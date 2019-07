Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az orosz elnök és a magyar miniszterelnök utoljára tavaly szeptemberben találkozott. 2019. július. 16. 06:24 Ősszel Budapestre jön Putyin De alapvetően sütni fog a nap, és 23-27 fok lesz napközben. 2019. július. 15. 05:21 Még ma is előfordulhat még egy-egy zápor Igen, ha Diana hercegnőé volt. 2019. július. 14. 17:45 53 ezer dollár egy melegítőfelsőért? A somlói Kreinbacher Birtok Brut Classic 2015 Magnum pezsgője aranyérmet, három további magnum palackos tételük ezüstöt kapott. Kiemelkedően szerepelt a Carassia – Kárászteleki Pezsgőpincészet is: a Carassia Classic Brut magnum palackja aranyat ért, másik két pezsgőjük pedig ezüstöt. 2019. július. 15. 18:03 Magyar pezsgők világsikere Ötödször bajnok a szerb teniszező. 2019. július. 14. 20:26 Wimbledon: Djokovic megvédte címét