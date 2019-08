Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe81b082-47d6-4080-915b-867162f9d88c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mérföldkövéhez érkezett Új-Zéland legrégebbi papagájfaja, a kihalás szélén álló kakapó szaporítási programja: a röpképtelen madarak populációja hetven év után először érte el a 200 példányt. A hírt Andrew Digby, az új-zélandi természetvédelmi hivatal kakapók újraszaporításával foglalkozó programjának tudományos tanácsadója jelentette be.","shortLead":"Mérföldkövéhez érkezett Új-Zéland legrégebbi papagájfaja, a kihalás szélén álló kakapó szaporítási programja...","id":"20190821_veszelyeztetett_kakapok_populacioja_szama_uj_zeland_papagaj_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe81b082-47d6-4080-915b-867162f9d88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b784e7b-9ac8-4784-9685-6cec1afe28da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_veszelyeztetett_kakapok_populacioja_szama_uj_zeland_papagaj_video","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:03","title":"\"Legkövérebb és legröpképtelenebb\": 70 év után végre 200 fölé emelkedett a bagolypapagájok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185557a9-e88a-461f-9d08-1dd5931ab1c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy nappal az engedélyezett időpont előtt már kikerültek a Fidesz Terézvárosi szervezetének plakátjai - ezt fotók is bizonyítják. ","shortLead":"Négy nappal az engedélyezett időpont előtt már kikerültek a Fidesz Terézvárosi szervezetének plakátjai - ezt fotók is...","id":"20190820_A_kampanyidoszak_kezdete_elott_kikerultek_a_Fidesz_plakatjai_a_VI_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=185557a9-e88a-461f-9d08-1dd5931ab1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d82f13b-2eb8-4d34-8050-49ac3c6cec18","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_A_kampanyidoszak_kezdete_elott_kikerultek_a_Fidesz_plakatjai_a_VI_keruletben","timestamp":"2019. augusztus. 20. 21:54","title":"A kampányidőszak kezdete előtt kikerültek a Fidesz plakátjai a VI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tragédia a magyar televíziózásban!","shortLead":"Tragédia a magyar televíziózásban!","id":"20190821_Lekerul_a_fomusoridorol_a_Baratok_kozt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e28b22e-07c8-472e-ace7-54611bee73d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ca0f60-cfa1-40e3-bb54-600a1d28e05f","keywords":null,"link":"/kultura/20190821_Lekerul_a_fomusoridorol_a_Baratok_kozt","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:01","title":"Kikerül az esti fő műsorsávból a Barátok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több ezer ember kényszerült otthona elhagyására a Kanári-szigeteken, ahol jelenleg több mint hatezer hektárnyi erdő ég. A lángok már a nagy sziget észak-nyugati részén lévő Tamadaba nemzeti parkot is elérték.","shortLead":"Több ezer ember kényszerült otthona elhagyására a Kanári-szigeteken, ahol jelenleg több mint hatezer hektárnyi erdő ég...","id":"20190820_Kornyezeti_tragedia_a_Kanariszigeteki_tuzvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239fa5c2-267d-4581-a9de-5af01ac5ef87","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Kornyezeti_tragedia_a_Kanariszigeteki_tuzvesz","timestamp":"2019. augusztus. 20. 09:14","title":"Környezeti tragédia a Kanári-szigeteki tűzvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Luxuséttermekre és szállodákra költötte Robert de Niro produkciós cégének egy volt dolgozója a vállalat pénzét, miközben szinte semmit nem dolgozott. Hatmillió dollárt fizethet, ha bebizonyosodnak a vádak.","shortLead":"Luxuséttermekre és szállodákra költötte Robert de Niro produkciós cégének egy volt dolgozója a vállalat pénzét...","id":"20190821_Negy_nap_alatt_55_Jobaratokreszt_nezett_meg_munkaidoben_most_perelik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef482cc8-26f0-4660-856c-fa862b4ddc14","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Negy_nap_alatt_55_Jobaratokreszt_nezett_meg_munkaidoben_most_perelik","timestamp":"2019. augusztus. 21. 08:43","title":"Négy nap alatt 55 Jóbarátok-részt nézett meg munkaidőben, most perelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c04992b-9ab1-4a62-9c9e-a56a8bf41d9e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Újabb nagy lépést tett képzéseinek Budapestre telepítéséhez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara - írja a HVG hetilap.","shortLead":"Újabb nagy lépést tett képzéseinek Budapestre telepítéséhez a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara...","id":"201934_pazmany_peter_katolikus_egyetem_irany_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c04992b-9ab1-4a62-9c9e-a56a8bf41d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def2e689-6bde-40de-a8a6-891d36d73303","keywords":null,"link":"/itthon/201934_pazmany_peter_katolikus_egyetem_irany_budapest","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:32","title":"Lassan Budapestre költözik a Pázmány Egyetem teljes bölcsészkara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Képszerkesztéssel foglalkozott hétfő este Donald Trump amerikai elnök, majd az eredményt megosztotta Twitter-oldalán: egy grönlandi faházak közé másolt sokemeletes, aranyszínű felhőkarcolót, amelyen a Trump név díszelgett.","shortLead":"Képszerkesztéssel foglalkozott hétfő este Donald Trump amerikai elnök, majd az eredményt megosztotta Twitter-oldalán...","id":"20190820_Trump_megnyugtatta_a_gronlandiakat_nem_epit_hatvanemeletes_szallodat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fe96fa-ab42-4dbb-b74f-7c295f6a4ac9","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Trump_megnyugtatta_a_gronlandiakat_nem_epit_hatvanemeletes_szallodat","timestamp":"2019. augusztus. 20. 09:46","title":"Trump megnyugtatta a grönlandiakat, nem épít hatvanemeletes szállodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárom megyében van életben figyelmeztetés az időjárás miatt.","shortLead":"Tizenhárom megyében van életben figyelmeztetés az időjárás miatt.","id":"20190821_Marad_a_hoseg_jon_a_vihar_masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30af906a-edf3-406c-9e84-fdf643e51acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92de3896-c2f3-4bee-aae5-1531f47cf02c","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Marad_a_hoseg_jon_a_vihar_masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. augusztus. 21. 05:35","title":"Marad a hőség, jön a vihar, másodfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]