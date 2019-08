Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"528404be-2815-4cb4-9922-39f855a2a460","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére kisebb sérülésekkel megúszta.","shortLead":"Szerencsére kisebb sérülésekkel megúszta.","id":"20190806_Milliok_remalma_tortent_meg_ezzel_a_kinai_kisfiuval__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=528404be-2815-4cb4-9922-39f855a2a460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0995b15-1448-4003-bc25-11da64722140","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Milliok_remalma_tortent_meg_ezzel_a_kinai_kisfiuval__video","timestamp":"2019. augusztus. 06. 18:22","title":"Milliók rémálma történt meg ezzel a kínai kisfiúval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még tőle is szokatlan gyorsasággal fejtette meg a több halálos áldozatot követelő hétvégi lövöldözések okait Donald Trump amerikai elnök.","shortLead":"Még tőle is szokatlan gyorsasággal fejtette meg a több halálos áldozatot követelő hétvégi lövöldözések okait Donald...","id":"20190806_donald_trump_videojatek_lovoldozes_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13ae3ad-6898-416f-a874-53b18b979a88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_donald_trump_videojatek_lovoldozes_egyesult_allamok","timestamp":"2019. augusztus. 06. 08:33","title":"Trump máris megtalálta a hétvégi lövöldözések mögötti okokat: videojátékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre melegebb lesz, de zivatarokra is számítani kell.","shortLead":"Egyre melegebb lesz, de zivatarokra is számítani kell.","id":"20190806_idojaras_zivatarok_figyelmeztetes_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e0f4f8-6fb0-4c83-9f95-bf2fb8e9860b","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_idojaras_zivatarok_figyelmeztetes_meteorologia","timestamp":"2019. augusztus. 06. 05:28","title":"Besárgult a fél ország, érkeznek a zivatarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1378b2f-5777-41e2-8557-c94c1847c440","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Látni is alig lehetett a repülőgépen, amely műszaki hiba miatt aztán kényszerleszállást hajtott végre.","shortLead":"Látni is alig lehetett a repülőgépen, amely műszaki hiba miatt aztán kényszerleszállást hajtott végre.","id":"20190807_Fust_lepte_el_a_British_Airways_egyik_gepenek_az_utasteret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1378b2f-5777-41e2-8557-c94c1847c440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb6951a-d3b7-44a5-955e-9f2d36a9eca8","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Fust_lepte_el_a_British_Airways_egyik_gepenek_az_utasteret","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:10","title":"Füst lepte el a British Airways egyik gépének az utasterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fce280a-b6f5-40b4-8ff6-7021c7a9da13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan talán alulbecsülik, mennyire valós veszély a vadelütés ebben a nyári időszakban, pedig ezrével történik. ","shortLead":"Sokan talán alulbecsülik, mennyire valós veszély a vadelütés ebben a nyári időszakban, pedig ezrével történik. ","id":"20190806_robogo_szombathely_vadbaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fce280a-b6f5-40b4-8ff6-7021c7a9da13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28568e37-3230-4530-a83f-93b877dbc7b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_robogo_szombathely_vadbaleset","timestamp":"2019. augusztus. 06. 10:25","title":"Robogós karambolozott egy őzzel Szombathelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e95a12f-fca6-4f28-b341-65585ea34712","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Maria Sophia von Erthal bárónő rég elveszett síremlékét a dél-németországi bambergi egyházmegyei múzeumban állították ki. ","shortLead":"Maria Sophia von Erthal bárónő rég elveszett síremlékét a dél-németországi bambergi egyházmegyei múzeumban állították...","id":"20190806_hofeherke_maria_sophia_von_erthal_bamberg_siremlek_grimm_mese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e95a12f-fca6-4f28-b341-65585ea34712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a098b352-7cf9-4e08-abdd-4e3e288524a8","keywords":null,"link":"/kultura/20190806_hofeherke_maria_sophia_von_erthal_bamberg_siremlek_grimm_mese","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:23","title":"Megtalálták az \"igazi Hófehérke\" sírkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6406f1e-6467-4b4e-83dc-ef8c33532fc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két vizes sportokat tömörítő szövetség vezetői a bírósági döntésig kitartanak a gyilkosságra való felbujtással megvádolt sportvezető mellett.","shortLead":"A két vizes sportokat tömörítő szövetség vezetői a bírósági döntésig kitartanak a gyilkosságra való felbujtással...","id":"20190806_gyarfas_tamas_fina_cornel_marculescu_len_paolo_barelli_vademeles_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6406f1e-6467-4b4e-83dc-ef8c33532fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93e995a-d417-4f9f-a240-9f2ddb92231f","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_gyarfas_tamas_fina_cornel_marculescu_len_paolo_barelli_vademeles_lemondas","timestamp":"2019. augusztus. 06. 07:26","title":"Nem fogadták el Gyárfás lemondását a FINA-ban és a LEN-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9718f450-518a-4bda-ac2b-98065bafdaa6","c_author":"","category":"kkv","description":"Az élelmiszerbiztonsági felügyelők elégedettek voltak a felhozatallal.","shortLead":"Az élelmiszerbiztonsági felügyelők elégedettek voltak a felhozatallal.","id":"20190807_Melyik_a_legjobb_balatoni_langossuto_a_Nebih_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9718f450-518a-4bda-ac2b-98065bafdaa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4aa853-986d-453e-ad62-1d02deac64df","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_Melyik_a_legjobb_balatoni_langossuto_a_Nebih_szerint","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:17","title":"Melyik a legjobb balatoni lángossütő a Nébih szerint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]