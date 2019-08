Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz ember halt meg a lövöldözésben, az elkövető egy 21 éves fehér férfi. ","shortLead":"Húsz ember halt meg a lövöldözésben, az elkövető egy 21 éves fehér férfi. ","id":"20190804_Terrortamadasnak_neveztek_az_El_Pasoi_bevasarlokozponti_meszarlast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008f5130-847c-48da-9a9a-760f79c023cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Terrortamadasnak_neveztek_az_El_Pasoi_bevasarlokozponti_meszarlast","timestamp":"2019. augusztus. 04. 19:05","title":"Terrortámadásnak nevezték az El Pasó-i bevásárlóközponti mészárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a816be2-926e-47f8-825f-afedfc71fc4b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája nyerte a 34. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamot ő kezdheti az élről.","shortLead":"Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája nyerte a 34. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését...","id":"20190803_Verstappen_epp_a_Hungaroringen_szerezte_palyafutasa_elso_pole_poziciojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a816be2-926e-47f8-825f-afedfc71fc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffe8baa-b5c4-46da-afa1-c462a34a8273","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Verstappen_epp_a_Hungaroringen_szerezte_palyafutasa_elso_pole_poziciojat","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:25","title":"Verstappen épp a Hungaroringen szerezte pályafutása első pole pozícióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190803_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_vihar_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fa4eba-f4cc-4248-9c19-5be32ce86cbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_vihar_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:35","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közlekedési balesetben sérült férfin segítettek Kecskeméten.","shortLead":"Egy közlekedési balesetben sérült férfin segítettek Kecskeméten.","id":"20190803_Civilben_levo_rendor_mentett_eletet_Kecskemeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54f691f-77bf-4424-8783-221b01609e3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Civilben_levo_rendor_mentett_eletet_Kecskemeten","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:59","title":"Szolgálaton kívüli rendőr mentett életet Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1acaa432-8c56-426c-88ac-9468467bf03a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 14 milliárd forinthoz közelít az eddig jóváhagyott összeg.","shortLead":"A 14 milliárd forinthoz közelít az eddig jóváhagyott összeg.","id":"20190803_Ujabb_23_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_Nemzeti_Olimpiai_Kozpont_beruhazasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1acaa432-8c56-426c-88ac-9468467bf03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d789486b-09be-4ea1-a570-46e4e72cd74d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_Ujabb_23_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_Nemzeti_Olimpiai_Kozpont_beruhazasara","timestamp":"2019. augusztus. 03. 14:31","title":"Újabb 2,3 milliárd forintot ad a kormány a Nemzeti Olimpiai Központ beruházására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7058a0d3-9a74-4a26-afd7-f787e5dca3ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszú cikket szentelt a kormányközeli napilap a zöldségdrágulásnak.","shortLead":"Hosszú cikket szentelt a kormányközeli napilap a zöldségdrágulásnak.","id":"20190805_A_Magyar_Nemzet_szerint_bosszusak_a_haziasszonyok_mert_dragabban_rotyoghat_a_lecso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7058a0d3-9a74-4a26-afd7-f787e5dca3ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139ae551-e123-4ed0-a141-5d43e0b63de2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_A_Magyar_Nemzet_szerint_bosszusak_a_haziasszonyok_mert_dragabban_rotyoghat_a_lecso","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:33","title":"A Magyar Nemzet szerint bosszúsak a háziasszonyok, mert „drágábban rotyoghat a lecsó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2805947c-a8cd-4e5c-8368-da512b75bf47","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerdán kezdik kézbesíteni a leveleket a mintegy 8 millió választópolgárnak.","shortLead":"Szerdán kezdik kézbesíteni a leveleket a mintegy 8 millió választópolgárnak.","id":"20190804_Valasztasi_ertesito_onkormanyzati_valasztas_posta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2805947c-a8cd-4e5c-8368-da512b75bf47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b423adf-0ed9-4f2f-8217-7169694b5585","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Valasztasi_ertesito_onkormanyzati_valasztas_posta","timestamp":"2019. augusztus. 04. 11:32","title":"Legkésőbb 19 napon belül mindenkinek postázzák a választási értesítőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","shortLead":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","id":"20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f3ab79-6abf-413d-ac38-847a15654a85","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","timestamp":"2019. augusztus. 04. 19:52","title":"Nem kell megijedni, megint csak szirénapróba lesz hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]