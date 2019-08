Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"948eabc4-3f47-4ca3-b96d-47dca681951f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az EasyJet szerint nekik a biztonság az első.","shortLead":"Az EasyJet szerint nekik a biztonság az első.","id":"20190806_Eppen_csak_a_hattamla_hianyzott_az_ulesrol_ahova_egy_utas_jegye_szolt_az_EasyJet_gepen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=948eabc4-3f47-4ca3-b96d-47dca681951f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38593476-cc78-4f22-bfe2-36af5f99cf8e","keywords":null,"link":"/kkv/20190806_Eppen_csak_a_hattamla_hianyzott_az_ulesrol_ahova_egy_utas_jegye_szolt_az_EasyJet_gepen","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:15","title":"Éppen csak a háttámla hiányzott az ülésről, ahova egy utas jegye szólt az EasyJet gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még tőle is szokatlan gyorsasággal fejtette meg a több halálos áldozatot követelő hétvégi lövöldözések okait Donald Trump amerikai elnök.","shortLead":"Még tőle is szokatlan gyorsasággal fejtette meg a több halálos áldozatot követelő hétvégi lövöldözések okait Donald...","id":"20190806_donald_trump_videojatek_lovoldozes_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13ae3ad-6898-416f-a874-53b18b979a88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_donald_trump_videojatek_lovoldozes_egyesult_allamok","timestamp":"2019. augusztus. 06. 08:33","title":"Trump máris megtalálta a hétvégi lövöldözések mögötti okokat: videojátékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rétvári büszkélkedett el azzal, hogy az előirányzott 150 millió forint helyett 340-et igényeltek. ","shortLead":"Rétvári büszkélkedett el azzal, hogy az előirányzott 150 millió forint helyett 340-et igényeltek. ","id":"20190806_340_millionyi_tamogatast_kertek_a_tortenelem_dicso_pillanatainak_bemutatasara_a_kulturalis_tao_helyetti_palyazaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c9cd59-df05-4f53-892c-3b207ce8d694","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_340_millionyi_tamogatast_kertek_a_tortenelem_dicso_pillanatainak_bemutatasara_a_kulturalis_tao_helyetti_palyazaton","timestamp":"2019. augusztus. 06. 20:46","title":"340 milliónyi támogatást kértek a történelem dicső pillanatainak bemutatására a kulturális tao helyetti pályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fccda3-a2da-491a-912f-85efe546439b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyben a legunalmasabbat is? ","shortLead":"Egyben a legunalmasabbat is? ","id":"20190805_Megterveztek_a_vilag_legatlagosabb_autoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85fccda3-a2da-491a-912f-85efe546439b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8221807-f6b4-4de1-a7fe-de0114e41a9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_Megterveztek_a_vilag_legatlagosabb_autoit","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:25","title":"Megtervezték a világ legátlagosabb autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2d204-bcb7-426a-8e37-d3c894b34648","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös önkormányzati képviselői jelöltek közül a legtöbbet a Jobbik adja. ","shortLead":"A közös önkormányzati képviselői jelöltek közül a legtöbbet a Jobbik adja. ","id":"20190806_Jobbikos_vezetessel_allitanak_kozos_egyeni_jelolteket_Soroksaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2d204-bcb7-426a-8e37-d3c894b34648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8134a3-213c-46ab-aa0d-0b64ca0dd6f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Jobbikos_vezetessel_allitanak_kozos_egyeni_jelolteket_Soroksaron","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:48","title":"Jobbikos vezetéssel állítanak közös egyéni jelölteket Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szakemberei szerint az orosz hackerek legalább 1400 hálózathoz akartak hozzáférni.","shortLead":"A Microsoft szakemberei szerint az orosz hackerek legalább 1400 hálózathoz akartak hozzáférni.","id":"20190806_orosz_hacker_iot_strontium_fancy_bear_atp28","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d659a36-9abd-4408-97fe-25b2f77855d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_orosz_hacker_iot_strontium_fancy_bear_atp28","timestamp":"2019. augusztus. 06. 19:03","title":"Megtalálta a Microsoft, hol próbálkoznak most támadással az orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47d6a2e-726d-4886-9d29-93576bc379e7","c_author":"Ny. M.","category":"vilag","description":"Az elmúlt évtizedek legkomolyabb konfliktushelyzete kezd kialakulni India és Pakisztán között, miután a hindu nacionalista kormány hétfőn bejelentette: visszavonják Dzsammu és Kasmír szövetségi állam különleges státuszát, gyakorlatilag megvonva a vitatott fennhatóságú térség nehezen kivívott – és máig törékeny – autonómiáját.","shortLead":"Az elmúlt évtizedek legkomolyabb konfliktushelyzete kezd kialakulni India és Pakisztán között, miután a hindu...","id":"20190805_Megszallas_kijarasi_tilalom_Dzsammu_es_Kasmir_indiaipakisztani_kofliktus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a47d6a2e-726d-4886-9d29-93576bc379e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923ed0f2-b987-4934-a4ef-1b40571963a8","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_Megszallas_kijarasi_tilalom_Dzsammu_es_Kasmir_indiaipakisztani_kofliktus","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:30","title":"Kijárási tilalom, evakuált turisták, letartóztatott vezetők: India gyakorlatilag megszállta Kasmírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3742823f-a5be-41ba-b3f1-c840e9f94b25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenleginél jóval egyszerűbb lesz a kisebb cégeknek, hogy műholdat juttassanak a világűrbe – hála a SpaceX új programjának.","shortLead":"A jelenleginél jóval egyszerűbb lesz a kisebb cégeknek, hogy műholdat juttassanak a világűrbe – hála a SpaceX új...","id":"20190806_spacex_raketainditas_ara_kis_meretu_muhold_smallsat_rideshare_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3742823f-a5be-41ba-b3f1-c840e9f94b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c3e46e-7a33-459d-beaf-d95247a5ea0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_spacex_raketainditas_ara_kis_meretu_muhold_smallsat_rideshare_program","timestamp":"2019. augusztus. 06. 18:03","title":"Megint kitalált valamit Elon Musk, olcsóbb lesz tőle a műholdak fellövése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]