék nélkül. ","shortLead":"Kedden is gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, az ország döntő részén csapadék nélkül. ","id":"20190715_idojaras_meteorologia_elorejelzes_alfold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda37377-5803-403e-ac0e-7fde770e53cf","keywords":null,"link":"/elet/20190715_idojaras_meteorologia_elorejelzes_alfold","timestamp":"2019. július. 15. 17:17","title":"Didereghetnek éjszaka az alföldiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]