[{"available":true,"c_guid":"96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A londoni és a dublini járatokat érintheti a munkabeszüntetés.","shortLead":"A londoni és a dublini járatokat érintheti a munkabeszüntetés.","id":"20190816_Sztrajkra_keszulenk_a_jovo_heten_a_Ryanair_pilotai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b68e50-79ed-4fe7-a6f7-5d819a9e97a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Sztrajkra_keszulenk_a_jovo_heten_a_Ryanair_pilotai","timestamp":"2019. augusztus. 16. 18:05","title":"Sztrájkra készülnek a jövő héten a Ryanair pilótái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafd1219-aa4a-40ce-9442-3e38459b5899","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Sok startup lát fantáziát abban, hogy ne forrjon fel az emberek agyvize.","shortLead":"Sok startup lát fantáziát abban, hogy ne forrjon fel az emberek agyvize.","id":"201933_nem_forrt_fel_azagyvizuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bafd1219-aa4a-40ce-9442-3e38459b5899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33e1be2-63ef-4afc-817e-5afe4d747f87","keywords":null,"link":"/kkv/201933_nem_forrt_fel_azagyvizuk","timestamp":"2019. augusztus. 17. 12:00","title":"Hangok, okospohár és klimatizált párna segíthet átvészelni a kánikulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1cb86d-4cdc-43d0-9056-c60bc57a57bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méghozzá a migráció területén. A német kancellár erről is tárgyal majd Orbán Viktorral Sopronban. ","shortLead":"Méghozzá a migráció területén. A német kancellár erről is tárgyal majd Orbán Viktorral Sopronban. ","id":"20190816_Merkel_szovivoje_szerint_Magyarorszag_fontos_partner_de_meg_mindig_vannak_nezetkulonbsegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd1cb86d-4cdc-43d0-9056-c60bc57a57bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf2ccfa-0d91-4371-b135-e7dffa7e47c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Merkel_szovivoje_szerint_Magyarorszag_fontos_partner_de_meg_mindig_vannak_nezetkulonbsegek","timestamp":"2019. augusztus. 16. 20:55","title":"Merkel szóvivője szerint Magyarország partner, de vannak nézetkülönbségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32943185-69fe-47a0-b411-9df461d0c19f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többször próbálták elárverezni, sikertelenül. Most egy elektromos autókat összeszerelő vállalkozás jelentkezett be.","shortLead":"Többször próbálták elárverezni, sikertelenül. Most egy elektromos autókat összeszerelő vállalkozás jelentkezett be.","id":"20190817_Kinai_kezbe_kerul_a_matyasfoldi_Ikarustelep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32943185-69fe-47a0-b411-9df461d0c19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad35f3c7-57d3-43eb-8afd-7bff159db854","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190817_Kinai_kezbe_kerul_a_matyasfoldi_Ikarustelep","timestamp":"2019. augusztus. 17. 08:38","title":"Kínai kézbe kerül a mátyásföldi Ikarus-telep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e5f41ba-cbc8-45d6-9948-585789adc21b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai rendőrök segíteni akartak a forgalmas autópályán leálló autósnak, de hamar kiderült, erre semmi szüksége nem volt.","shortLead":"Az amerikai rendőrök segíteni akartak a forgalmas autópályán leálló autósnak, de hamar kiderült, erre semmi szüksége...","id":"20190816_rendorseg_pokemon_go_igazoltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e5f41ba-cbc8-45d6-9948-585789adc21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91895ee-797e-416e-83df-4adeba7c6237","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_rendorseg_pokemon_go_igazoltatas","timestamp":"2019. augusztus. 16. 18:03","title":"Azt hitték a rendőrök, bajban van a sofőr, de egészen más kép fogadta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bdc66f-03a9-4840-bd7f-54f6e97c31fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő szerint \"kevés lehangolóbb dolog van\", mint hogy a Semmelweis Egyetem közleményben köszöni meg a miniszterelnök képen mosolygó vejének az adományt. A szövegben Tiborcz nevét meg sem említik.","shortLead":"A független képviselő szerint \"kevés lehangolóbb dolog van\", mint hogy a Semmelweis Egyetem közleményben köszöni meg...","id":"20190818_34_millio_forintos_eletmento_keszuleket_adomanyozott_Tiborcz_cege_a_SOTEnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1bdc66f-03a9-4840-bd7f-54f6e97c31fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b56fa7-2132-463f-883f-b9b36f2fa405","keywords":null,"link":"/itthon/20190818_34_millio_forintos_eletmento_keszuleket_adomanyozott_Tiborcz_cege_a_SOTEnak","timestamp":"2019. augusztus. 18. 08:46","title":"Hadházyt igencsak kiakasztotta, ahogy Tiborcz életmentő készüléket adományoz a SOTE-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7edb9dc5-8cf5-4954-87a9-33a26cde20a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem egyértelmű a siker.","shortLead":"Nem egyértelmű a siker.","id":"20190817_Hiaba_a_keleti_nyitas_nyolc_ev_alatt_megduplazodott_a_magyar_kulkereskedelmi_hiany_az_azsiai_piacokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7edb9dc5-8cf5-4954-87a9-33a26cde20a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0ee90b-6f6e-4ce8-955f-5fc7752ee61c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190817_Hiaba_a_keleti_nyitas_nyolc_ev_alatt_megduplazodott_a_magyar_kulkereskedelmi_hiany_az_azsiai_piacokon","timestamp":"2019. augusztus. 17. 10:02","title":"Hiába a keleti nyitás, nyolc év alatt megduplázódott a magyar külkereskedelmi hiány az ázsiai piacokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2fd0bf-8936-47eb-9c77-57d92f8d94d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autós fedélzeti kamerája rögzítette a hatalmas csattanást.","shortLead":"Egy autós fedélzeti kamerája rögzítette a hatalmas csattanást.","id":"20190818_Videon_ahogy_ket_kamion_frontalisan_utkozik_Kecskemetnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e2fd0bf-8936-47eb-9c77-57d92f8d94d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea23aa4-7adf-4f41-9cde-a548f61ed2b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_Videon_ahogy_ket_kamion_frontalisan_utkozik_Kecskemetnel","timestamp":"2019. augusztus. 18. 12:29","title":"Videón, ahogy két kamion frontálisan ütközik Kecskemétnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]