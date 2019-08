Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96bb53ca-1033-4705-9065-5100c6646d03","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"elet","description":"Városi kisházfüzérek kicsiny telkeken, elbújva a sokemeletes óriások, a hatalmas kőépületek tövében – Ausztriában közel negyvenezer ilyen építmény létezik, számuk a fővárosban 27 ezerhez közelít. A hvg.hu bécsi tudósítója és fotósa bebocsátást nyert az egyik gondosan őrzött bécsi telepre.","shortLead":"Városi kisházfüzérek kicsiny telkeken, elbújva a sokemeletes óriások, a hatalmas kőépületek tövében – Ausztriában közel...","id":"20190808_Elet_a_becsi_kiskerttelepen_paradicsom_vagy_tulszabalyzott_hobort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96bb53ca-1033-4705-9065-5100c6646d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a171c110-edf8-4c13-9890-adb7d96abe40","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Elet_a_becsi_kiskerttelepen_paradicsom_vagy_tulszabalyzott_hobort","timestamp":"2019. augusztus. 08. 17:00","title":"Élet a bécsi kiskerttelepen: paradicsom vagy túlszabályzott hóbort?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a3cf84-a342-458b-aabb-1c9e3381eb7c","c_author":"Gomperz Tamás","category":"velemeny.publicisztika","description":"Értünk lopjanak, ne ellenünk!","shortLead":"Értünk lopjanak, ne ellenünk!","id":"20190808_Hogyan_eljuk_tul_a_kovetkezo_15_evet_Orbannal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19a3cf84-a342-458b-aabb-1c9e3381eb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f84b646-b38b-469f-8514-e594861234a3","keywords":null,"link":"/velemeny.publicisztika/20190808_Hogyan_eljuk_tul_a_kovetkezo_15_evet_Orbannal","timestamp":"2019. augusztus. 08. 13:50","title":"Hogyan éljük túl a következő 15 évet Orbánnal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Híd-Tám Kft. fejezi be a székesfehérvári vasútállomás gyalogos-felüljáróját 2,5 milliárd forintért. A megbízáshoz a referenciát Mészáros Lőrinc egyik cége és Simicska Lajos volt birodalmának volt ékköve, a Közgép nyújtja.","shortLead":"A Híd-Tám Kft. fejezi be a székesfehérvári vasútállomás gyalogos-felüljáróját 2,5 milliárd forintért. A megbízáshoz...","id":"20190807_Meszaros_Lorinc_occsenek_csodacege_25_milliardert_fejez_be_egy_gyalogos_feluljarot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687037dd-6dd7-402d-a794-fcef582fe7cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Meszaros_Lorinc_occsenek_csodacege_25_milliardert_fejez_be_egy_gyalogos_feluljarot","timestamp":"2019. augusztus. 07. 16:49","title":"Mészáros Lőrinc öccsének csodacége 2,5 milliárdért fejez be egy gyalogos-felüljárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625e74a9-32ee-4aa8-8386-3a56f04cb75e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem olyan menő, mint egy hipersportos dubaji rendőrautó, de a járőrözési feladatokat vélhetően hibátlanul el tudja látni.","shortLead":"Nem olyan menő, mint egy hipersportos dubaji rendőrautó, de a járőrözési feladatokat vélhetően hibátlanul el tudja...","id":"20190809_rendorauto_lett_az_uj_skoda_scalabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=625e74a9-32ee-4aa8-8386-3a56f04cb75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703377dc-5c55-4fc1-a807-f0ffda90c0ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190809_rendorauto_lett_az_uj_skoda_scalabol","timestamp":"2019. augusztus. 09. 08:21","title":"Rendőrautó lett az új Skoda Scalából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4167cc8a-bf59-48cb-8d89-5580df1d7185","c_author":"Csányi Nikolett - Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Egyszerű és nagyszerű, olyan hétköznapi – ez volt az ítélete minden idők legnagyobb szigetes közönségének Ed Sheeranről, a szomszéd fiúról. De a legtöbben nem tudtak elvonatkoztatni a vörös hajától sem. Az egyszemélyes produkció titkát próbáltuk megfejten a szerda esti koncert előtt.","shortLead":"Egyszerű és nagyszerű, olyan hétköznapi – ez volt az ítélete minden idők legnagyobb szigetes közönségének Ed...","id":"20190808_Megis_mit_esznek_az_emberek_Ed_Sheeranen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4167cc8a-bf59-48cb-8d89-5580df1d7185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92274ca-f46c-4fbc-98f6-3da36ab19cdd","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Megis_mit_esznek_az_emberek_Ed_Sheeranen","timestamp":"2019. augusztus. 08. 09:45","title":"Mégis mit esznek az emberek Ed Sheeranen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b11441-54e6-4d8e-bae7-5670cdc0261c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi az elkövetőket.\r

\r

","shortLead":"A rendőrség keresi az elkövetőket.\r

\r

","id":"20190808_Siman_elloptak_40_rovidnadragot_egy_uzletbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06b11441-54e6-4d8e-bae7-5670cdc0261c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c39a86-1190-45ed-ba65-4e00bd2b3f78","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Siman_elloptak_40_rovidnadragot_egy_uzletbol","timestamp":"2019. augusztus. 08. 20:36","title":"Simán elloptak 40 rövidnadrágot egy üzletből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0d07ce-b2e6-45bd-84ee-7da2e7d19dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Szentendrei út és a Raktár utca kereszteződésénél történt a baleset. ","shortLead":"A Szentendrei út és a Raktár utca kereszteződésénél történt a baleset. ","id":"20190807_Felborult_egy_taxi_a_Sziget_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f0d07ce-b2e6-45bd-84ee-7da2e7d19dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3f54a5-95b9-411f-bd1e-9e92e607a7c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Felborult_egy_taxi_a_Sziget_kozeleben","timestamp":"2019. augusztus. 07. 18:18","title":"Felborult egy taxi a Sziget közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 17 éves fiatal végül saját magát is megsebesítette.","shortLead":"A 17 éves fiatal végül saját magát is megsebesítette.","id":"20190808_Levagta_a_nyomkovetot_a_labarol_aztan_megkeselt_ket_embert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52495d96-34b6-4e76-8b8f-eef6c02c47d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Levagta_a_nyomkovetot_a_labarol_aztan_megkeselt_ket_embert","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:21","title":"Levágta a nyomkövetőt a lábáról, aztán megkéselt két embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]