Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0652bc8-3e79-4bbd-a521-e1ef395d5a7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több államban is sikerült rögzíteni a kamerákkal, ahogy szerda éjszaka egy meteorit suhant át az ország keleti része felett.","shortLead":"Több államban is sikerült rögzíteni a kamerákkal, ahogy szerda éjszaka egy meteorit suhant át az ország keleti része...","id":"20190726_video_meteor_legkor_felrobbano_meteor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0652bc8-3e79-4bbd-a521-e1ef395d5a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f7f2fc-a896-4f07-9763-fc08d56543f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_video_meteor_legkor_felrobbano_meteor","timestamp":"2019. július. 26. 11:33","title":"Videó: Megsemmisült egy meteor az Egyesült Államok felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3961c8c-37e1-459e-9263-529a50937e16","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövőre mindegyik áruházban és kis formátumú üzletben elérhető lesz a szolgáltatás.\r

","shortLead":"Jövőre mindegyik áruházban és kis formátumú üzletben elérhető lesz a szolgáltatás.\r

","id":"20190725_Onkiszolgalo_kasszak_erkeztek_az_Auchanba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3961c8c-37e1-459e-9263-529a50937e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d068053-5550-48f4-ad0e-8f50672942b9","keywords":null,"link":"/kkv/20190725_Onkiszolgalo_kasszak_erkeztek_az_Auchanba","timestamp":"2019. július. 25. 15:53","title":"Önkiszolgáló kasszákat telepít az Auchan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7275e982-81f5-4728-b922-8e9f24814db3","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190725_Marabu_FekNyuz_Uj_musor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7275e982-81f5-4728-b922-8e9f24814db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c975a146-989e-463f-8e89-d8323b75222a","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Marabu_FekNyuz_Uj_musor","timestamp":"2019. július. 25. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Új műsor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Somogyi Péter Agy-díjas tudós szerint „érthetetlen, hogy miért hagyta jóvá ezt a felületesen összeállított és nyilvánvalóan pártpolitikai célokat szolgáló törvényt” Áder János köztársasági elnök.","shortLead":"Somogyi Péter Agy-díjas tudós szerint „érthetetlen, hogy miért hagyta jóvá ezt a felületesen összeállított és...","id":"20190726_Nyilt_levelben_kerdi_egy_oxfordi_magyar_agykutato_Adert_miert_irta_ala_szo_nelkul_az_MTAtorvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833511fd-9fed-431b-94c2-543c4acde00d","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Nyilt_levelben_kerdi_egy_oxfordi_magyar_agykutato_Adert_miert_irta_ala_szo_nelkul_az_MTAtorvenyt","timestamp":"2019. július. 26. 14:49","title":"Nyílt levélben kérdi egy oxfordi magyar agykutató Ádert, miért írta alá szó nélkül az MTA-törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritka alkalmak egyike, ha a Balatont az űrből csodálhatjuk meg, hiszen így olyan részleteit is megláthatjuk, amiket máskor soha.","shortLead":"Ritka alkalmak egyike, ha a Balatont az űrből csodálhatjuk meg, hiszen így olyan részleteit is megláthatjuk, amiket...","id":"20190726_europai_urugynokseg_esa_balaton_az_urbol_urfoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be59a1f5-0504-4ccd-9756-0de29ce3f638","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_europai_urugynokseg_esa_balaton_az_urbol_urfoto","timestamp":"2019. július. 26. 17:03","title":"Tudja, milyennek látszódik az űrből a Balaton? Hát nem épp kéknek – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első öt hónapjában 2 százalékkal csökkent a születések száma 2018 elejéhez képest, eközben többen haltak meg, mint tavaly ilyenkor. A termékenységi arányszám is esik.","shortLead":"Az év első öt hónapjában 2 százalékkal csökkent a születések száma 2018 elejéhez képest, eközben többen haltak meg...","id":"20190726_Egyre_kevesebb_gyerek_szuletik_tovabb_no_a_termeszetes_fogyas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc447460-a28b-4073-aed9-4a36060982e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_Egyre_kevesebb_gyerek_szuletik_tovabb_no_a_termeszetes_fogyas","timestamp":"2019. július. 26. 09:32","title":"Egyre kevesebb magyar gyerek születik, tovább nő a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c3a6e6-9c71-4b1b-bb7d-bd4745e15ae6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az orosz teniszezőnek vissza kellett lépnie 250 ezer dollár (73 millió forint) összdíjazású washingtoni keménypályás női tenisztornától.\r

","shortLead":"Az orosz teniszezőnek vissza kellett lépnie 250 ezer dollár (73 millió forint) összdíjazású washingtoni keménypályás...","id":"20190725_Nem_kapott_amerikai_vizumot_nem_vedheti_meg_cimet_Kuznyecova","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76c3a6e6-9c71-4b1b-bb7d-bd4745e15ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7e7c6d-d0fa-4695-9d13-9050919b0771","keywords":null,"link":"/sport/20190725_Nem_kapott_amerikai_vizumot_nem_vedheti_meg_cimet_Kuznyecova","timestamp":"2019. július. 25. 20:15","title":"Nem kapott amerikai vízumot, nem védheti meg címét Kuznyecova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a20a1b3-dd78-4144-aeb0-d59f10a49868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett az erdélyi Tusnádfürdőre Orbán Viktor miniszterelnök, ahol rendhagyó fogadtatásban volt része. Mutatjuk.","shortLead":"Megérkezett az erdélyi Tusnádfürdőre Orbán Viktor miniszterelnök, ahol rendhagyó fogadtatásban volt része. Mutatjuk.","id":"20190726_A_magyar_kormany_jovoltabol_hazank_is_van__uj_videot_tett_kozze_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a20a1b3-dd78-4144-aeb0-d59f10a49868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5059c910-adcd-41e1-b6f2-9b291ba40408","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_A_magyar_kormany_jovoltabol_hazank_is_van__uj_videot_tett_kozze_Orban","timestamp":"2019. július. 26. 18:56","title":"\"A magyar kormány jóvoltából hazánk is van\" - új videót tett közzé Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]