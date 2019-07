Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d13d7d9b-f6d4-4c39-a703-b637cf87e8d6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mai szemmel nézve megmosolyogtató technológia segítette az első holdra szállást. Az űrverseny által felgyorsított fejlesztések öt évtizede két ember lépteit segítették, de ha nincsenek, ma mindannyian egy másfajta világban élnénk.","shortLead":"Mai szemmel nézve megmosolyogtató technológia segítette az első holdra szállást. Az űrverseny által felgyorsított...","id":"201929__50_eves_holdra_szallas__urmertekek__ruha_tette_azembert__holdkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13d7d9b-f6d4-4c39-a703-b637cf87e8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c822717-c818-43fb-a6fb-5d38f3ca87d3","keywords":null,"link":"/tudomany/201929__50_eves_holdra_szallas__urmertekek__ruha_tette_azembert__holdkor","timestamp":"2019. július. 20. 15:00","title":"Ez a hihetetlenül egyszerű számítógép repítette Armstrongékat a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06126939-beb1-428d-9206-fbd089aecd03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A kislányok soron következő műtétjében a Honvédkórház több orvosából és egészségügyi szakdolgozójából álló csapat is rész vesz július végén Bangladesben. A műtét a dakkai Központi Katonai Kórházban lesz. ","shortLead":"A kislányok soron következő műtétjében a Honvédkórház több orvosából és egészségügyi szakdolgozójából álló csapat is...","id":"20190719_banglades_osszenott_ikrek_cselekves_a_kiszolgaltatottakert_alapitvany_csokay_andras_honvedkorhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06126939-beb1-428d-9206-fbd089aecd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e12d24-bf73-4fd3-ae3b-4c82043d310a","keywords":null,"link":"/elet/20190719_banglades_osszenott_ikrek_cselekves_a_kiszolgaltatottakert_alapitvany_csokay_andras_honvedkorhaz","timestamp":"2019. július. 19. 11:42","title":"A hónap végén választják szét a bangladesi összenőtt ikreket – magyar segítséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A pályafelújítások miatt több vonalon kell változásra számítani.","shortLead":"A pályafelújítások miatt több vonalon kell változásra számítani.","id":"20190720_Kavarodas_lesz_tobb_vonat_menetrendjeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770932a0-bc13-4a9f-bf60-d0904a89c4a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Kavarodas_lesz_tobb_vonat_menetrendjeben","timestamp":"2019. július. 20. 10:42","title":"Kavarodás lesz több vonat menetrendjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa594ef-28ad-4860-9085-90680e95ce8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénz évezredeken keresztül rendkívül változatos formákat öltött, kezdetben egy-egy ritka madártoll, kagyló, később fémrög vagy megmunkált érme alakjában jelent meg. A hvg.hu tízrészes kriptovaluta-sorozatának második cikkét olvashatják.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"A pénz évezredeken keresztül rendkívül változatos formákat öltött, kezdetben egy-egy ritka madártoll, kagyló, később...","id":"20190720_a_penz_rovid_tortenete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa594ef-28ad-4860-9085-90680e95ce8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b321f98f-9bee-4310-9672-2759782091fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_a_penz_rovid_tortenete","timestamp":"2019. július. 20. 09:00","title":"A sótól a cigarettáig, a bankjegyektől a kriptovalutákig - a pénz rövid története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit hajó állítólag nem tartotta a tiszteletben a nemzetközi tengeri hajózás szabályait. A brit védelmi minisztérium sürgős felvilágosítást kért Irántól.","shortLead":"A brit hajó állítólag nem tartotta a tiszteletben a nemzetközi tengeri hajózás szabályait. A brit védelmi minisztérium...","id":"20190719_Iran_lefoglalt_egy_brit_olajszallito_hajot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9734b073-9bb2-4c00-aa2a-4219843f9264","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Iran_lefoglalt_egy_brit_olajszallito_hajot","timestamp":"2019. július. 19. 21:29","title":"Irán lefoglalt egy brit olajszállító hajót, Londonban összeült a krízishelyzeteket kezelő COBRA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22186c7-5035-4f71-ba2e-c1bac6ab99c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Manapság majdnem mindent megtörténhet az utakon. ","shortLead":"Manapság majdnem mindent megtörténhet az utakon. ","id":"20190720_Video_halalos_iramban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c22186c7-5035-4f71-ba2e-c1bac6ab99c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f171c6db-1f19-4883-8dca-d733dd60e8a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190720_Video_halalos_iramban","timestamp":"2019. július. 20. 12:52","title":"Halálos iramban-módra a kamion alatt bújik át a Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretne az éjszakai város felett libegni? Ma megteheti, több helyszínen is országosan.\r

\r

","shortLead":"Szeretne az éjszakai város felett libegni? Ma megteheti, több helyszínen is országosan.\r

\r

","id":"20190720_A_Libegok_ejszakaja_van_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fba4ee-4959-4975-b6dc-9c4227493b8f","keywords":null,"link":"/elet/20190720_A_Libegok_ejszakaja_van_ma","timestamp":"2019. július. 20. 17:39","title":"A Libegők éjszakája van ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c5321a-e606-44fb-8950-55fbcb3d3e58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kalocsán egy 27 éves nőnek ruhákra fájt a foga, de lebukott, így majdnem harapásig fajult a történet.\r

\r

","shortLead":"Kalocsán egy 27 éves nőnek ruhákra fájt a foga, de lebukott, így majdnem harapásig fajult a történet.\r

\r

","id":"20190720_Ruhakat_akart_lopni_harapni_probalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c5321a-e606-44fb-8950-55fbcb3d3e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d301925d-7705-4cab-97da-b7d0bec12e22","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Ruhakat_akart_lopni_harapni_probalt","timestamp":"2019. július. 20. 18:58","title":"Ruhákat akart lopni, harapni próbált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]