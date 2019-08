Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6480b391-d7ed-4312-98aa-b4ecf66470fe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Második mérkőzését is megnyerte a Debrecen, amely az OTP Bank Liga 3. fordulójának szombati találkozóján hazai pályán 3-2-re győzött az újonc Zalaegerszeg ellen.","shortLead":"Második mérkőzését is megnyerte a Debrecen, amely az OTP Bank Liga 3. fordulójának szombati találkozóján hazai pályán...","id":"20190817_Masodik_meccset_is_megnyerte_a_DVSC","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6480b391-d7ed-4312-98aa-b4ecf66470fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7625a054-fbfa-408c-87f2-1fdfc7e08000","keywords":null,"link":"/sport/20190817_Masodik_meccset_is_megnyerte_a_DVSC","timestamp":"2019. augusztus. 17. 21:13","title":"Második meccsét is megnyerte a DVSC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a10c3e0-c21e-4232-beab-501caed24670","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Halálesetről nem tudnak.","shortLead":"Halálesetről nem tudnak.","id":"20190817_Tuz_pusztitott_a_bangladesi_fovaros_egyik_nyomornegyedeben__kepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a10c3e0-c21e-4232-beab-501caed24670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9522fe5a-0daa-419b-a5c6-b37dd172f50c","keywords":null,"link":"/vilag/20190817_Tuz_pusztitott_a_bangladesi_fovaros_egyik_nyomornegyedeben__kepek","timestamp":"2019. augusztus. 17. 18:23","title":"Tűz pusztított a bangladesi főváros egyik nyomornegyedében - képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mi az összefüggés a blokklánc és a kriptopénzek között? Miért gondolják sokan, hogy ha a kriptopénzek el is buknak, a blokklánc mindenképp velünk marad? Kriptovaluta-sorozatunk legújabb cikkéből ez is kiderül.","shortLead":"Mi az összefüggés a blokklánc és a kriptopénzek között? Miért gondolják sokan, hogy ha a kriptopénzek el is buknak...","id":"20190817_Blokklancok_es_banyagepek_mindennek_van_nyoma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e3d8dd-3321-4de1-8bc1-d51c680187ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190817_Blokklancok_es_banyagepek_mindennek_van_nyoma","timestamp":"2019. augusztus. 17. 10:15","title":"Blokkláncok és bányagépek: mindennek van nyoma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc20754-8978-45ca-aede-1aabe5dd9bd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénzért a Szent László lovagkirály-zarándokút tudományos hátterét megalapozó tudományos munka elkészítéséhez ad tanácsokat.\r

","shortLead":"A pénzért a Szent László lovagkirály-zarándokút tudományos hátterét megalapozó tudományos munka elkészítéséhez ad...","id":"20190816_Havi_850_ezret_kap_tanacsadasert_a_miniszteriumtol_Ujiraz_plebanosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfc20754-8978-45ca-aede-1aabe5dd9bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86840cca-331d-4a54-bcc6-9694024cfaa3","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Havi_850_ezret_kap_tanacsadasert_a_miniszteriumtol_Ujiraz_plebanosa","timestamp":"2019. augusztus. 16. 20:14","title":"Havi 850 ezret kap tanácsadásért a minisztériumtól Újiráz plébánosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A következő néhány évben is igen alacsony kamatokat vár Olaf Scholz német pénzügyminiszter. „Ezért ne úgy fektessék be a pénzüket, mint én” – javasolta.","shortLead":"A következő néhány évben is igen alacsony kamatokat vár Olaf Scholz német pénzügyminiszter. „Ezért ne úgy fektessék be...","id":"20190818_Scholz_evekig_ne_varjanak_kamatemelest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cae0ae0-4cea-4672-b52d-f91f84b84807","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Scholz_evekig_ne_varjanak_kamatemelest","timestamp":"2019. augusztus. 18. 15:21","title":"Scholz: évekig ne várjanak kamatemelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7b3668-9dbd-4827-ab94-b25de9ea0a3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nálunk kevéssé ismert UMIDIGI nevű kínai cég igen büszke UMIDIGI X nevű telefonjára, amelybe állítólag jobb az ujjlenyomat-olvasó, mint a nemrég bemutatott Samsung-csúcstelefonban.","shortLead":"A nálunk kevéssé ismert UMIDIGI nevű kínai cég igen büszke UMIDIGI X nevű telefonjára, amelybe állítólag jobb...","id":"20190817_umidigix_androidos_telefon_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a7b3668-9dbd-4827-ab94-b25de9ea0a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58096174-892f-4232-bdbd-8ef57ceaff10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190817_umidigix_androidos_telefon_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2019. augusztus. 17. 08:03","title":"Egy kis kínai mobilgyártó állítja: jobb ujjlenyomat-olvasója van, mint a Samsungé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a13d3a-c1e0-4f96-863f-b09c480ce0e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hála a fagyott talajnak, lényegében tökéletes állapotban maradtak azok az edények, amelyekben ritka leletet találtak a tudósok.","shortLead":"Hála a fagyott talajnak, lényegében tökéletes állapotban maradtak azok az edények, amelyekben ritka leletet találtak...","id":"20190816_mongolia_regeszet_ritka_lelet_tejfol_vaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4a13d3a-c1e0-4f96-863f-b09c480ce0e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259ad64c-3c58-490c-968a-8c4ef06aa554","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_mongolia_regeszet_ritka_lelet_tejfol_vaj","timestamp":"2019. augusztus. 16. 19:03","title":"700-800 éves tejfölt és vajat találtak Mongóliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbde178-1f1f-48fd-bde6-373b8262248d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába van valaki súlyos állapotban, nem kizárható, hogy egy ilyen gyermek iskolába jár, mert betegsége kontrollálható.\r

","shortLead":"Hiába van valaki súlyos állapotban, nem kizárható, hogy egy ilyen gyermek iskolába jár, mert betegsége kontrollálható.\r

","id":"20190816_A_kormany_elmagyarazta_miert_pontrendszer_alapjan_itelik_meg_a_GYODot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dbde178-1f1f-48fd-bde6-373b8262248d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe91077-06cc-4adb-b12a-fbf1c97c0846","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_A_kormany_elmagyarazta_miert_pontrendszer_alapjan_itelik_meg_a_GYODot","timestamp":"2019. augusztus. 16. 18:58","title":"A kormány elmagyarázta, miért pontrendszer alapján ítélik meg a GYOD-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]