A Reflex Auto Design brit cég bemutatta a Volkswagen Caddy R360-at, amely egy ügyfelüknek épült. Számos olyan fejlesztést kapott, amely nagyjából elképzelhetetlen egy normál dobozos autóban.

A Caddy R360 elég látványos első légbeömlőket kapott, amelyek a Golf MK 7.5 R-re hajaznak, a küszöbök az Alltrack modelleket idézik, a tolóajtót lefalazták, a tanksapka pedig egy Audi R8-é.

© Reflex Auto Design

© Reflex Auto Design

© Reflex Auto Design

Hátul LED-esek a lámpák és egy jókora diffúzor fogadja be a dupla kipufogócsöveket, amelyek titánból készültek, és a Golf MK6 R-t idézik. Mint látszik, elég komoly ültetést is végrehajtottak a futóművön, és teljes új a könnyűfém kerékszett is.

Belülre a Porsche Boxster Spyder versenyülései kerültek, valamint az Audi RS3 légbeömlői, a műszerfalat bevonták Alcantarával, és megjelent néhány szénszálas kiegészítő is, hogy a bukócsöveket ki ne felejtsük.

© Reflex Auto Design

© Reflex Auto Design

© Reflex Auto Design

A motorháztető alatt sem a jól ismert Caddy dízelmotor van, hanem egy Golf MK5 GTI Edition 30 2.0 TFSI, amely a HPA motortuningja révén 360 lóerős teljesítményt tud. A teljesítményt az első kerekekre egy manuális sebességváltó és egy versenykuplung viszi át.

