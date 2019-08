Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy esernyőt mindenképp tegyen a táskába!","shortLead":"Egy esernyőt mindenképp tegyen a táskába!","id":"20190802_Pentek_idojaras_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=881d4632-ab65-4509-9557-e2bff51e5b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ca1719-cd86-4f2b-b510-5209e4c22984","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Pentek_idojaras_eso","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:17","title":"Pénteken bárhol lehet zivatar, de nem lesz hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Az EU a piaci túlsúly és az adatokkal való visszaélés miatt bünteti, Franciaország megadóztatná az amerikai techcégeket, amelyek a tengerentúlon hatósági vizsgálatokkal néznek szembe.","shortLead":"Az EU a piaci túlsúly és az adatokkal való visszaélés miatt bünteti, Franciaország megadóztatná az amerikai...","id":"201931__amerikai_techcegek__washington_vizsgal__brusszel_buntet__presben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598db552-0980-493a-9fcf-d2d867ce62f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/201931__amerikai_techcegek__washington_vizsgal__brusszel_buntet__presben","timestamp":"2019. augusztus. 03. 09:00","title":"Megküldték a selyemzsinórt a Facebooknak és társainak, de kérdés, megijednek-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincsenek meg még mindenkinek az adatai, de az összes utasnak jár a kompenzáció - közölte a Wizz Air.","shortLead":"Nincsenek meg még mindenkinek az adatai, de az összes utasnak jár a kompenzáció - közölte a Wizz Air.","id":"20190803_Mindenkinek_kompenzaciot_iger_a_Wizz_Air_akit_egy_napig_Londonban_hagytak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8086e991-7fc8-40c5-8c80-8550ec2ec315","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_Mindenkinek_kompenzaciot_iger_a_Wizz_Air_akit_egy_napig_Londonban_hagytak","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:28","title":"Mindenkinek kompenzációt ígér a Wizz Air, akit egy napig Londonban hagytak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67dc71e-ce1f-4eb1-ab3e-cc2fbd272e81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz évig tartó utazás kellett a Rosetta űrszondának, hogy elérje a 67P/Csurjumov–Geraszimenko-üstököst, majd ott felvételeket készítsen. A rengeteg képi anyag egy osztrák filmest is megihletett.","shortLead":"Tíz évig tartó utazás kellett a Rosetta űrszondának, hogy elérje a 67P/Csurjumov–Geraszimenko-üstököst, majd ott...","id":"20190802_rosetta_urszonda_csurjumov_geraszimenko_ustokos_europai_urugynokseg_esa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e67dc71e-ce1f-4eb1-ab3e-cc2fbd272e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51573252-e0f3-4c0e-8050-77a60af67e57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_rosetta_urszonda_csurjumov_geraszimenko_ustokos_europai_urugynokseg_esa","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:33","title":"Lenyűgöző űrfilm készült egy, a Naprendszer mélyén utazó üstökösről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97c24fb-3e95-4648-a9be-1aadda826769","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösségi oldalon egy mezt bocsátottak licitre, amit a Ferencváros NB-1-es futballistái is aláírtak. ","shortLead":"A közösségi oldalon egy mezt bocsátottak licitre, amit a Ferencváros NB-1-es futballistái is aláírtak. ","id":"20190802_Kisberi_focistak_gyujtenek_a_mezoorsi_tragediaban_elhunyt_fiatal_edesapanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d97c24fb-3e95-4648-a9be-1aadda826769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ba833b-aa70-48b6-8c9b-00e193a79d6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Kisberi_focistak_gyujtenek_a_mezoorsi_tragediaban_elhunyt_fiatal_edesapanak","timestamp":"2019. augusztus. 02. 19:33","title":"Kisbéri focisták gyűjtenek a mezőörsi tragédiában elhunyt fiatal édesapának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ebb73f-f54d-49c6-b610-3b1c50f93123","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vasárnap és hétfőn sztrájkban lép az olasz autópályákon a fizetőkapuk személyzete.","shortLead":"Vasárnap és hétfőn sztrájkban lép az olasz autópályákon a fizetőkapuk személyzete.","id":"20190802_Most_a_sztradakon_szamithatnak_kellemetlensegre_az_Olaszorszagon_nyaralok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7ebb73f-f54d-49c6-b610-3b1c50f93123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddd3df9-62a6-46b3-8112-ca7ba30a7ec0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Most_a_sztradakon_szamithatnak_kellemetlensegre_az_Olaszorszagon_nyaralok","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:09","title":"Most az autópályákon számíthatnak kellemetlenségre az Olaszországban nyaralók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c5a6fe-0e3b-4d3c-b4eb-c2f715dbb33b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"2500 ember léphet sztrájkba hétfőn és kedden.","shortLead":"2500 ember léphet sztrájkba hétfőn és kedden.","id":"20190803_Magasabb_fizetesert_sztrajkolhatnak_a_Heathrow_repteren_170_jaratot_torolnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62c5a6fe-0e3b-4d3c-b4eb-c2f715dbb33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0f120a-7004-4631-b835-1811b94154e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_Magasabb_fizetesert_sztrajkolhatnak_a_Heathrow_repteren_170_jaratot_torolnek","timestamp":"2019. augusztus. 03. 09:50","title":"Magasabb fizetésért sztrájkolhatnak a Heathrow reptéren, 170 járatot törölnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e9795d-7ec6-4ff5-87d6-32db00198799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémiai kutatóhálózatot vezető Maróth Miklós számára megtisztelő, ha Orbán Viktor miniszterelnök a barátjának nevezi, de erős túlzásnak tartja ezt a jelzőt. Szerinte a kormányzati cél, hogy hatékonyabbá váljon a rendszer, nem tartja elképzelhetőnek, hogy a miniszterelnöknek az MTA függetlenségéből és a kormánykritikából lett volna elege.","shortLead":"Az akadémiai kutatóhálózatot vezető Maróth Miklós számára megtisztelő, ha Orbán Viktor miniszterelnök a barátjának...","id":"20190802_Maroth_mta_elkh_orban_viktor_palkovics_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67e9795d-7ec6-4ff5-87d6-32db00198799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28512f0a-24a1-400c-850f-89f26912b16c","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Maroth_mta_elkh_orban_viktor_palkovics_laszlo","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:19","title":"Maróth: \"Olyan akadémikussal nem beszéltem, aki ne lenne híve a most zajló változásnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]