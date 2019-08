Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette a rendőrség, mi történt az elmúlt 120 órában.","shortLead":"Közzétette a rendőrség, mi történt az elmúlt 120 órában.","id":"20190821_Tizen_haltak_meg_az_utakon_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aaa0331-0571-480a-ab82-75bae1bf5a6a","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Tizen_haltak_meg_az_utakon_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2019. augusztus. 21. 07:35","title":"Tízen haltak meg az utakon a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13dbd073-f84f-4692-9419-81dd0c3f9dda","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Basar Asszad szíriai elnök ellen harcoló ellenzék kivonult az öt évig ellenőrzött Khan Seikhun városából, s ezzel elvesztette az Idlib tartomány egyik legfontosabb települését. Idlib az utolsó olyan tartomány, amelynek jelentős része a lázadók kezén van.","shortLead":"A Basar Asszad szíriai elnök ellen harcoló ellenzék kivonult az öt évig ellenőrzött Khan Seikhun városából, s ezzel...","id":"20190820_A_sziriai_fegyveres_ellenzek_elvesztette_egyik_utolso_erosseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13dbd073-f84f-4692-9419-81dd0c3f9dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e3e1d3-ec84-4e57-aeae-3288a41acb5a","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_A_sziriai_fegyveres_ellenzek_elvesztette_egyik_utolso_erosseget","timestamp":"2019. augusztus. 20. 13:27","title":"A szíriai fegyveres ellenzék elvesztette egyik utolsó erősségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7f8393-d41d-46a7-8f6c-8b57a8996ff8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hétvégi aukción adták volna el az eddig messze a világ legdrágább autóját. Tulajdonosa 70 millió dollár remélt érte. Csak sajnos az a fránya angol nyelv közbeszólt.","shortLead":"Egy hétvégi aukción adták volna el az eddig messze a világ legdrágább autóját. Tulajdonosa 70 millió dollár remélt...","id":"20190821_Elkepeszto_felreertes_miatt_nem_sikerult_eladni_a_vilag_legelso_Porschejet__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb7f8393-d41d-46a7-8f6c-8b57a8996ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a98af7-8c3b-4abe-8555-247445ef348f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Elkepeszto_felreertes_miatt_nem_sikerult_eladni_a_vilag_legelso_Porschejet__video","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:58","title":"Elképesztő félreértés miatt nem sikerült eladni a világ legelső Porschéjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hawaiin tartotta a szertartást \"The Rock\" és menyasszonya.","shortLead":"Hawaiin tartotta a szertartást \"The Rock\" és menyasszonya.","id":"20190819_Menosult_a_Szikla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf67810-f5f2-4f19-a8cf-3dcbd2fee331","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Menosult_a_Szikla","timestamp":"2019. augusztus. 19. 14:46","title":"Megnősült a „Szikla”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf39df9-d6c8-4212-856e-35bb0f9c7951","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"A világ vezetőinek egy része azon agyal, hogy lehetne megúszni egy újabb válságot, másik része pedig – élén Donald Trumppal – azon ügyködik, hogy kirobbantsa. Ha ez bekövetkezik, a magyar gazdaság aligha marad sértetlen.","shortLead":"A világ vezetőinek egy része azon agyal, hogy lehetne megúszni egy újabb válságot, másik része pedig – élén Donald...","id":"201933__vilaggazdasag__lassulo_europa__kiszamithatatlan_trump__az_ero_feszitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf39df9-d6c8-4212-856e-35bb0f9c7951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1688c9a-07ae-4885-88c7-f4f5f06d7e1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201933__vilaggazdasag__lassulo_europa__kiszamithatatlan_trump__az_ero_feszitese","timestamp":"2019. augusztus. 20. 07:00","title":"Ezer ok miatt lehet aggódni azon, hogy belecsap-e a mennykő a világgazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432a6453-73bf-43b0-8b8d-613372c16dfe","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A két barlangásszal még nem sikerült kapcsolatot létesíteni, így azt sem tudni, hogy egyáltalán milyen állapotban vannak. ","shortLead":"A két barlangásszal még nem sikerült kapcsolatot létesíteni, így azt sem tudni, hogy egyáltalán milyen állapotban...","id":"20190820_Helikopterrel_erkezett_mentoegyseg_a_Tatra_barlangjaban_rekedt_ket_ferfihoz__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=432a6453-73bf-43b0-8b8d-613372c16dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a72f2c6-c9b3-4b26-b330-77763b126a95","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Helikopterrel_erkezett_mentoegyseg_a_Tatra_barlangjaban_rekedt_ket_ferfihoz__fotok","timestamp":"2019. augusztus. 20. 14:57","title":"Helikopterrel érkezett mentőegység a Tátra barlangjában rekedt két férfihoz - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b01336-2371-4535-a1e8-5eb4b5594dc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyi férfi vette videóra a meglehetősen undorító látványt Dunaújvárosnál, a szennyvíztisztitó közelében. ","shortLead":"Egy helyi férfi vette videóra a meglehetősen undorító látványt Dunaújvárosnál, a szennyvíztisztitó közelében. ","id":"20190820_Habzo_buzos_szennyviz_lebegett_a_Duna_felszinen_Dunaujvaros_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0b01336-2371-4535-a1e8-5eb4b5594dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f64e3a-76a9-4cd6-b5c6-b847fdf53461","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Habzo_buzos_szennyviz_lebegett_a_Duna_felszinen_Dunaujvaros_kozeleben","timestamp":"2019. augusztus. 20. 19:43","title":"Habzó, bűzös trutyi lebegett a Duna felszínén Dunaújváros közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterként bukott Balog Zoltán a református egyházban érhet a csúcsra – írja a friss HVG, ehhez a reformátusok még szabályt is módosítottak. Vélhetően nem a miniszteri teljesítménye alapján szolgál rá új pozíciójára.","shortLead":"A miniszterként bukott Balog Zoltán a református egyházban érhet a csúcsra – írja a friss HVG, ehhez a reformátusok még...","id":"20190821_Csucsra_erhet_egyhazaban_a_miniszterkent_buko_Balog_Zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1230d425-4ca8-4284-8b2d-0255f4596894","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Csucsra_erhet_egyhazaban_a_miniszterkent_buko_Balog_Zoltan","timestamp":"2019. augusztus. 21. 11:42","title":"Püspök lehet Balog Zoltán volt Emmi-miniszterből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]