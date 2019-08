Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5af2f6d9-7fb2-4d68-ba31-00cd14c6471b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Parasailing közben szakadt el az ejtőernyőt húzó kötél, szerencsére a két fiatal nem egy sziklás részen zuhant le. ","shortLead":"Parasailing közben szakadt el az ejtőernyőt húzó kötél, szerencsére a két fiatal nem egy sziklás részen zuhant le. ","id":"20190812_Majdnem_tragedia_lett_egy_magyar_csalad_ejtoernyos_kalandjabol_Horvatorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5af2f6d9-7fb2-4d68-ba31-00cd14c6471b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c64f640-bd79-4bf1-8940-8ad5c078af15","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Majdnem_tragedia_lett_egy_magyar_csalad_ejtoernyos_kalandjabol_Horvatorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:43","title":"Majdnem tragédia lett egy magyar család ejtőernyős kalandjából Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan 20 milliárdnál tart az építkezés költsége. ","shortLead":"Lassan 20 milliárdnál tart az építkezés költsége. ","id":"20190812_Ket_milliarddal_dragult_a_Magyar_Zene_Hazanak_epitkezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267c751f-fa6a-44ca-96e9-3308bce6ca83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Ket_milliarddal_dragult_a_Magyar_Zene_Hazanak_epitkezese","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:54","title":"Kétmilliárddal drágult a Magyar Zene Házának építkezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felfüggesztette a gépek indítását a hongkongi nemzetközi repülőtér, miután a demokratikus jogokat védelmező tüntetők már negyedik napja akadályozzák a világ egyik legnagyobb légikikötőjének a forgalmát. A tüntetők az indulási oldalon lévő csarnok működését lehetetlenítették el. ","shortLead":"Felfüggesztette a gépek indítását a hongkongi nemzetközi repülőtér, miután a demokratikus jogokat védelmező tüntetők...","id":"20190812_A_tuntetesek_miatt_nem_indulnak_gepek_Hongkongbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f23bc84-e4a2-4345-951f-4091c39c2c0d","keywords":null,"link":"/vilag/20190812_A_tuntetesek_miatt_nem_indulnak_gepek_Hongkongbol","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:08","title":"Megszállták a repteret a tüntetők Hongkongban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ee5b6a-134b-4783-8af8-9316e9a602b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz éve voltak együtt, igazi se vele, se nélküle kapcsolatban.","shortLead":"Tíz éve voltak együtt, igazi se vele, se nélküle kapcsolatban.","id":"20190812_Miley_Cyrus_es_Liam_Hemsworth_egy_evig_sem_birtak_egymas_mellett_valnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82ee5b6a-134b-4783-8af8-9316e9a602b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93cca4f8-9e8c-44cc-af15-1380e03b579e","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Miley_Cyrus_es_Liam_Hemsworth_egy_evig_sem_birtak_egymas_mellett_valnak","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:36","title":"Miley Cyrus és Liam Hemsworth egy évig sem bírták együtt: válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai igazságügyi miniszter azt ígérte, a végére járnak az ügynek, és \"meglesznek a felelősségre vonások\".","shortLead":"Az amerikai igazságügyi miniszter azt ígérte, a végére járnak az ügynek, és \"meglesznek a felelősségre vonások\".","id":"20190812_Komoly_szabalytalansagokra_bukkantak_a_bortonben_ahol_Epstein_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da976b97-0dfe-4706-a402-257c7faaa9f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Komoly_szabalytalansagokra_bukkantak_a_bortonben_ahol_Epstein_meghalt","timestamp":"2019. augusztus. 12. 21:48","title":"Komoly szabálytalanságokra bukkantak a börtönben, ahol Epstein meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Akár a parlament felfüggesztésének árán is, ha erre van szükség.","shortLead":"Akár a parlament felfüggesztésének árán is, ha erre van szükség.","id":"20190813_A_britektobbsege_tamogatja_a_Brexit_vegrehajtasat_barmilyen_eszkozzel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d752e6c-ac90-4f37-a04e-f4d856c57eb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_A_britektobbsege_tamogatja_a_Brexit_vegrehajtasat_barmilyen_eszkozzel","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:19","title":"A britek többsége támogatja a Brexit végrehajtását \"bármilyen eszközzel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5582e82e-298f-46ce-a80e-fc2195c1ae45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mentőszolgálat időről időre kiposztol tanulságos eseteket.","shortLead":"A mentőszolgálat időről időre kiposztol tanulságos eseteket.","id":"20190812_Veszhelyzeti_parkoloban_alldogalo_sportkocsi_miatt_nem_tudnak_szabalyosan_megallni_a_mentok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5582e82e-298f-46ce-a80e-fc2195c1ae45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6f513b-3583-4802-b339-a159b648447d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Veszhelyzeti_parkoloban_alldogalo_sportkocsi_miatt_nem_tudnak_szabalyosan_megallni_a_mentok","timestamp":"2019. augusztus. 12. 09:10","title":"Szabálytalanul parkoló autós miatt a mentősök kértek elnézést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f567d5fb-dac9-4090-8f6f-15df3bc8dd23","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ősszel elvileg már el kellene kezdődnie a munkának, de még csak most fog lejárni a közbeszerzés, amelyben kivitelezőt keresnek. Szakértők szerint nem is tartható a 18 hónapos határidő. ","shortLead":"Ősszel elvileg már el kellene kezdődnie a munkának, de még csak most fog lejárni a közbeszerzés, amelyben kivitelezőt...","id":"20190812_Ket_evig_is_eltarthat_a_Lanchid_lezarasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f567d5fb-dac9-4090-8f6f-15df3bc8dd23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a74426-df2c-40bd-b60e-1ae7eec09c1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Ket_evig_is_eltarthat_a_Lanchid_lezarasa","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:53","title":"Két évig is eltarthat a Lánchíd lezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]