[{"available":true,"c_guid":"a53bea9b-667c-4997-9858-92b5ee283f6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tanár című sorozat gárdájához csatlakozik.","shortLead":"A tanár című sorozat gárdájához csatlakozik.","id":"20190718_Liptai_Claudia_18_ev_utan_visszater_az_RTL_Klubhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a53bea9b-667c-4997-9858-92b5ee283f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd497d04-aac7-4400-81df-d5865e39f5d4","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Liptai_Claudia_18_ev_utan_visszater_az_RTL_Klubhoz","timestamp":"2019. július. 18. 08:58","title":"Liptai Claudia 18 év után visszatér az RTL Klubhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter is elismerte, hogy a magyar gazdaság teljesítményét erősen meghatározza az export.\r

","shortLead":"A miniszter is elismerte, hogy a magyar gazdaság teljesítményét erősen meghatározza az export.\r

","id":"20190718_Szijjarto_az_amerikai_vedovamok_ellen_lobbizott_Washingtonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552ea8b8-def8-4bec-a625-11e10a395215","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Szijjarto_az_amerikai_vedovamok_ellen_lobbizott_Washingtonban","timestamp":"2019. július. 18. 15:23","title":"Szijjártó az amerikai védővámok ellen lobbizott Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055037ed-4855-4c55-8202-03a2f8b1a82a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Együtt akarnak fellépni az európai Magyarország és a magyar polgárok érdekében.","shortLead":"Együtt akarnak fellépni az európai Magyarország és a magyar polgárok érdekében.","id":"20190717_Ellenzeki_kerekasztalt_alapitottak_Strasbourgban_a_magyar_EPkepviselok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=055037ed-4855-4c55-8202-03a2f8b1a82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240bacc7-d169-4d1c-ac57-01c4500e7f88","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Ellenzeki_kerekasztalt_alapitottak_Strasbourgban_a_magyar_EPkepviselok","timestamp":"2019. július. 17. 15:23","title":"Ellenzéki kerekasztalt alapítottak Strasbourgban a magyar EP-képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab6aa58-8a04-4a42-a8ec-e643abf97f2a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csaknem 18 év után sikerült megállapítani a személyazonosságát. ","shortLead":"Csaknem 18 év után sikerült megállapítani a személyazonosságát. ","id":"20190719_szeptember_11_terrortamadas_halalos_aldozat_azonositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6aa58-8a04-4a42-a8ec-e643abf97f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadb576e-5164-453e-88fb-c162229d9136","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_szeptember_11_terrortamadas_halalos_aldozat_azonositas","timestamp":"2019. július. 19. 07:47","title":"A szeptember 11-i terrortámadás újabb áldozatát azonosították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2016 és 2020 között a keresetek előreláthatólag bő 60 százalékkal nőnek, ezzel szemben a nyugdíjak csak 14-15 százalékkal.\r

","shortLead":"2016 és 2020 között a keresetek előreláthatólag bő 60 százalékkal nőnek, ezzel szemben a nyugdíjak csak 14-15...","id":"20190718_Brutalisan_leszakadnak_a_berektol_a_nyugdijak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c10a51b-4641-4bb8-a257-3197cee91814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449be2a5-b3db-4e6f-8c2c-3d5d022551eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Brutalisan_leszakadnak_a_berektol_a_nyugdijak","timestamp":"2019. július. 18. 15:09","title":"Brutálisan leszakadnak a bérektől a nyugdíjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c3a890-7e35-4932-8e64-f7c4be5c2672","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ferenciek terén sétált hazafelé, amikor belekötött egy tízfős társaság. ","shortLead":"A Ferenciek terén sétált hazafelé, amikor belekötött egy tízfős társaság. ","id":"20190718_Lekoptek_es_megrugdostak_egy_31_eves_ferfit_a_Budapest_Pride_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c3a890-7e35-4932-8e64-f7c4be5c2672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60f1ea6-d26f-40df-92f3-5d9eaa1e74a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Lekoptek_es_megrugdostak_egy_31_eves_ferfit_a_Budapest_Pride_utan","timestamp":"2019. július. 18. 20:59","title":"Leköptek és megrugdostak egy férfit a Budapest Pride után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c85a6c7-d963-4af4-8b9a-86b29510b83c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Van mellé öt olimpiai bajnoki címe is. ","shortLead":"Van mellé öt olimpiai bajnoki címe is. ","id":"20190717_szvetlana_romasina_kvangdzsu_vizes_vilagbajnoksag_szinkronuszas_aranyerem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c85a6c7-d963-4af4-8b9a-86b29510b83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1b6390-0e6f-4016-a5b2-632c181b5105","keywords":null,"link":"/sport/20190717_szvetlana_romasina_kvangdzsu_vizes_vilagbajnoksag_szinkronuszas_aranyerem","timestamp":"2019. július. 17. 16:49","title":"Huszadik vb-aranyát nyerte az oroszok sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a3cf84-a342-458b-aabb-1c9e3381eb7c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakdolgozói kamara máshogy látja, szerintük 2-3-szor ennyien hiányoznak az ágazatból.","shortLead":"A szakdolgozói kamara máshogy látja, szerintük 2-3-szor ennyien hiányoznak az ágazatból.","id":"20190719_KSH_5_szazalekos_a_szakemberhiany_az_egeszsegugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19a3cf84-a342-458b-aabb-1c9e3381eb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e31ce60-1934-4b4e-931a-5702a05e2f8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_KSH_5_szazalekos_a_szakemberhiany_az_egeszsegugyben","timestamp":"2019. július. 19. 06:01","title":"KSH: 5 százalékos a szakemberhiány az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]