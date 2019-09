Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e484a7d-40d4-4a27-893f-f8512d4fbb28","c_author":"Szepesi András","category":"tudomany","description":"Az egyelőre csak a fantasztikus művekben megvalósítható csillagközi utazások motorja lehet a NASA által a hetvenes években lesöpört technológia, melynek gyakorlati lehetőségeit most egy apró műholddal tesztelik az űrben.","shortLead":"Az egyelőre csak a fantasztikus művekben megvalósítható csillagközi utazások motorja lehet a NASA által a hetvenes...","id":"201933__muhold_vitorlaval__gyorsitosav__napszallta__zaszlot_bontott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e484a7d-40d4-4a27-893f-f8512d4fbb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9287a330-eb64-48a1-a522-363249cc3077","keywords":null,"link":"/tudomany/201933__muhold_vitorlaval__gyorsitosav__napszallta__zaszlot_bontott","timestamp":"2019. szeptember. 01. 12:30","title":"A titokzatos technológia, amely elrepíthet minket távoli bolygókra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323ebe31-0ade-45c5-adfb-6e0b4a9df3cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pszichológus nagyobbik fiával együtt adott interjút, ilyen még nem volt.","shortLead":"A pszichológus nagyobbik fiával együtt adott interjút, ilyen még nem volt.","id":"20190902_vekerdy_tamas_vekerdy_daniel_interju_oktatas_koznevelesi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=323ebe31-0ade-45c5-adfb-6e0b4a9df3cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0c8ea6-53d4-43c4-b17f-a04277aface1","keywords":null,"link":"/elet/20190902_vekerdy_tamas_vekerdy_daniel_interju_oktatas_koznevelesi_torveny","timestamp":"2019. szeptember. 02. 07:41","title":"Vekerdy: Füttyre indítható, fegyelmezett szolgahadat képezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96124c9-b408-4141-bad4-059fdb415586","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem ez az első eset, hogy a háziállatokból gyilkos lesz. 