Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d78238b-fdb1-4850-91d5-f0281aacd7bb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Százkilós szovjet robbanótest volt.","shortLead":"Százkilós szovjet robbanótest volt.","id":"20190726_Elinteztek_a_bombat_lehet_mar_trolizni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d78238b-fdb1-4850-91d5-f0281aacd7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966f4862-aebe-490c-9f4a-2e9e36a00565","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Elinteztek_a_bombat_lehet_mar_trolizni","timestamp":"2019. július. 26. 11:58","title":"Elintézték a bombát, lehet már trolizni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5c41d5-fda5-4a72-b430-3d3fdcb45d4b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aki koncertezni akar Magyarországon, valószínűleg a NER-be ütközik – mondta a zenész a 444-nek Tusnádfürdőn.","shortLead":"Aki koncertezni akar Magyarországon, valószínűleg a NER-be ütközik – mondta a zenész a 444-nek Tusnádfürdőn.","id":"20190726_Lovasi_Andras_Tusvanyos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce5c41d5-fda5-4a72-b430-3d3fdcb45d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc887062-353e-4094-843a-3516ab4d73cd","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Lovasi_Andras_Tusvanyos","timestamp":"2019. július. 26. 15:17","title":"Lovasi András: Szívből gyűlölöm a pártpolitika kicsinyességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86992410-af15-4c94-8480-a71904e499ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Volt, akinek a fekvőkocsiban még jutott hely, mások végigülték a 10 órás utat. ","shortLead":"Volt, akinek a fekvőkocsiban még jutott hely, mások végigülték a 10 órás utat. ","id":"20190726_Hiaba_vettek_ra_jegyet_halokocsi_nelkul_indult_el_a_MAv_muncheni_jarata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86992410-af15-4c94-8480-a71904e499ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184a32ed-a0ce-48fe-b2fa-156b7f8f3b06","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_Hiaba_vettek_ra_jegyet_halokocsi_nelkul_indult_el_a_MAv_muncheni_jarata","timestamp":"2019. július. 26. 14:45","title":"Hiába vettek rá jegyet, hálókocsi nélkül indult el a MÁV müncheni járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a94a863-9137-4faa-8202-57b1a702f8d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Matricát használt a tetthez, visszajárót zsákmányolt.","shortLead":"Matricát használt a tetthez, visszajárót zsákmányolt.","id":"20190726_Automataeltomitot_fogtak_el_a_Rakoczi_teren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a94a863-9137-4faa-8202-57b1a702f8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac513b49-6fad-48e9-a1ba-f8d2eba3206b","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Automataeltomitot_fogtak_el_a_Rakoczi_teren","timestamp":"2019. július. 26. 13:13","title":"Automata-eltömítőt fogtak el a Rákóczi téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab45077e-79c2-475f-9d72-6a887af892da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messenger helyett a jövőben a fő alkalmazásból lesznek elérhetők a Facebook Instant Games nevű szekciójának játékai.","shortLead":"A Messenger helyett a jövőben a fő alkalmazásból lesznek elérhetők a Facebook Instant Games nevű szekciójának játékai.","id":"20190726_facebook_messenger_jatek_instant_games","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab45077e-79c2-475f-9d72-6a887af892da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8705dbc6-0b05-4586-a09b-5fc0a8d4a46c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_facebook_messenger_jatek_instant_games","timestamp":"2019. július. 26. 20:33","title":"Kikerülnek a Messengerből a játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A grönlandi jégtakaró a globális klímarendszer igen fontos eleme, olvadása a tengerszint emelkedéséhez is vezethet. Az előrejelzések szerint az Európába betört második hőhullám épp erre a területre tart.","shortLead":"A grönlandi jégtakaró a globális klímarendszer igen fontos eleme, olvadása a tengerszint emelkedéséhez is vezethet...","id":"20190726_gronland_jegmezo_hohullam_europa_forro_levego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9453a27-1ada-450e-a85d-3da2a9bafc3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_gronland_jegmezo_hohullam_europa_forro_levego","timestamp":"2019. július. 26. 15:03","title":"Ez bizony baj: Grönland felé tart a hőmérsékleti rekordokat döntő európai hőhullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08160276-d3d5-4594-a52f-3c0f45b95b8f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új irányba vinné el az unióval való tárgyalást a Brexitről Boris Johnson – ezt az új brit miniszterelnök parlamenti szűzbeszédében magyarázta.","shortLead":"Új irányba vinné el az unióval való tárgyalást a Brexitről Boris Johnson – ezt az új brit miniszterelnök parlamenti...","id":"20190725_Johnson_NagyBritanniaban_maradhatnak_az_ott_elo_unios_polgarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08160276-d3d5-4594-a52f-3c0f45b95b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01968a41-9e3e-4f42-b185-76528e1bd116","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_Johnson_NagyBritanniaban_maradhatnak_az_ott_elo_unios_polgarok","timestamp":"2019. július. 25. 15:46","title":"Johnson: Nagy-Britanniában maradhatnak az ott élő uniós polgárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Két konkrét eseten mutatja be a Microsoft Magyarország által az USA-ban aláírt vallomás, hogyan bundáztak meg állami beszerzéseket, játszottak össze állami tisztviselőkkel. A magyar ügyészség egyszer már gyanú hiányában visszautasított egy feljelentést. Most azt ígérik, megkérdezik az amerikai kollégákat, van-e releváns, kiadható információjuk.","shortLead":"Két konkrét eseten mutatja be a Microsoft Magyarország által az USA-ban aláírt vallomás, hogyan bundáztak meg állami...","id":"20190726_microsoft_korrupcio_orban_usa_igazsagugyi_miniszterium_legfobb_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade6264b-9345-4429-a7e5-7374020aa8c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_microsoft_korrupcio_orban_usa_igazsagugyi_miniszterium_legfobb_ugyeszseg","timestamp":"2019. július. 26. 06:30","title":"Orbán Viktorra is utalnak a Microsoft korrupciót beismerő vallomásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]