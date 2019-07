Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b162f634-c30c-4541-aae5-6b990edf3d9a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Áprilishoz képest rosszabbul teljesített a szektor az év 5. hónapjában.","shortLead":"Áprilishoz képest rosszabbul teljesített a szektor az év 5. hónapjában.","id":"20190716_Foleg_utepitesekre_szerzodtek_majusban_az_epitoiparban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b162f634-c30c-4541-aae5-6b990edf3d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11574338-099e-4f21-b43e-203137943377","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Foleg_utepitesekre_szerzodtek_majusban_az_epitoiparban","timestamp":"2019. július. 16. 10:24","title":"Főleg útépítésekre szerződtek májusban az építőiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nem hogy bocsánatot nem kért tőlük, még rá is tett egy lapáttal.","shortLead":"Az amerikai elnök nem hogy bocsánatot nem kért tőlük, még rá is tett egy lapáttal.","id":"20190715_donald_trump_amerikai_elnok_demokrata_kepviselonok_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fa1b14-63e7-4747-b571-f7a0b12fda31","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_donald_trump_amerikai_elnok_demokrata_kepviselonok_egyesult_allamok","timestamp":"2019. július. 15. 20:59","title":"Megint a demokrata képviselőnőket támadta Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook jelentette be, hogy sikerült a Google-től elcsábítani azt a Jason Toffot, aki a Vine társalapítója volt.","shortLead":"A Facebook jelentette be, hogy sikerült a Google-től elcsábítani azt a Jason Toffot, aki a Vine társalapítója volt.","id":"20190716_facebook_vine_jason_toff_google","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75da35e5-5d00-45d7-a23c-552f0299ec0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_facebook_vine_jason_toff_google","timestamp":"2019. július. 16. 09:33","title":"Valamire készül a Facebook, különleges csapatot épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bőven lehet most ok az ünneplésre Kínában, a jelek szerint ugyanis nemcsak szárnyal a mobilos üzletáguk, de az amerikai piacra is visszatérhetnek.","shortLead":"Bőven lehet most ok az ünneplésre Kínában, a jelek szerint ugyanis nemcsak szárnyal a mobilos üzletáguk, de az amerikai...","id":"20190715_huawei_amerika_embargo_szankcio_okostelefonok_eladasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5f9b70-68e1-4ed7-866c-6179e8e613fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_huawei_amerika_embargo_szankcio_okostelefonok_eladasa","timestamp":"2019. július. 15. 18:03","title":"Bonthatják a pezsgőt a Huaweinél, két nagyon jó hírt is kaptak egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott az E csoport élén négy meccs után. 