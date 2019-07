Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b40bd5c9-5018-42d4-8fd4-4cab174a7474","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hallásvesztéshez köthető újabb gént azonosítottak kínai kutatók, az eredmény új kezelések kidolgozását teheti lehetővé.","shortLead":"A hallásvesztéshez köthető újabb gént azonosítottak kínai kutatók, az eredmény új kezelések kidolgozását teheti...","id":"20190722_hallasvesztes_gen_abcc1_feng_jung_genetika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b40bd5c9-5018-42d4-8fd4-4cab174a7474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7a9c2b-b330-421f-8f55-00b7f69f17a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_hallasvesztes_gen_abcc1_feng_jung_genetika","timestamp":"2019. július. 22. 13:03","title":"Új remény csillant fel a hallásukat vesztett emberek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7a1b8f-1699-479e-8c70-1ad0c53e4cf4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És már beszélt is róla Uma Thurmannel. ","shortLead":"És már beszélt is róla Uma Thurmannel. ","id":"20190723_Tarantino_Kill_Bill_Uma_Thurman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca7a1b8f-1699-479e-8c70-1ad0c53e4cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeae8487-af9f-449d-9e6c-1445d9ec31d2","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Tarantino_Kill_Bill_Uma_Thurman","timestamp":"2019. július. 23. 10:58","title":"Tarantino szerint folytatódhat a Kill Bill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afadc768-20eb-4f3c-834d-518ff9cf1aa0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megtetszett a távozó miniszternek a Magyar Állampapír Plusz.","shortLead":"Megtetszett a távozó miniszternek a Magyar Állampapír Plusz.","id":"20190723_32_millio_forintert_vasarolt_be_Trocsanyi_Laszlo_az_uj_szuperkotvenybol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afadc768-20eb-4f3c-834d-518ff9cf1aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7baefb6-c552-48c7-903e-f75da8eac21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_32_millio_forintert_vasarolt_be_Trocsanyi_Laszlo_az_uj_szuperkotvenybol","timestamp":"2019. július. 23. 10:03","title":"32 millió forintért vásárolt be Trócsányi László az új szuperkötvényből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dabd078-b08f-4fad-b0ff-1362b976e15e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 444 értesülése szerint a kisfilm elkészítésében részt vevők közül többen még mindig nem kapták meg a munkáért járó pénzüket. Pedig a Schmidt Mária által vezetett közalapítványnak elég nagyszabású büdzsé áll rendelkezésére a rendszerváltás méltó megünneplésére.","shortLead":"A 444 értesülése szerint a kisfilm elkészítésében részt vevők közül többen még mindig nem kapták meg a munkáért járó...","id":"20190723_Schmidt_Mariaek_visszatartjak_az_Orbanvideoert_jaro_penzeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dabd078-b08f-4fad-b0ff-1362b976e15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f4c770-366a-451d-9d61-26f2847e165f","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Schmidt_Mariaek_visszatartjak_az_Orbanvideoert_jaro_penzeket","timestamp":"2019. július. 23. 09:42","title":"Schmidt Máriáék visszatartják az Orbán-videóért járó pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529ee2f5-172e-41c6-998b-cc744a6fe8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Joguralom tekintetében a legutolsók lettünk. ","shortLead":"Joguralom tekintetében a legutolsók lettünk. ","id":"20190722_Csufosan_leszerepelt_Magyarorszag_a_jogallamisagot_ertekelo_listan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=529ee2f5-172e-41c6-998b-cc744a6fe8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c76188b-5c00-4b22-92e6-f5561ff4a11e","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Csufosan_leszerepelt_Magyarorszag_a_jogallamisagot_ertekelo_listan","timestamp":"2019. július. 22. 17:09","title":"Csúfosan leszerepelt Magyarország a jogállamiságot értékelő listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5b64a4-ee1e-4706-9383-26129804e5d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj nagykereskedelmi ára pedig négy forinttal lesz kevesebb. ","shortLead":"A gázolaj nagykereskedelmi ára pedig négy forinttal lesz kevesebb. ","id":"20190722_Hat_forinttal_csokken_a_benzinar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad5b64a4-ee1e-4706-9383-26129804e5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40ae446-6384-45e5-b407-b434583b3c2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190722_Hat_forinttal_csokken_a_benzinar","timestamp":"2019. július. 22. 13:49","title":"Hat forinttal csökken a benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36412974-e09c-434f-96e7-4de254c27f00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén nem lehet kormányellenességgel vádolni a gombaszögi nyári tábort. ","shortLead":"Idén nem lehet kormányellenességgel vádolni a gombaszögi nyári tábort. ","id":"20190722_gombaszogi_tabor_fidesz_patria_oncenzura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36412974-e09c-434f-96e7-4de254c27f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43487547-b363-4f04-9210-d8e6ac153b71","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_gombaszogi_tabor_fidesz_patria_oncenzura","timestamp":"2019. július. 22. 12:43","title":"Újabb tábort ural el a Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy írásbeli kérdésre adott válaszában írta azt a minisztérium államtitkára, hogy Egerszalókra nem fog senki szennyvíziszapot hozni, és a többi behozatali engedélyt is felülvizsgálják. ","shortLead":"Egy írásbeli kérdésre adott válaszában írta azt a minisztérium államtitkára, hogy Egerszalókra nem fog senki...","id":"20190723_ITM_Felulvizsgaljak_a_kulfoldi_szennyviziszap_behozatalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0dff25-baa5-4e7b-939c-49951ab55d66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_ITM_Felulvizsgaljak_a_kulfoldi_szennyviziszap_behozatalat","timestamp":"2019. július. 23. 16:28","title":"ITM: Felülvizsgálják a külföldi szennyvíziszap behozatalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]