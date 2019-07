2020 elején kereskedést nyit Budapesten a világ egyetlen – az apró manufaktúrákat nem számítva – független luxusautó-gyártója, az Aston Martin.

Egyelőre annyit tudni a szalonnyitásról, hogy a Gablini csoport a brit cég hazai partnere. A márka közvetlen riválisa lesz a Ferrarinak, amely 2012 óta van jelen a magyar piacon, és amelyből a Datahouse statisztikái szerint idehaza 9 új darabot helyeztek forgalomba 2019 első felében.

Az Astonnál is hasonló, évi 10-20 példány magyarországi értékesítésére lehet számítani, írja a vezess.hu.

Érdemes arra is kitérni, hogy tavaly decemberben a Bentley is megnyitotta az első kereskedését Budapesten, amelyen a hvg.hu is ott volt. A szintén angliai luxusmárka éves szinten tizenöt darabos kvótát tervezett be eladási számként az egyenként gyakran 80-90 milliós autókra.

Magyarországon a Ferrarit forgalmazó budapesti kereskedés van talán a leginkább elbújva a nagyobb figyelem elől, pedig mintegy kétszáz Ferrari van forgalomban valamilyen módon rajtunk keresztül Magyarországon. Az éves eladásaik gyakorlatilag konstans módon álltak be az elmúlt öt évben, harminc új maranellói paripa kerül forgalomba általuk évente.

